Carlos Jesús R. – Fuerte amenaza de muerte a periodista Azucena Urésti

*AMLO evoca a Juanga y México más pobre y violento

*Con López se disparan pobres extremos pese a migajas

NO SOLO la delincuencia organizada –y autorizada- está agobiando al País con violencia extrema y sus variantes como amenazas de muerte a periodistas y medios de comunicación –como ocurrió el fin de semana con la comunicadora Azucena Uresti, conductora del noticiero estelar de Milenio, con El Universal y Televisa- sino, también, la hambruna que se traduce en pobreza y pobreza extrema, mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue recurriendo a distractores como las canciones del desaparecido Juan Gabriel que ahora ordena poner en sus mañaneras, mientras México se desangra y empobrece víctima de la inoperancia que sigue insistiendo en los abrazos y no balazos, y en negar cualquier clase de apoyo al sector privado que son quienes generan empleos. A la valiente periodista, en un video atribuido a un poderosísimo cártel de las drogas (aquí no mencionamos nombres de ninguno para no hacer apología de la violencia) le dedican el siguiente audio, tras exigir a los medios de comunicación ‘ser parejos’, no ladearse hacia un solo lado y no acarrear con problemas ‘que no les corresponden’, y acto seguido enfatiza una voz a nombre del todopoderoso líder: “Pero a esta señorita, bueno si se le puede llamar señorita a Azucena Uresti porque las mujeres que viven de su cuerpo lo hacen con orgullo y no se escudan detrás de ninguna televisora y noticiero para ganar dinero, lo cual hacia ellas mis respetos. Pero a ti, Azucena Uresti una cosa te hago saber: no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí (se menciona al nombre del capo), que yo no soy cobra cuotas ni extorsiono ni secuestro”. Fue una amenaza directa, y mientras el Presidente López Obrador prefirió el silencio, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, más obligado por las circunstancias que por convicción, escribió en su cuenta de Twitter: “Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del cartel referido, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”, y tan garantizadas están que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pinta para ser el sexenio donde más periodistas y luchadores por los derechos humanos han sido asesinados, pues en el tiempo que lleva ya rebaso a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el mismo espacio.

EL LIDER del cartel amenazante dice respetar la libertad de expresión, pero advierte a los medios nacionales que no protejan en sus noticias llamando autodefensas a Juan José ‘el Abuelo’ Álvarez Farías, a Hipólito Mora Chávez -exlíder de los grupos de autodefensa en Michoacán- y a un grupo que opera en la zona con nombre de vigorizante sexual. En el video, la voz que se escucha define a los Pueblos Unidos de Michoacán como ‘cobra cuotas’, secuestradores y extorsionadores, quienes mandan a hacer armamento a un precio de alrededor de 100 mil dólares, “que es incompetente para cualquier autodefensa”, y acusa a la conductora Azucena Uresti de recibir dinero de grupos de autodefensa. Y esta situación se da en medio de la confrontación que el Presidente López Obrador ha emprendido contra la prensa incómoda u opositora, a la que tácitamente deja en la indefensión con los calificativos que vierte diariamente en las mañaneras, incluso en la ridícula sesión “Quien es quien en las mentiras”, un espacio en el que debería aparecer el miércoles tras denostar la semana pasada al Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a quien acusó de desearle la muerte en un Twit que resultó falso, y que el propio jurisconsulto aclaró y hasta presentó una denuncia.

AHORA QUE si la violencia ya es intolerable, que decir de la pobreza. Y es que México sumó 3.8 millones de pobres más en 2020, afectando sobre todo a mujeres indígenas en extrema vulnerabilidad. Y si bien los mexicanos ya se encontraban en situación de pobreza, sumados a los nuevos pobres dan un total de 55.7 millones. En suma, cada mexicano presenta 2.4 carencias. Y es que en efecto, la población mexicana que se encuentra en algún grado de pobreza escaló de 41.9 por ciento en 2018 a 43.9 por ciento del total de habitantes durante el 2020, el año de la histórica crisis económica que provocó la pandemia Covid19. Ese incremento en la pobreza, especialmente la pobreza extrema, implicó que 3.8 millones de personas pasaran a tener dificultades para adquirir los bienes y servicios de la canasta básica. Y no son cifras sacadas de una ocurrencia, sino del informe de Medición de la Pobreza 2020 del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), que registra incrementos importantes en tres de las seis carencias sociales que se evalúan: salud, alimentación y educación.

EL CONEVAL detalla que la población en pobreza extrema pasó de 8 millones 700 mil a 10 millones 800 mil entre 2018 y 2020, años iniciales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En suma, contra lo que se diga, con AMLO se ha disparado la pobreza más grave que agobia a los seres humanos, mientras que el número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de mexicanos entre los años ya citados. En suma, en 2018 habían 51.9 millones de personas en situación de pobreza y para 2020 ya son 55.7 millones mexicanos que viven en esta condición, esto pese a los cacareados programas sociales que el Presidente utiliza más para comprar conciencias electorales que para mitigar la miseria de los gobernados.

Y ES que si bien la emergencia sanitaria por la Pandemia ha profundizado los desafíos que enfrenta la política de desarrollo social en todos los ámbitos, principalmente, en el ingreso, salud, educación y alimentación de la población mexicana, el aumento de los pobres y de los pobres extremos data del último mes de 2018 y todo 2019, el arranque del Gobierno amlista. De esa manera, 19 Entidades presentaron un aumento en el porcentaje de la población en situación de pobreza. En fin, entre estancamiento que conlleva a pobreza, violencia traducida en asesinatos, levantones, secuestros, descuartizados, masacres, feminicidios y extorsiones, México no es, precisamente, el paraíso que desearían los inversionistas extranjeros, y así lo han demostrado, y ahora, como en Colombia, en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria se amenaza de muerte a periodistas que solo informamos sin otro afán que servir a una sociedad que sigue sin voz, aunque muchos han optado por quedarse así para seguir disfrutando de las migajas del poder. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

