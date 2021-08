Carlos Jesús R. – Finanzas sanas a cambio de ignorar necesidades básicas

POR SI ACASO…

*A damnificados ayuda del pueblo, a Haití apoyo oficial

*Se matan policías mientras Hugo festeja independencia

TIENE RAZON el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando presume que México tiene finanzas públicas sanas, y como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda. “Tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones a pesar de la pandemia. Está llegando inversión extranjera como no sucedía, también, en muchos años, y también se está recuperando la economía después de la pandemia, ya todo mundo acepta que vamos a crecer este año seis por ciento”. Nadie en sano juicio le rebatiría semejante verdad, pero acaso le reprocharía que esos ahorros de los que se ufana es gracias a la desaparición de fideicomisos como el Fondo Nacional para Desastres Naturales tan indispensable ahora, tras los efectos dejados por el Huracán Grace; por la compra a cuentagotas de medicamentos, incluidos para niños –y adultos- con cáncer; ausencia de retrovirales para afectados por VIH/Sida, cancelación de apoyos a la comunidad científica que era la que elaboraba vacunas para confrontar epidemias como el CoVid9, y lo principal, porque no gasta en obras de infraestructura básica como reparación o construcción de nuevas carreteras, y basta ver en qué condiciones se encuentran, incluso, las autopistas de cuota que maneja Caminos y Puentes Federales de Ingreso; tampoco se rehabilitan caminos indispensables para sacar los productos del campo o carretera Estatales, y muchos menos se construyen infraestructuras hidráulicas para evitar que familias enteras sean sepultadas por alud de tierras en temporada de lluvias como sucedió en Xalapa, y mucho menos se invierte en reparación de escuelas saqueadas y sin condiciones para el retorno a clases presenciales. Simple y llanamente se ahorra dinero para seguir usando la mañanera y vociferar a los cuatro vientos que eso no sucedía en el pasado, aunque en es de reconocer que en el pretérito, con toda y la corrupción, la ayuda en despensas, laminas y apoyo con maquinaria fluía de inmediato, y no se recurría a las ridículas fotos del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez cortando con un machete oxidado gruesos troncos a los que no hace ni mella, cuando deberían comprarse motosierras para avanzar en los trabajos de remoción de escombros, aunque eso no importa, sino la fotografía que demuestre que trabajador es Cuitláhuac, aunque solo sea una quimera más.

LO PEOR es que mientras para Haití y Cuba el Gobierno Federal dispuso de recursos de la hacienda para adquirir vacunas, jeringas y alimentos, en franca alusión al afamado “candil de la calle y oscuridad de la casa”, para los damnificados por el Huracán Grace se colocaron centros de acopio en la ciudad de México y otras partes del País pidiendo a la población que coopere, cuando debería ser obligación del Estado disponer de algún rubro para esos casos, ya que los gobernados están agotados por la pandemia y otras necesidades como atender a sus enfermos en hospitales particulares. Muchas personas en la zona norte y centro perdieron viviendas, negocios, cultivos, animales domésticos y hasta a familiares, y son las horas que la ayuda no aterriza, hasta que este martes vino el Presidente a trazar las líneas de como fluirá el apoyo con el selló de la Cuarta Transformación, cuando anteriormente los gobernadores tomaban el toro por los cuernos y de entrada se apersonaban en el lugar de los hechos con maquinaria, ambulancias ambulatorias, despensas, láminas y un sinfín de apoyos que de inmediato se repartían. Hoy los arrepentidos gobernados que querían un cambio siguen rumiando su tragedia, ya que Cuitláhuac García y sus funcionarios continúan presumiendo fotografías sacando el agua de las casas con botecitos le leche Nestlé o tratando de cortar enramadas que podrían ser arrastradas con tractores. En suma, este gobierno Estatal vive de la simulación y el ridículo, conscientes de que no tienen dinero ya que los sobrantes, tras separar el gasto corriente es devuelto a la Federación para que el Presidente lo siga regalando a discreción al llamado pueblo bueno, en aras de seguir comprando voluntades rumbo al 2024, muy a pesar de que la pobreza y pobreza extrema va en aumento.

VAMOS, HASTA funcionarios como el Secretario de Seguridad Pública, tan dado al exhibicionismo de parecer un superpolicía, este martes se calzó su traje Eduardo Ferragamo para estar presente en la ceremonia con motivo de los 200 años de la Firma de los Tratados de Córdoba, evento al que asistió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso del Estado, muy a pesar de que horas antes, en Astacinga, policías Estatales se liaron a balazos vaya usted a saber porque causas, aunque no debe ser nada bueno, con saldo de dos policías Estatales, entre estos una mujer, mientras que otros dos resultaron lesionados de gravedad, aunque, seguramente para el regiomontano era más importante parecer un político exitoso y próspero que coordinar las acciones u operativo que determinará si el choque entre sus elementos fue porque algunos de ellos servía a la delincuencia, porque matarse la tropa entre si no es común. Hugo Gutiérrez Maldonado se olvidó de sus batihelicóptero para viajar al lugar de los hechos y se hizo tomar fotografías luciendo su fino casimir, las que mandó publicar, además de en su cuenta de Twitter, en los medios aliados con la leyenda: @HGutierrez_M: Con motivo del 200 Aniversario de los Tratados de Córdoba, acompañé al Gobernador del Estado, @CuitlahuacGJ, durante la Sesión Solemne del Congreso para conmemorar la firma del documento en el que se acordó la #IndependenciaDeMéxico, así como la retirada de las tropas españolas.

PERO INSISTIMOS: Veracruz no está para festejos tanto por los muertos y daños millonarios provocados por Grace, como por este raro enfrentamiento entre policías en el que falleció una mujer (en manos de quien está la seguridad de los veracruzanos), por más que los Tratados de Córdoba constituyan el documento en el que se acuerda la Independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital del País tras su firma en la ciudad de Córdoba, el 24 de Agosto de 1821 por Agustín de Iturbide, (comandante del Ejército Trigarante y a quien el Presidente López Obrador detesta como personaje importante de la historia) y Juan O’Donojú (jefe político superior de la Provincia de Nueva España y el último Virrey en funciones), días después de la batalla de Azcapotzalco. El texto está compuesto por diecisiete artículos que representan una extensión al Plan de Iguala, y aunque dicho acuerdo fue rechazado por el gobierno de España, el reconocimiento de la independencia mexicana ocurre mediante otro acuerdo, el 28 de diciembre de 1836 con el Tratado de paz y amistad entre México y España que AMLO busca romper ante la exigencia de perdón por parte del pueblo Ibérico.

EN FIN, esa es la cuarta transformación tan dada a la simulación, la que según AMLO es humanista y no dada a la venganza, aun cuando quiere llevar a prisión a sus adversarios, como ocurre actualmente en Nicaragua, como al ex candidato panista a la Presidencia, Ricardo Anaya, y los ex legisladores blanquiazules Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, y los aún gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y seguramente continuará con priistas y rematará con la prensa libre. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com

