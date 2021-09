Carlos Jesús R. – ¡Nos engañaron!: el “Pico de Orizaba” es de Puebla

TRAS LA VERDAD

Martes 28 de septiembre de 2021

Por Héctor Parra Rodríguez

A todos sorprendió la conformación de un nuevo “grupo plural” de 5 senadores que pretenden conformar otro grupo que les permita jugar en la Jucopo, toda vez que siempre acatan los acuerdos que adoptan otros jugadores de los partidos que integran el órgano político de la Cámara de Senadores. Son simples espectadores de lo que otros acuerdan.

Cansados y fastidiados por no ser tomados en cuenta por los grupos mayoritarios o sus coordinadores, los senadores Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero Muñoz, Nancy de la Sierra, Alejandra León Gastélum y Emilio Álvarez Icaza notificaron la tarde del lunes a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), que habían decido conformar un “grupo parlamentario plural”.

Argumentan que actúan en ejercicio “de nuestra independencia, buscamos desempeñarnos de manera libre de cualquier información”. Dos de ellos sorprenden. Uno se desliga de Morena, el otro del PAN, al menos en el “papel”.

Justificaron como razón de la conformación del nuevo grupo que: “conscientes de que la gran mayoría de la ciudadanía en México, no se siente bien representada, es que el Grupo Parlamentario Plural buscará con su conformación mantener en el Senado sus aspiraciones y sentimientos, buscar el diálogo como herramienta para resolver la diferencias, que no confronte estérilmente a la sociedad mexicana y sobre todo, aporte a que el país sea un terreno donde reine la igualad sin privilegios indebidos para nadie. Advertimos que no aspiramos a falsos protagonismo, somos mexicanas y mexicanos dispuesto a hacer política “una buena política animada por la verdad el encuentro con el otro y motivado por el servicio a los más vulnerables”. Lo cierto que los cinco senadores son unos vividores de la política; fueron desplazados, como Germán Martínez y Gustavo Madero. En ambos casos, sus coordinadores, Ricardo Monreal Ávila y Damián Zepeda Vidales, arbitrariamente deciden todo.

Sustentan la nueva conformación: “que es su decisión constituirnos como grupo parlamentario plural, tal y como lo prevé el artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por supuesto que no lo reconocen, pero Germán y Gustavo están en conflicto con liderazgos de “sus partidos”, por ello buscan la independencia. Por lo que ve a Alejandra León, aliada de Morena, no quiso apoyar a la 4T en Baja California para sumarse al candidato del PES, Jorge Hank, lo cual parece ser la razón del rompimiento con Morena.

Dicen los cinco senadores: «Advertimos que no aspiramos a falsos protagonismo, somos mexicanas y mexicanos dispuesto a hacer política, “una buena política” animada por la verdad el encuentro con el otro y motivado por el servicio a los más vulnerables» ¿Será? Todos quieren tener su propia estrella y no continuar subordinados de terceros. Lo curioso, dos senadores de corazón panistas en el reencuentro: Germán Martínez y Gustavo Madero, ambos exdirigentes del PAN.

Ahora bien, pasemos a la realidad jurídica. El artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, establece que los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los senadores con “igual afiliación de partido”, para realizar tareas específicas en el Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Por lo que requieren de una formación política que los avale y a la que representar. Luego, si los senadores no pertenecen a ningún partido, el precepto termina por excluirlos en automático. Será interesante lo que resuelva Monreal y AMLO.

Los insurrectos fundamentan su pretensión en varios artículos de leyes estatales y tratados internacionales para justificar legalmente su decisión conformar un nuevo “grupo parlamentario plural”; dicen, como lo prevé el artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero, el artículo 72 de la Ley Orgánica establece que: “sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario”, que estará constituido por un mínimo de cinco senadores. En estricto derecho no les asiste la razón. Así que apelarán lo que resuelvan en la Jucopo (Monreal y AMLO).

Otro entramado legal que les complica la existencia a los independentistas. El artículo 73 establece que: “los grupos parlamentarios deberán entregar los documentos referidos en el artículo precedente, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección”. Los inconformes prevén abrir la puerta para una resolución de naturaleza jurisdiccional, acudir al odiado Poder Judicial, para que resuelvan los adversarios de AMLO. Los separatistas son profesionales de la política, seguramente han trazado su ruta crítica ¿Si no los aceptan, actuarán como grupo compacto?

Lo cierto que el conflicto político en el Senado le complica a Ricardo Monreal su carrera a la candidatura para la presidencia de la República. Más parecen enviados de AMLO que simples separatistas que buscan el “bien de los mexicanos”. Por lo pronto, Morena pierde 3 votos cautivos, el de Martínez y los 2 del PT. El eterno protagonista de Emilio Álvarez Icaza (antes simpatizante de AMLO), vuelve a resurgir después de haber caído en el anonimato de entre los 128 senadores. De conseguir sus pretensiones, 5 senadores “independientes del grupo parlamentario plural” pueden hacer la diferencia en muchas de las votaciones.

