Carlos Jesús R. – Justicia y gracia de AMLO para Marcelo y Lozoya

Por José Sobrevilla

La mañana de este jueves 21 de octubre, Víctor Buendía, de Vittor Blogs y México Informa, canal de YouTube, cuestionó al presidente en la conferencia mañanera sobre la renovación o revocación de la concesión de Telmex. Un tema que en esta columna habíamos mencionado el 3 de octubre pasado, donde –decíamos– que José Martínez, periodista, autor del libro “Carlos Slim. Retrato Inédito” (Océano/2010), había publicado en la Revista Proceso el artículo “La concesión envenenada ¿cancelación o renovación? Telmex-Slim-Salinas y Obrador” (28/septiembre/ 2021) y que esa semana lucía en portada la misma publicación; esto a propósito de una entrevista concedida a www.noreste.net donde revelaba que en marzo de 2023 –por ley– se debería refrendar o cancelar la concesión de Telmex, ya que vence en 2026; por tanto, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le tocaría tomar una de las decisiones más difíciles de su mandato (…) y con ello definirá su posición en la historia del país[1].

Hoy, Buendía le dijo al Ejecutivo: “Hablando de concesiones, señor presidente, ¿usted considera que por la política neoliberal el país quedó rezagado en conectividad de internet? Prácticamente ahorita a lo mejor no podríamos tener el 100 por ciento de conectividad en algunos municipios o estados del país. Le comento esto porque usted en el 2023 va a tener la oportunidad de retirar una concesión a un empresario, al empresario Carlos Slim, la concesión de Telmex.

Y sobre todo comentarle si será una decisión fácil o difícil, porque sinceramente, como usted a veces lo ha comentado, que ha andado rondando el país, que a veces no cuenta con el servicio de internet para poder realizar algunas situaciones. ¿Será algo difícil, señor presidente, retirar esta concesión en el 2023 o será nuevamente otorgada para el magnate?”

A lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió, no. No va a ser difícil si se trata de, en efecto, revisar lo de la concesión, si se vence el plazo y se puede retirar o refrendar, es decir, que continúe. Eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones, lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social, porque en el caso del internet, como el caso de la industria eléctrica en otros tiempos… Y es a lo que nos quieren regresar, dicen que nosotros estamos representando el pasado, pero no, quienes representan el pasado son los que quieren seguir dominando México y oprimiendo al pueblo.

En el caso de la telefonía, si se garantiza de que se va a prestar el servicio y que es una empresa mexicana, que eso también importa, y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el internet, claro que refrendamos la concesión.

Víctor Buendía le dice “Le hago este comentario porque yo sé que existen muchos usuarios, yo soy uno, se lo tengo que decir abiertamente, de esta compañía (Telmex). Como usted sabe, yo vengo de Texcoco, ahí hay todavía algunas zonas que están desprotegidas por el servicio y el pretexto de la compañía es de que, como usted lo comenta, no le interesa invertir en algunos pueblos aledaños a Texcoco porque pues no es rentable por el dinero que tienen que invertir en la infraestructura; de hecho, Telmex es quién provee la infraestructura a las otras empresas que entraron al mercado.

Entonces, le quiero hacer una pregunta sensata, porque yo sé que usted es un hombre de ideales: ¿está dejando ya usted su lucha, presidente, que tenía en 1990, junto con el ingeniero Cárdenas, de levantar la voz, y decir que no se expropiaran estos bienes del Estado?

Responde el presidente que no, es que estoy pensando lo mismo de siempre. Yo tengo una característica: siempre escribo, llevo 30 años o más escribiendo libros, entonces ustedes pueden saber muy bien qué pensaba hace 30 años y qué pienso ahora y se van a encontrar de que no he sido incongruente. Entonces en este caso vamos a actuar de manera consecuente, pero tenemos que entender que existe una nueva realidad.

Se trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari, dijo López Obrador. “Claro que yo estuve en desacuerdo, ¿por qué?, porque yo no estoy a favor de la política privatizadora; tan es así que, no hemos dado concesiones, no es lo que pasó en el periodo neoliberal que entregaban concesiones para el petróleo, para la industria eléctrica, para la minería, entregaron casi todo el territorio nacional. Esto es distinto, el tiempo que llevamos nosotros es diferente, y nos va a tocar resolver esto”.

Agregó que no tiene ningún problema de consciencia, “es: a ver, ya está, ¿qué hacemos?, ¿revocamos la concesión –a ver, se lo dejamos de tarea a la gente– revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos y llegar a un acuerdo? Eso es lo que va a estar en cuestión. Yo no soy partidario, o sea, quizá si me hubiese tocado a principios del gobierno a lo mejor sí.

Ahora, imagínense si yo en el 23, 2023, decido: se expropia, o no se expropia, no se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros la empresa. Pues no son tamalitos de chipilín… Y que me van a medir si somos neoliberales o no. Por eso no me preocupa, yo tengo mi consciencia tranquila, yo sé lo que le conviene al país y sé también que son procesos que se tienen que ir dando poco a poco.

“Acuérdate que López Obrador y Manuel Bartlett anunciaron la creación de una empresa de Internet para llegar a donde Slim no quería llegar, igual que las otras empresas telefónicas”, nos dijo el 3 de octubre el periodista de investigación José Martínez, y agregó “Con ello Slim incumplió con el título de concesión al que se había comprometido de llevar estos servicios a todas las zonas; igualmente tampoco cumplió a la restricción de la concesión en la puesta en marcha de “UnoTV” que es ilegal porque no está en el Título de Concesión y porque ha sido competencia de las televisoras, como cuando pasaron los Juegos Panamericanos y unas Olimpiadas; después con Dish en la alianza para la facturación, o sea, hay muchísimas irregularidades y todavía ¿le van a renovar por 30 años más la concesión?”[2]: todo indica que sí habrá renovación porque hoy reafirmó que no le interesa revocar concesiones.

[1] https://noreste.net/jose-sobrevilla-telmex-historia-y-renovacion-de-su-concesion/

