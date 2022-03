Carlos Jesús R. – Ocurrencias de Cuitláhuac salen muy caras a AMLO

Místicos y Terrenales

Juan Javier Gómez Cazarín, alfil de Cuitláhuac García, contra el diputado federal Esteban Bautista

Si Rocío no controla ni a su grupo, ¿cómo podría gobernar un estado?

Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez

La toma de la autopista La Tinaja-Minatitlán, por parte de pobladores de Oteapan, además de evidenciar que el gobierno de Cuitláhuac García ha dejado sin atender varios conflictos locales, también hizo brotar los pleitos al interior del grupo de la zacatecana Rocío Nahle.

Más también, este conflicto muestra que Rocío Nahle no es capaz ni de controlar los pleitos entre los miembros de su grupo. Así, ¿cómo puede gobernar un estado?.

Acostumbrados a la imposición, a que sólo su palabra vale, el grupo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se le fue encima a un diputado federal, cobijado también con Rocío Nahle, todo para tener a quien acusar por un problema que no han podido resolver.

Una actitud típica de los gobiernos ineficientes, de todos los colores; buscar culpables ante la incapacidad de resolver.

Pues bien, por la tarde del 8 de marzo, al parecer desde las oficinas de la Legislatura del estado, se difundió un “comunicado”, el cual se publicó en algunos portales de noticias que tienen «convenio» con el Congreso de Veracruz en el que acusaban al diputado federal por Cosoleacaque, Esteban Bautista Hernández, de estar detrás del conflicto y manipular al alcalde de Oteapan Jairo César Martínez González para que realizara la protesta.

Gómez Cazarín hace todo lo que dice el gobernador Cuitláhuac García, por eso no es raro que le diera continuidad a sus primeras versiones y que fuera quien emitiera el “comunicado” para no involucrar al mandatario estatal.

Primero, el gobernador dijo el mismo 8 de marzo que el bloqueo de la autopista La Tinaja- Cosoleacaque, era alentado por los alcaldes de Cosoleacaque y Oteapan, Ponciano Vázquez Parissi y Jairo Martínez González, respectivamente, uno emanado del PRI y el otro del extinto Partido Cardenista.

Después se emitió el “comunicado” que acusa a Esteban Bautista, y el cual se difundió exclusivamente en los medios que tienen convenio de publicación con la Legislatura del estado, que es lo que hizo fácil detectar el origen del mismo, además de que algunos de los que lo publicaron confirmaron su origen.

Pero a Gómez Cazarín le salió la gata respondona y el diputado federal por Cosoleacaque le dijo que era un fracasado y que mejor se pusiera a legislar.

Ambos están en el grupo de Rocío Nahle, Gómez Cazarín por el lado de Cuitláhuac García y Esteban Bautista se mostró al lado de la ahora titular de la Secretaría de Energía, desde que anunció su brinco hacia Morena, el 20 de mayo de 2018.

El “comunicado” difundido tenía como cabeza “Conflicto Oteapan-Chinameca, azuzado por intereses mezquinos del diputado Esteban Bautista”.

“ El conflicto territorial entre Oteapan y Chinameca tiene detrás a un personaje oscuro: el ex perredista y actual diputado federal Esteban Bautista Hernández, quien pretende sacar raja política azuzando y engañando a la gente para mantener el bloqueo de la carretera Cosoleacaque-Acayucan”.

El trancazo incluyó sacarle los antecedentes al diputado federal, anotando que: “Ya una vez Esteban Bautista traicionó a la gente y al partido que lo respaldó; ahora pretende doblegar a autoridades en un intento de recuperar el control político de esta zona”.

La referencia de que Esteban Bautista traicionó “al partido que lo respaldó” es porque comenzó militando en el PRD; y en 2017 se acercó al entonces secretario de gobierno, Rogelio Franco, para que le sirviera de enlace con el gobernador, Miguel Ángel Yunes, y aprovechando la alianza y al PAN, postularse para presidente municipal de Tatahuicapan. Pero al año siguiente, fue cuando traicionó a todos los que lo habían apoyado y se pasó a Morena, de la mano de Rocío Nahle, el 20 de mayo de 2018.

La referencia de que “traicionó a la gente” es porque lo han acusado en varias ocasiones de haber recibido varios millones de pesos para vender el movimiento de los grupos indígenas de Tatahuicapan que bloquean la presa Yuribia que surte de agua a Coatzacoalcos.

A Gómez Cazarín le llegó la respuesta al “comunicado” a las 6:53 de la tarde del 8 de marzo, mediante un mensaje de Whattsapp del diputado federal al diputado local, en el que de plano lo acusó de ineficiente y fracasado:

«Eres un fracasado, mejor ponte a legislar, fracasaste con la Reforma Electoral, Fracasastes con el desafuero de Winclerk, fracasaste con el delito de Ultrajes a la Autoridad, haz fracasado en TODO… Mejor ponte a trabajar muchacho».

