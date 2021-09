Carlos Jesús R. – Feminicidios: la otra crisis que Cuitláhuac no sofoca

Si bien mi trabajo es técnico, estoy inmersa en el tema político

Por Miguel Ángel Cristiani González

Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización del Congreso el famoso Orfis, platicó amplio y tendido, contestando durante casi tres horas, las preguntas que le hicieron los periodistas del Grupo de los 10 y esto es parte de lo que nos dijo:

“El hecho de que llegara al ORFIS era para mi muy significativo, porque implicaba que teníamos que trabajar, cambiando procedimientos, y yo he estado en esa tarea.

Si bien mi trabajo es técnico, estoy inmersa en el tema político, aunque yo no quiera, yo era tan feliz contestando demandas o haciendo demandas y resulta que ahora el trabajo técnico -que a mí me encanta realizar- pero de momento también está la cuestión política a la que no puedo decir que no.

No obstante que no haga trabajo político, pues estoy inmersa porque además el Órgano es un área que depende del Congreso, al que debemos de dar informe del trabajo que se hace, entonces, estamos inmersos, pero aparte del trabajo técnico yo he tenido libertad para realizarlo.

No he tenido una presión, donde me digan: tienes que modificar esto, tienes que cambiar los resultados, eso yo no lo he vivido, hasta el momento, yo no sé qué pueda pasar después, pero hasta el momento yo no tengo ninguna presión para hacer modificaciones, que impliquen, además, un riesgo para mí.

Eso me tendría que llevar a una situación en la que no estaría de acuerdo, si el resultado nos está señalando, la documentación que se presenta nos indica una ruta a seguir y nosotros vemos que ese resultado a alguien no le va a gustar, pues ni modo.

No podemos hacer otra cosa, es el trabajo técnico por el que yo llegué ahí y es por eso que yo voy a seguir haciendo el trabajo que me corresponde.

Cuando no se tiene prueba de algo, es difícil que se pueda acreditar un argumento; si no hay pruebas, si el argumento se cae por sí solo, pudiera a lo mejor dar algún indicio, alguna referencia, acerca de un enriquecimiento ilícito que pudiera estarse presentando, no solo aquí, en cualquier área de gobierno y si fuera el caso, están las autoridades competentes para investigar, porque se presenta una declaración patrimonial, por cada uno de los trabajadores del Órgano d Fiscalización y esa declaración debe señalar ahí aparte de los ingresos los bienes con los que se cuenta. Si hubiera un enriquecimiento inexplicable, yo no dudo, ni tantito, que la autoridad competente, los órganos internos de control estarían actuando ya.

Les quiero decir que desde que llegué, he tratado de hacer, los cambios que he considerado necesarios, cuando ha habido alguna percepción de un manejo irregular, eso no lo voy a permitir jamás y ellos saben -los diputados saben- yo no llegué a hacer ni negocios, ni hacer componendas de ningún tipo.

Yo no llegué a eso al ORFIS yo viene a trabajar y a trabajar para darle un resultado a los veracruzanos, que estamos ansiosos de -anhelantes- de que el dinero se gaste bien, ya vivimos desde hace cuánto tiempo, situaciones irregulares en el manejo de los recursos.

A estas alturas, todos quedamos ya hartos de esas situaciones, entonces, obviamente, yo no voy a permitir que eso ocurra en las revisiones, pero además en el propio Órgano.

A mí no me trajo al ORFIS ni la ambición de poder, ni de dinero, afortunadamente yo no tengo esas debilidades y eso a mi me da la autoridad moral para exigirle a cualquier persona del Órgano que tenga un comportamiento ético al más alto nivel.

Desde que llegué al ORFIS puse una línea telefónica y les he mandado oficios a los alcaldes, no se dejen sorprender por alguien que vaya y les diga que tiene arreglos acá, no eso no es cierto, ninguna persona puede ir a hacer un trámite diciendo que él tiene arreglos en el ORFIS y con la auditora, eso no lo permito jamás, ni va a ocurrir porque eso no va con lo que yo soy.

Hay por alguna razón, que yo quiero pensar que les falta capacitación, a pesar del esfuerzo del año pasado hicimos, cada semana teníamos nuestro videoconferencia, siempre ha habido observaciones recurrentes, cometen los mismos errores y aparte de eso tienen las observaciones que derivan de la falta de validaciones, de CONAGUA, de CAEV, de CFE, que está la obra, que hay que acreditar que cumplió ciertas especificaciones, que se cuenta con la escritura del terreno donde se hizo la obra y por eso en muchos casos surgen los daños patrimoniales.

Lo que le dije a los diputados es que los procedimientos de revisión, no pueden estar sujetos a un plazo tan amplio, como ocurre en estos momentos, que tendríamos que modificar esos plazos, porque resulta que un año después ahorita con motivo de la pandemia yo entregué diez meses después, pero aun así, los nueve o diez meses que establece la ley son demasiados, porque en ese plazo se pueden presentar una serie de acciones que favorecen la corrupción.

El siguiente paso es que nosotros radiquemos el expediente de lo que aprobó el Congreso, nosotros lo radicamos en el área Jurídica, llevamos a cabo el procedimiento para recibir a los entes fiscalizables, a los que les quedó algo pendiente, para que ellos puedan -por ejemplo- traer las validaciones que no pudieron entregar a tiempo, nosotros las recibimos y con eso vamos emitiendo acuerdos, que pueden ser de conclusión o un informe de presunción de responsabilidad, administrativa, vamos al Tribunal de Justicia Administrativa, si vemos dolo, entonces vamos a la Fiscalía, ahorita estamos radicando esos expedientes y trabajando con la información que nos hagan llegar los entes.”

Esta es opinión personal del columnista