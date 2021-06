Carlos Jesús R. – Golpe de estado o diarrea cerebral de López Gatell

POR SI ACASO…

*AMLO justifica protesta de padres y acepta escases

*No hay asonada o cuartelazo solo angustia de papás

NO SOLEMOS utilizar términos tan directos para calificar o descalificar a un cretino pero, sin duda, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell merece por lo menos el calificativo de “estúpido”, tras señalar que la escasez de medicamentos para niños con cáncer en México es una mentira con fines “golpistas”. Y es que el estólido sujeto que debería preocuparse por la escases de medicinas que son vitales para una mejor calidad de vida de los menores con carcinoma, leucemia o tumores malignos que ponen en riesgo su existencia, dice de las protestas de los padres que “ese tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado, y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del País, de los grupos

de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista”, algo que además de provocar risa, irrita porque lastima a los que menos tienen, a las familias que solo quieren que sus seres más queridos e indefensos la libren o que, por lo menos, no sufran las consecuencias del terrible mal, pero en vez de encontrar los medicamentos necesarios reciben un duro señalamiento por parte de uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo peor es que los conductores del programa de televisión que lo entrevistaron el domingo, por quedar bien con él, le dan por su lado sin medir los alcances de la insensata declaración de un sujeto que debería ser renunciado por ineficiente.

PERO EL, ahora, experto en conflictos sociales de Centro y Sudamérica insiste en que esas manifestaciones –la de los papás de niños con cáncer- han surgido por parte de la oposición y de las empresas farmacéuticas como reacción a la decisión del Gobierno federal de cambiar las reglas en la adquisición de compras de medicamentos. “Se agarraron de la bandera de algo que es socialmente muy sensible que es la niñez y el cáncer que, irremediablemente, es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento; entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, esta mentira de que no tienen medicamentos”, agrega el subsecretario de Salud, y fiel a su mentor acusa que grupos del PRI y el PAN participaron durante años en el “jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos”.

Y FUE tanto el malestar engendrado por el badulaque, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir a informar en torno al tema, argumentando que ya se tienen comprados 21 de 25 medicamentos para atender el cáncer, “y ya muy pronto vamos a lograr su distribución plena y romper el monopolio extranjero que tenía el control”. En pocas palabras, el mandatario nacional reconoce que si hay escases de medicamentos, que no hay suficientes, como argumenta López Gatell y, en cambio, prefiere llamar “golpistas” a quienes exigen suficiente medicaciones en los hospitales oncológicos, entre otros, el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa. AMLO reconoce que se trata de un proceso muy complicado que en el pasado se resolvía incluso alterando fármacos, y ahora el tema se utiliza como una campaña con fines políticos (pero no habla de golpismo). “Hay medicamentos oncológicos que son mucho muy difícil de conseguir. De estos 25, cuando menos ya se tienen adquiridos 21, hasta ayer nos faltaban cuatro, dos los van a hacer de manera especial (para) nosotros en Japón, todos los días estamos viendo esto. Pero sí se están distribuyendo, sí están llegando. Antes no sé cómo le hacían o no había abasto o adulteraban los medicamentos o agua destilada, como se comprobó”.

ERA EVIDENTE que AMLO defendiera a la mofeta López Gatell, pero no lo secundó en su calenturienta percepción golpista, consciente el Jefe de la Nación de que un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza, y generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados que son quienes tienen la infraestructura armada y de comunicación para realizarlo. El Golpe de Estado, señor López Gatell, se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, putsch (en alemán), revolución o guerra civil. Usualmente estos términos se utilizan con poca propiedad o con intenciones propagandísticas, y en el transcurso de los hechos y procesos históricos, se suelen combinar entre sí. Es evidente que Latinoamérica atravesó por un sinnúmero de golpes de Estado, muchos de ellos agrupados con base en periodos definidos dentro del proceso de transformación social, económica y política del continente. Así, las dictaduras personalistas –como las que pretenden instaurar desde MoReNa- tuvieron auge desde la creación de las repúblicas latinoamericanas, en la mitad del siglo XX, y con la afirmación de la Guerra Fría se instauraron dictaduras en América del Sur mayoritariamente institucionales. Pero, insistimos, el concepto de “golpe de Estado” está emparentado con otros conceptos relacionados con trastornos del poder político, como los de revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. Estos términos se utilizan de ordinario con poca propiedad o con intenciones propagandísticas o de desinformación, y en el transcurso de los procesos históricos, estos fenómenos no suelen presentarse en forma pura, sino combinados entre sí.

EN FIN, la demanda de los padres de niños con cáncer no es una intención de golpista o con inclinaciones a un golpe de Estado; no justifique su ineptitud señor Gatell, sino que, en efecto, es un Golpe, pero al corazón de los menores y de sus papás que sufren al verlos extinguirse poco a poco, mientras la Secretaría de Salud se hace la occisa, entierra la cabeza en la arena o, en el peor de los casos, vomita impertinencias como las del subsecretario de prevención y promoción de la salud que quiere ser grato al Presidente López Obrador inventando sandeces ante la negligencia que lo acompaña, incluso en el combate al CoVid19. Porque el Presidente lo dijo muy claro la mañana de este martes: “los padres de los niños enfermos (de cáncer) tienen todo el derecho a exigir, a manifestarse, pero aprovecho para decirles que no descansamos, porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr, aunque no les guste a los empresarios corruptos, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación que también estaban metidos en el enjuague, en el negocio de la venta de los medicamentos”. Y ahí nuevamente reconoce que no hay suficientes medicamentos, contrario al patrañero funcionario Federal de Salud. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com