Esta no es la primera vez que se menciona un pleito entre los seguidores de Rocío Nahle, si no que antes se ha señalado al mismo Gómez Cazarín de azuzar conflictos con varios funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, sobre todo con Eric Cisneros, tanto que incluso el 8 de febrero de este año pagó una amplia difusión de otro “comunicado” avalando el trabajo del secretario de Gobierno, después de que varios medios hicieron publicaciones en contra del funcionario estatal, supuestamente instigadas por el ineficiente legislador local.

Los desencuentros en los que se ha visto envuelto el mismo Gómez Cazarín, incluyen a Zenyazen Escobar, el titular de Educación del gobierno del estado, con quien se supone mantiene una relación cercana, y la titular del Orfis, Delia González Cobos, por citar algunos casos.

Con esto vale la pena reiterar: Si Rocío Nahle no puede controlar ni a su grupo, ¿cómo podría gobernar un estado?.

Este caso también da un ejemplo de que quienes se creen los grandes místicos de Veracruz, sólo son entes que no saben ni como hacer las coas.

Porque si así fuera, no crearían un conflicto tratando de resolver otro.

A continuación el “comunicado” completo y luego el chat de whatsapp publicado por Código Veracruz ( https://www.codigoveracruz.com/resumen.php?id=57467 )

El comunicado

Conflicto Oteapan-Chinameca, azuzado por intereses del diputado Esteban Bautista

El conflicto territorial entre Oteapan y Chinameca tiene detrás a un personaje oscuro, aseguran habitantes de esa región: el ex perredista y actual diputado federal por Mote Esteban Bautista Hernández, quien pretende sacar raja política azuzando y engañando a la gente para mantener el bloqueo de la carretera Cosoleacaque-Acayucan.

«Ya una vez Esteban Bautista nos traicionó» dicen lugareños; ahora pretende doblegar a autoridades en un intento de recuperar el control político de esta zona.

Las autoridades estatales no deben dejarse engañar por este falso movimiento ciudadano, sino actuar contra quienes están manipulando al pueblo, como ocurre con el legislador Esteban Bautista.

Como ya es sabido, la disputa de colonias entre Oteapan y Chinameca está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde cada instancia deberá proveer los elementos de prueba que requiera el máximo órgano jurisdiccional para resolver la controversia, no en el gobierno estatal.

¿Qué pretende Esteban Bautista con la toma de la carretera?, aseguran habitantes que busca recuperar un control político que la misma gente le ha retirado al ver que sólo busca sus intereses y es capaz de traicionar a quien le apoya, como sucedió con el PRD, partido que le abrió las puertas para puestos públicos.

Que las autoridades estatales procedan contra este ambicioso político que chantajea a autoridades locales y las presiona en tema de obra pública, solicitan; aseguran engaña y le miente al pueblo poniéndolo en riesgo al tomar una carretera tan transitada, además de generar un daño económico incuantificable para la región.

El pueblo de Oteapan y Chinameca, así como las autoridades locales deberán esperar el fallo de la SCJN y acatar esta resolución para ver hacia adelante y trabajar a favor del desarrollo de sus localidades, lejos de las ambiciones de gente como el diputado federal Esteban Bautista.

El chat entre los diputados

Esteban Bautista: Pues cuando tú quieras hacerlos contra mi también de frente no andes buscando pegar por la espalda

6:53 p. m.

Y no te equivoques que yo las cosas Ias hago de frente no por la espalda

6:54 p. m.

Conmigo siempre de frente

6:58 p. m.

Cuando quieras hablas conmigo siempre estaré dispuesto, no soy un tipo de problemas ni que busque conflicto, eso si siempre de frente

7:01 p. m.

Jamás me he expresado de usted ni en contra de nadie Usted sabe bien que ese tema ni siquiera es de ambito estatal

7:03 p. m.

Cazarín: A mi los medios pasquineros que ud. Trae me hacen lo del viento a juarez

7:06 p. m.

Exactamente ni del congreso es, pero por lo mismo no se vale que me quieran meter a mi y a la diputada Magaly, desde ayer todas las notas son en contra de nosotros y yo solo pienso respetar a todas la autoidades, yo no lo estoy culpando a usted ni señalando si hay alguien que lo dice que lo diga directamente, le puedo mandar todas las notas desde el día de ayer ue me culpan ami v a la diputada Magalv, directamente, le puedo mandar todas las notas desde el día de ayer ue me culpan a mi y a la diputada Magaly, no por eso voy a salir a decir que usted es el culpable. Por lo mismo pienso mantenerme fuera de ese conflicto solo recibiendo Is indicaciones de quien Is tengo que recibir

7:06 p. m.

ESTEBAN Bautista: Le pido no complique el tema y dedíquese a legislar Por que honestamente usted ha fracasado en todo. FRACASO EN LA REFORMA ELECTORAL FRACASO EN TEMA DE WINCKLER Y AHORA FRACASA EN ULTRAJES A LA AUTORIDAD.

Cazarín: Debería investigar bien, Lo emplazo a que me demuestre una sola nota en donde su servidor esta opinando en contra de usted.

Esta es opinión personal del columnista

