Carlos Jesús R. – Padres si quieren el regreso a clases…pero seguro

POR SI ACASO…

*Gobierno no desea invertir en colegios confiables

*Dejan toda la carga e inversión a papás y maestros

NO ES que los papás deseen otro año lectivo a distancia para sus hijos, o que acostumbrados al trabajo en casa prefieran que los menores sigan tomando clases vía internet o mediante radio y televisión. Tampoco que los maestros se hayan tornado flojos o despreocupados –como pretenden calificarlos-, dispuestos a cobrar sin casi hacer nada. No, de ninguna manera; cada cual está dispuesto a hacer lo suyo, pero hay alguien que no está cumpliendo la parte que le corresponde, y estos son las autoridades de educación que no han hecho nada por mejorar las escuelas en abandono, saqueadas, muchas de estas sin agua, ausentes de aulas y pupitres que favorezcan la sana distancia, sin insumos como gel, jabón, cubrebocas que el Gobierno del Estado, en vez de andar gastando en cosas superfluas debería adquirir millones de cubrebocas para dotar de estos a colegios pobres e, incluso, a profesores y padres de familia para que eviten lo mejor posible contagios que pongan en riesgo a los suyos. Esto no es un juego, y los papás, incluso, los más fanatizados por la Cuarta Transformación, entienden que un contagio en casa desencadena otros afectando a los más vulnerables, además de que está visto que personas ya vacunadas siguen siendo susceptibles de contagios, más aun con las variantes que se han ido sumando a la inicial pandemia. En ese sentido, padres, alumnos –sobre todo estos, hartos del encierro obligado- desean volver a las clases presenciales, pero la administración Estatal –refiriéndonos a Veracruz- y la Federal –que se extiende a todo el País- se han encargado de marear a la población tan solo con un discurso desgastado, pero sin aportar mayores beneficios y garantías para el retorno a las aulas, y hasta han adulterado las cifras de la pandemia a conveniencia. En Veracruz, concretamente, el Gobernador Cuitláhuac García recurre a la simulación de tomarse fotografías chapeando al viejo estilo de la oposición, creyendo que la sociedad es retrasada mental.

Y ES que la llamada Tercera Ola –que no es otra cosas que el recrudecimiento de la enfermedad debido a la indolencia de las autoridades ya que la primera ola nunca fue contenida- está pegando fuerte en el Estado, muy a pesar de que las autoridades Estatales siguen minimizando los efectos de la Pandemia, y en ese afán, García Jiménez, el Gobernador servil y queda bien con el Presidente Andrés Manuel López Obrador antes que con la sociedad, sigue montado en su necedad del regreso a clases presenciales, pero sin hacer nada por los colegios en abandono, aun cuando difundió en el arranque de la campaña «Tequio por mi escuela», fotos blandiendo un machete encabezando una brigada para la limpieza del jardín de Niños «María Enriqueta» de Xalapa, e invitando a la ciudadanía a colaborar también de manera voluntaria en los planteles cercanos. Y es que han sido los propios padres, ante la amenaza del retorno a clases, quienes se han aplicado chapeando o cortando el césped, haciendo limpieza y en muchos casos cooperando para la compra de llaves, lavabos, cables para luz eléctrica y un sinfín de desperfectos que han encontrado en los colegios.

PERO EL asunto es más serio de lo que parece, pues en Veracruz –Estado-, por lo menos 13 hospitales se encuentran saturados al cien por ciento por pacientes de Covid19. Se trata de los nosocomios del IMSS número 35 de Cosamaloapan; el 26, de Tuxpan; el 71, de Veracruz Hospital General; el 36 de Cardel; el 24 de Poza Rica y el 11 de Xalapa así como el 14 de Especialidad de Veracruz. De igual forma, 5 hospitales de la Secretaría de Salud; el «Dr. Valentín Gómez Farías», de Coatzacoalcos; «Luis F. Nachón», de Xalapa; Alta especialidad de Veracruz y el Centro de Especialidades «Dr. Rafael Lucio». A su vez, los que se encuentran al 60 por ciento son el Hospital Regional Poza Rica (Pemex) 69 por ciento; IMSS 28 Familiar 67 por ciento; Río Blanco 62 por ciento y Hospital General Orizaba (IMSS) 60 por ciento. En ese contexto, la noche del lunes se dio a conocer el fallecimiento por Covid19 de la conductora Zumiko Mitzuko quien se encontraba hospitalizada desde hace varios días, mientras que el fotógrafo Martín Lara Reina, Jaguar, considerado un estandarte del fotoperiodismo porteño sigue padeciendo por ese terrible mal, y el miércoles murieron Carolina Salomón, jefa del jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en Fortin, y el comandante de la Policía Ministerial, Saúl Pérez Martínez entre muchos casos recientes, como el del alcalde electo de Ciudad Isla, Abelino Barrientos, quien había ganado las pasadas elecciones bajo las siglas de Morena. Barrientos, quien también era presidente del Consejo Directivo de Productores de Leche en la región piñera, tenía semanas de haber presentado síntomas de contagio, por lo que permaneció resguardado en su domicilio y logró reponerse, sin embargo, las secuelas del coronavirus le provocaron malestares y fue trasladado a un hospital, donde falleció. El partido Morena informó que será el suplente el que asuma la presidencia municipal el próximo 31 de diciembre. Pero son infinidad de personas las que siguen falleciendo a diario por la Pandemia, aun cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador niegue las evidencias que no tienen desperdicio, como rechaza el incremento de la violencia en el País.

HACE UNOS días la Secretaría de Salud Federal actualizó el reporte sobre exceso de mortalidad en el País, indicando que durante 2020 y lo que va de 2021 se registraron 501 mil 917 defunciones (44.2 por ciento) más de las previstas para el mismo periodo. El informe señala que entre la semana 1 de 2020 a la 22 de 2021 (del 29 de Diciembre de 2019 a 10 de julio de 2021) se esperaba ocurrieran 1 millón 135 mil 919 decesos, pero se reportaron 1 millón 637 mil 836. Y de las muertes en exceso mencionadas, 71.7 por ciento (360 mil 34) se asocian a Covid-19. El grupo de edad más afectado fue el de 45 a 64 años, con 73.8 por ciento más fallecimientos, seguido del grupo de 65 años y más con 41.2 por ciento. En el rango de 20 a 44 años fue 23.2 por ciento. Al revisar los números absolutos, destaca que la mayor cantidad de defunciones se registró en el grupo de adultos mayores de 65 años con 265 mil 780. En el de 45 a 64 años perdieron la vida 275 mil 27 personas y en el de 20 a 44 fueron 188 mil 57. Por sexo, 70.7 por ciento de las muertes en exceso asociadas al coronavirus fueron de hombres y 73.9 por ciento de mujeres. En tanto, los individuos menores de 20 años no registraron exceso de mortalidad. Por el contrario, hubo una disminución en el número de defunciones con respecto a las esperadas de menos 24.2. En este caso las muertes esperadas eran 70 mil 684 y ocurrieron 53 mil 551. Del total, mil 983 fueron causadas por Covid-19.

EN FIN, la situación de salud sigue siendo grave en el País, esto sin contar las afectaciones de cáncer en niños y adultos, males como el VIH/Sida que no están siendo atendidos, dengue, y otras afectaciones, mientras el titular del Ejecutivo Federal sigue chacoteando como si el País fuera un circo, y de paso atacando a diario a los medios de comunicación a los que ha dejado en Estado de indefensión total, como se advierte por las amenazas vertidas contra varios comunicólogos a los que el Presidente detesta en un odio acumulado que no ha podido superar. Asi las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

