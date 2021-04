Carlos Jesús R. – Mario convirtió a Macedonio de toro a buey

POR SI ACASO…

*El INE tan solo le propino la estocada mortal

*Salgado habría sido un peligro para Guerrero

POR CAPRICHO, y por creerse el líder del partido en el Poder que todo lo puede, Mario Delgado Carrillo redujo al ensoberbecido “Toro” Félix Salgado Macedonio, en un Buey (entendido este como un macho bovino dedicado al engorde y sacrificio o a tareas de tracción, especialmente faenas agrícolas y el transporte de cargas por ser manso –dijimos manso, no menso-). Y es que MoReNa simple y llanamente no entregó a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) los gastos de la precampaña de Salgado Macedonio, argumentando que no hubo tal, para finalmente reconocer que si hubo pero que se gastaron solo 19 mil 872 pesos, cuando el 11 de este mes habría reconocido que durante el primer mes de proselitismo había erogado 709 mil pesos para su promoción, la mayor parte destinada al “gasto operativo”, mientras que en “propaganda” dice haber gastado 740 pesos. Pero la ley es muy clara, y prevé que se le retire o niegue la candidatura a un aspirante por no entregar su informe de gastos de precampaña, sean 1 peso, 1 millón de pesos o la cantidad que fuere, pues el delito no se clasifica por el monto sino por violentar la norma que establece la obligación de hacerlo, y que lástima que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo reconozca de esa manera, acaso porque desconoce el derecho y, en última instancia no le interesa observarlo como lo ha demostrado a lo largo de estos dos años, cuando por sus ocurrencias ha mandado modificar leyes e, incluso, la constitución como dejarla a modo, aunque por fortuna aún quedan jueces con pundonor que se han convertido en un verdadero contrapeso de su enorme poder. AMLO es, por otra parte, un político rencoroso y vengativo aunque diga lo contrario.

SALGADO NO alcanza a entender que no fue el INE quien le negó la candidatura, sino Mario Delgado que no cumplió con lo que establecen las normas que rigen al instituto, y que establecen que todos los actores políticos que buscan un cargo de elección popular están obligados a cumplir. Por ello el miércoles 24 de Marzo, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por el Estado de Guerrero, como sanción por presentar irregularidades como gastos de precampaña en cero y entregar a destiempo los requisitos necesarios.

SALGADO MACEDONIO –quien enfrenta seis denuncias por abuso sexual contra mujeres- amenazó que si la autoridad le impide ser candidato, “no habrá elecciones en Guerrero”. Durante los días de espera hasta que le confirmaron la decisión, el senador con licencia escaló sus amenazas contra los consejeros electorales. “El INE va a caer”, coreado junto a sus seguidores. En respuesta, varios consejeros se pronunciaron al respecto. “Me opongo al asedio y a la intimidación, y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo a ellas”, dijo en su momento Ciro Murayama. Horas antes de la resolución, Delgado daba a conocer que el INE retiró la candidatura de Salgado Macedonio por no reportar como gasto una serie de videos promocionales en Facebook que la autoridad electoral calcula que ascienden a 19 mil 872 pesos. “Esa es la falta, de este tamaño es la injusticia que quieren cometer”, ha exclamado Delgado ante los seguidores que se arremolinaban a las puertas de la institución en la Ciudad de México, demostrando así su ignorancia de las leyes y reglamentos que rigen a las instituciones. En suma, para el dirigente de MoReNa, el ex alcalde del municipio turístico de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva “Layin” es una blanca paloma porque reconoció que si robo “pero poquito”, cuando la ley castiga el hecho, no el monto de lo defraudado.

QUIZA AL interior de la Cuarta Transformación el único personaje que mostró congruencia ante la cancelación de la aspiración de Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero ha sido el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, quien tácitamente criticó las expresiones y amagos del senador con licencia Félix Salgado en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, particularmente los que van contra el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. “Me parece que es absolutamente despreciable las posiciones de presión a las y los consejeros electorales. Tenemos que mandar un mensaje de absoluta coordinación y de respeto a la institucionalidad”, dijo quién es garante de que en México no se cometan actos fuera de la ley en materia financiera.

PERO LA cosa no paró allí; el titular de la UIF, contrario a su jefe Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que la reacción de Félix Salgado Macedonio es “absolutamente incompatible con la pluralidad, la tolerancia y el respeto que exige la democracia”. Santiago Nieto sostiene que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que haber resuelto en su momento el tema del aspirante a gobernador del estado de Guerrero para “evitar un desgaste del Instituto Nacional Electoral”, y subraya que “una lucha electoral se debe dar con argumentos y en el marco del respeto, tal como lo solicitó el lunes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No es con protestas sino con argumentos jurídicos como se tienen que llevar las cosas ante las autoridades, yo respeto mucho a Mario Delgado, lo considero mi amigo, al senador Félix Salgado no lo conozco, lo he visto un par de veces en el Senado, pero creo que nuestra apuesta tiene que ser como lo hizo la Secretaria de Gobernación”,

Y ES que el lunes, la secretaria de Gobernación –también a diferencia del Presidente que azuza-, utilizó su cuenta de Twitter para hacer el llamado enérgico tanto a Salgado Macedonio, que busca que se le reconozca como candidato para contender por la gubernatura de Guerrero, como a los miembros del INE. “Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos”.

PERO MÁS allá del tema ya resuelto, pues seguramente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificará el dictamen del INE, salvo que obedezca la línea presidencial, que no se duda, uno no quisiera imaginar cómo sería un gobierno encabezado por un Félix Salgado Macedonio voluntarioso, amenazante, agresor de mujeres e intolerante, en un Estado donde las condiciones de violencia no son precisamente las mejores. En pocas palabras, como gobernador se habría trasmutado en lo que ya es: un señor de horca y cuchilla, un cacique feudal que desaparece, encarcela o manda a matar a quien le estorba, aunque por fortuna Mario Delgado lo trasmutó de Toro a Buey. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Duarte-Karime: todo por la “ambición desmedida”