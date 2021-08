Carlos Jesús R. – Gobernadores: ¿los futuros genocidas de escolares?

POR SI ACASO…

*No hay condiciones para retorno a clases presenciales

*Carta compromiso: deslinde oficial si hay problemas

HAY ALGO que definitivamente no encaja en el regreso a clases presenciales “seguro” que pretende la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el lunes 30 de agosto en el País, concretamente, en los tres niveles de educación básica –que implica primaria, secundaria y, por supuesto bachilleres-. Y es que la excusa que da la titular de la SEP, Delfina Gómez al asumir semejante postura es más que risible puesto que dice que en regreso se debe, “a la necesidad de atender a los menores de edad que durante este periodo de clases virtuales han sufrido violencia física y emocional (lo mismo que sufren en los colegios donde son víctimas de bullying no solo por parte de otros compañeros sino, incluso de profesores y directivos), así como para combatir los altos índices de obesidad en niños y niñas de edad escolar (cuando en las escuelas de educación básica las cooperativas siguen vendiendo a niños alimentos chatarra de toda clase, incluidas bebidas azucaradas, lo mismo que en los tendejones cercanos a los colegios que no nunca faltan o puesteros afuera de las escuelas), por lo que esos argumentos no son válidos. Peor aún, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ya no se puede postergar esa decisión, y cuestiona a los padres que llevan a sus hijos a fiestas y centros comerciales (como corresponde a los padres responsables y que ama a su descendencia que no andan de giras superfluas) pero se oponen a que vuelvan a las escuelas, además de que la educación es un derecho, y nadie cuestiona el razonamiento del titular del Ejecutivo Federal, sino el hecho de que su administración no este invirtiendo en infraestructura educativa o en reparación de los desperfectos provocados por ladrones en tiempo de pandemia, como es el robo de cables eléctricos, tubería de cobre para distribución de agua, reposición de sanitarios y lavabos para manos saqueados, además de que no hay designado un presupuesto para la compra de cubrebocas para dotar a alumnos y maestros, ni para gel, jabón, sanitizantes y termómetros para medir la temperatura de padres, profesores y educandos en los colegios. La administración no quiere invertir un solo peso en nada, y ordena un regreso a clases presenciales, pero que de todo se encarguen los papás, hasta de la responsabilidad de la salud de los hijos, cuando quienes deberían firmar una responsiva es el Gobierno que los obliga pese a las circunstancias.

PORQUE RESULTA muy sospechoso que si se anuncia un regreso a las aulas seguro, se haga firmar, por otra parte a los papás una Carta Compromiso de Corresponsabilidad, cuando esta debería firmarla las Secretarías de Educación Pública y de Salud, comprometiéndose a que los niños estarán a salvo de la enfermedad y no al revés. El documento, cita la SEP, servirá como constancia de que los padres de familia hicieron una revisión a sus hijos y no presentan síntomas relacionados con el sistema respiratorio. Para dar fe, tendrán que firmar el papel que a su vez, los estudiantes mostrarán en la escuela, y uno se pregunta: ¿desde cuándo los padres son médicos para conocer si un niño está afectado o no de CoVid, cuando en muchos hogares, sino es que en la mayoría carecen de oxímetros o ni siquiera saben que es; de termómetros para medir temperatura corporal, y en los casos de los pacientes que son asintomáticos pero que también contagian, como saber si lo son? El asunto es complicado porque las autoridades no toman en cuenta la cifra reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que estableció hace unos días que si en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, en 2020 la cifra se incrementó a 55.7 millones, mientras que en el rubro de población en situación de pobreza extrema se registró un aumento de 2.1 millones, por lo que el número total subió de 8.7 millones a 10.8, lo que implica que si esas personas apenas tienen lo necesario para comer, menos para adquirir insumos preventivos contra el CoVid19.

POR LO pronto la SEP presentó 10 ocurrentes acciones como parte del protocolo para un regreso “seguro” a las escuelas, a fin de garantizar la seguridad en el proceso: 1.-Se invita a los padres de familia, a maestros y a las autoridades educativas a que se integren al Comité Participativo de Salud en su escuela. 2.-Establecer el filtro de salud en casa, y participar en los filtros de la escuela y del salón de clases, para detectar síntomas y tomar las medidas necesarias. 3.-Lavarse las manos con agua y jabón y/o gel antibacterial (cuando de antemano se sabe que infinidad de escuelas carecen del vital líquido de manera permanente); 4.-Usar cubrebocas sobre nariz y boca, en todo momento (¿y los niños que no tengan para comprarlo ¿se los dotará el gobierno?). 5.-Mantener la sana distancia (cuando la mayoría de los salones tienen sobrecupo y los alumnos toman clases hacinados). 6.-Dar mayor uso a los espacios abiertos (¿y las escuelas que solo son salones, carentes de canchas o espacios al aire libre?). 7.-Por ahora, no tener ceremonias ni reuniones generales. 8.-Avisar inmediatamente la presencia o sospecha de casos de Covid-19 en la escuela (cuando se detecten, pues como ya se dijo, existen asintomáticos). 9.-Inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en línea de SEP-Salud “Retorno Seguro”: climss.imss.gob.mx y, 10.-Al salir de casa, lleva a la escuela la Carta Compromiso de Corresponsabilidad (que, por supuesto, hace responsables a los papás de lo que les pase a sus hijos, mientras que el Gobierno Federal y Estatales se deslindan de cualquier situación a partir de la referida carta).

POR LO pronto ya surgieron los gobernadores queda bien, los futuros genocidas en caso de que se complique la enfermedad y surjan contagios masivos en las escuelas que conlleven a probables fallecimientos, como sigue sucediendo, y hasta el momento autoridades de 21 Entidades, la mayoría morenistas y otros que entregarán la estafeta y temen revanchismos por no acatar las instrucciones del centro, han confirmado que sí tendrán clases presenciales el 30 de Agosto para iniciar el ciclo escolar 2021-2022, sin importar el color del semáforo epidemiológico con el que se encuentren. Los que ya se pronunciaron a favor son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

LOS ESTADOS que en definitiva han dicho que no habrá clases presenciales para el próximo ciclo escolar son: Nuevo León y Michoacán, pues argumentan que no hay condiciones que garanticen la seguridad de los alumnos de cara a las actividades presenciales por lo que continuarán con clases a distancia, mientras que las Entidades que aún no definen si habrá clases presenciales son: Oaxaca, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit y Quintana Roo. A ver que pasa. OPINA carjesus30@hotmail.com

