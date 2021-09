Carlos Jesús R. – Millones habitan zonas de altísimo riesgo en México

Por José Sobrevilla

Vivimos tiempos distintos, donde hasta un asunto tan intrascendente como el cambio de una escultura y la colocación de otra, generan una controversia que raya en lo banal, pero que, en el fondo de sus enfoques, hay motivaciones políticas, históricas, culturales y estéticas. Según el conductor José Cárdenas, “todo parte de la afirmación de la esposa del presidente de que tenemos que descolonizar la historia” y, para ello, la Jefa del Gobierno de la CDMX, Claudia Sheimbaum, pidió al arquitecto y escultor Pedro Reyes crear un monumento que reivindique a la mujer indígena, y él planteó Tlali, pero la cadena de opiniones en contra hicieron que finalmente le diera las gracias y anunciara que un comité especializado estaría encargado de decidir qué escultura de mujer indígena tomaría el lugar del la escultura de Cristóbal Colón.

En su momento, hacia 1853, José Bernardo Couto, presidente de la Junta Directiva de la Academia de San Carlos habría solicitado al gobierno mexicano espacios para colocar dos esculturas que pusieran en práctica el talento de la Academia; una sería la de Agustín de Iturbide, y la otra del almirante Cristóbal Colón, que sería “la primera en existir en el continente”. Su inauguración fue frente a la Central de Trenes de Buenavista en 1892, en los festejos del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América y la encabezó Porfirio Díaz[1].

La desafortunada propuesta que dio a conocer Reyes para sustituir a Colón por su “Tlali” (tierra) una cabeza como la olmeca pero de mujer, generó tal respuesta que este 14 de septiembre, Sheinbaum dijo “Hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, que es finalmente quien lo tiene que decidir”, organismo que conforman integrantes del gobierno capitalino, historiadores, ciudadanos y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Como dice el dicho “Cada chango a su mecate” y, para entender si estéticamente lo propuesto por Reyes cumplía con el planteamiento escultórico, y todo lo que implicaba la colocación de la obra propuesta –en su momento– por Pedro Reyes, acudimos al prestigiado escultor Jorge Ismael Rodríguez quien ha participado en más de 300 eventos de arte y desarrollado estrategias exitosas para la creación de espacios escultóricos, grandes ambientaciones y procesos duraderos relacionales en Japón, España, Canadá, Francia, Colombia y México.

– Es ¿el sello de la Cuarta Transformación?

Cuando hablamos de la llegada de una opción alternativa que el presidente señala como “La Cuarta Transformación”, no me parece nada mal que pretendan poner en el Paseo de la Reforma una pieza significativa que tenga que ver con la realidad de la época. No la vería como “un capricho del gobernante en turno”, más bien lo vería como la respuesta al pensamiento actual, lo vería coherente.

Lo que formalmente preocupa al diseñador de espacios públicos (quien permite a los espectadores sean co-creadores de sus obras), es la falta de discusión en torno al hecho, tanto de la remoción como de la reposición. Después, al decir “Con qué vamos a reponer al colonizador”, la lógica simple y llana es con un objeto que sea descolonizador, entonces, está bien que pensemos en algo indígena. Pertinente sí es, los modos no fueron los adecuados (que ha sido característica de este gobierno), que tampoco se lo critico gravemente, porque había que sacudir la mesa y ponerla de nuevo; pero sí están perdiendo la oportunidad de hacerlo de manera tersa y con más aliados.

– ¿Debió haberse hecho una consulta?

Como tal, la consulta se me hace un poco ‘demagógica’, pero sí un estudio y una reflexión en serio, no a botepronto… Quitan la escultura de Colón porque un grupo de manifestantes en internet habían dicho que iban a venir a tirarla. Si yo fuera el responsable del lugar tendría de dos: juntar un montón de policías con macanas y realizar una nueva matanza en favor de la colonización, lo que no era políticamente correcto, o proteger lo que te dieron a resguardar que es parte del patrimonio de la Ciudad, y es esta obra representativa de estatuaria del siglo XIX… pues la bajas y la guardas.

– ¿Debió convocarse a un concurso?

Hubiera sido muy bueno convocar a un concurso donde tampoco pienso que tuvo que ser realizado por una mujer indígena, sería lo ideal, maravilloso, pero yo no se si hubiera mujeres indígenas escultoras que quieran participar en el asunto. Abrirlo a la nación, porque es un asunto nacional, me parecería muy bien.

También me gusta la idea de que sea sustituido por el otro lado de la moneda; esto es, la parte descolonizadora, es un acto político, pero no en el sentido partidista, sino de la polis; que sea un punto que brille para el nuevo gobierno… “debe reconsiderarse, definir qué es lo que se quiere con los generadores de ideas, de historia, con los filósofos, y una vez con eso lanzar una convocatoria, pero así ya sabríamos qué es lo que esperamos como nación, no como gobierno”, compartió a Noreste.net el artista.

El retiro de Pedro Reyes de la comisión de esta obra, se debió a que el 12 de septiembre le hicieron llegar a la Jefa de Gobierno una misiva con casi 300 firmas donde le decían que era inadmisible que un artista hombre, “blanco-mestizo” que no se autoidentifica como indígena para representar a “la mujer indígena”, de una forma generalizada. Por lo que exigían su retiro y que se instalara un comité curatorial conformado por mujeres artistas, gestoras y curadoras que se autoidentifiquen como miembros de pueblos y naciones originarios para elegir a una o varias artistas, también mujer (es) y perteneciente (s) a algunos de los pueblos originarios, para sustituirlo[2].

Entre los firmantes se encontraban Lorena Wolffer (artista y activista cultural), Gabriela Jáuregui (escritora, poeta y crítica literaria), Graciela de la Torre (profesional de museos, académica e historiadora del arte), Eduardo Abaroa (escritor y artista mexicano que trabaja en los campos de escultura), Luis Vargas, Mónica Mayer (artista y crítica de arte mexicana feminista), Sol Henaro (Licenciada en Arte con máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica por parte del Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) y Julieta Aranda (artista conceptual que vive y trabaja en Berlín y Nueva York).

Esta es opinión personal del columnista