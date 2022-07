Carlos Jesús R. – Morenos acelerados declaran puntera a Nahle para 2024

POR SI ACASO…

SON TAN burdos y acelerados los morenistas veracruzanos que en un afán de posicionar a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García como aspirante a la Gubernatura de Veracruz para el 2024, no dudaron en hacer circular una supuesta encuesta que la coloca como puntera en la preferencia ciudadana, mientras que al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil lo ponen en segundo lugar, pero lo que no tomaron en cuenta es que de la primera se han tapizado bardas y espectaculares donde le agradecen –se ignora quien, porque los ciudadanos comunes no, y menos el pueblo bueno que si apenas tiene para comer menos para derrochar en promocionales- por la construcción de la refinería de Dos Bocas, mientras que Ahued no ha expresado una sola frase o movido un solo dedo articulando que desea participar, y aun así aparece en el presunto sondeo que no es otra cosa que los afanes sucesorios de los grupos que saben que no han hecho bien las cosas, y desearían que la zacatecana fuera la elegida y ganara para poder salvar sus testas, pues queda claro que en caso de ganar la oposición, más de tres terminarán en Pacho Viejo dado el saqueo que han hecho en las instancias que dirigen, o los negocios pactados a la sombra de estas; en suma, están tratando de comprar impunidad. Lo que llama la atención es que infinidad de “periodistas” que deberían ser parciales e independientes y solo servir a la sociedad sin voz, se han sumado a los coros como si apuntalaran futuros patrocinios, y lo mismo aparecen rodeando y vitoreando a Rocío Nahle que a Sergio Carlos Gutiérrez Luna, conocido como Gutierritos, cuando la función del comunicador debe ser informar con veracidad y oportunidad a los ciudadanos para hacer valer sus derechos ante la sociedad, y no convertirse en comparsa de quienes llegados al poder se transforman y asumen el papel de dictadorzuelos trasnochados.

EL ASUNTO es que Ricardo Ahued no ha hecho precampaña ni tiene pagados espectaculares con su imagen, frases y bondades por todos los rumbos del Estado, como si los tienen Rocío Nahle y Gutiérrez Luna, violentando lo que antaño criticaban, cuando eran oposición: el madruguete o actos anticipados de campaña que ahora reclaman al Instituto Nacional Electoral por censurarlos y contenerlos, y en cambio el Senador con licencia y empresario se mantiene vigente en la sociedad que lo recuerda bien sin tantos aspavientos. Y es que en la presunta “encuesta interna” que hicieron entre su militancia, los morenos colocan a Rocío Nahle en primer lugar en las preferencias morenistas (“imposible de superarla”, dice el slogan), pero lo curioso del asunto es que dicha encuesta pone en segundo lugar a Ricardo Ahued rumbo a la candidatura a la gubernatura del Estado, y eso, insistimos, que él alcalde xalapeño se ha mantenido alejado de los aceleres, sin tanto presumir su amistad con el Presidente que, por otra parte, le autorizó recursos para reparar calles y avenidas de la capital del Estado, y en eso se encuentra.

SERGIO Gutiérrez Luna, por su parte, convoca, vía su coordinador de medios, a organizaciones de periodistas y les invita un café, suficiente para que hablen bien de él, se presten a las fotografías y se exhiban como grandes amigos, ahora acompañado de su esposa Diana Karina Barreras Samaniego, actual diputada por Sonora, hasta hace poco panista lo mismo que Gutierritos, y ahora ambos morenistas, aunque no se descarta que el actual Presidente de la Cámara Federal de Diputados, en caso de no ser candidato del Movimiento de Generación Nacional a la gubernatura termine como verde ecologista y petista, como sucedió en San Luis Potosí, y acaso por ello no quita el dedo del renglón, salvo que le ofrezcan ser Senador, posición por la que, también, suspiran Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Zenyazen Roberto Escobar García y hasta el optimista, ahora coordinador de Rocío Nahle en el sur del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín que, al final del día se conformará con la diputación Federal por Los Tuxtlas, lo mismo que Cisneros por Cosamaloapan, aunque ya se sientan gallos de pelea, de combate o de lidia, pese a estar muy verde para serlo, y algunos los comparan solo con pericos y australianos.

COMO FUERA, de Nahle se escribió en algunos medios que “es puntera inalcanzable” en la encuesta de Morena, a un año y 10 meses de la elección del 2024. Que acumula 34 puntos y que dobletea al aspirante más cercano, el alcalde xalapeño Ricardo Ahued Bardahuil que registró 16 puntos, aunque es bueno mencionar que el sondeo que supuestamente la ubica en tal posición fue hecho por morenos y entre morenos, y que a diferencia de Nahle, el empresario y alcalde nunca se ha afiliado a MoReNa sino que funge como simpatizante pero, además, cuenta con el respaldo de grupos de la sociedad civil, incluida la empresarial e, incluso, de algunos que forman parte de otros partidos dada su caballerosidad y honestidad, lo que podría sumarle puntos si decidiera contender por la Gubernatura, algo que mantiene en el más absoluto silencio enfocado en la responsabilidad que le fue conferida.

LO CIERTO es que en los palacios de Gobierno y Legislativo andan bastante preocupados porque las encuestas no cuadran del todo rumbo al 2024, dado el mal Gobierno de las actuales autoridades en todos los ámbitos, y en ese tenor, sin que hayan pasado las elecciones para Gobernador en el Estado de México y Coahuila –que serán el próximo año-, en Veracruz ya comenzaron los aceleres de quienes buscan salvarse, y en aras de lo anterior han decidido jugárselas con quien les ha prometido impunidad a ultranza, que al fin y al cabo es por lo que luchan antes de convertirse en las reses del mañana, tras haberse comportados como carniceros en la actualidad, Rocio Nahle, nos queda claro, sigue actuando con total oportunismo, desdeñando a Zacatecas, el Estado que la vio nacer y que ahora le parece poca cosa, y acaso por ello quiere venir a Gobernar Veracruz, donde hay suficientes veracruzanos (y recursos) con capacidad para desempeñar esa función, ya que si Cuitláhuac García Jiménez se dice Gobernador, cualquier puede.

LO QUE mueve a risa es que la afamada encuesta les da a Juan Javier Gómez Cazarín y a Zenyazen Roberto Escobar García un empate técnico, con 8.6 y 8.3 puntos como aspirantes a la Gubernatura, respectivamente. Al super delegado de Programas para el Bienestar, Manuel Huerta 7.4 puntos; a Eric Patricinio Cisneros Burgos 6.2 puntos, mientras que al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Federal de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, Gutierritos, 4.6 puntos, lo que indica quienes mandaron a elaborar el sondeo tras el encuentro privado que sostuvieron, y de quienes solo daremos a conocer sus siglas: R de Rocío, N de Nahle, además de J de Juan, J de Javier, G de Gómez y C de Cazarín. Vaya que son rústicos hasta para hacer grilla. OPINA carjesus30@hotmail.com

