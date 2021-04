Carlos Jesús R. – Pepe se la juega, Héctor: oportunismo puro

POR SI ACASO…

*La lista Pluri del PRI ofensa a la militancia

*Médicos privados sin vacuna pese a AMLO

INDIGNANTE, POR decir lo menos, la forma ventajosa y arbitraria con la que, los dizque, dirigentes del PRI Estatal se reparten las principales candidaturas a las diputaciones plurinominales que estarán en juego el 6 de Junio, convirtiendo a ese partido en una vulgar agencia de colocaciones sin tomar en consideración a verdaderos líderes regionales que podrían atraer votos al Revolucionario Institucional, además de que ellos mismos deberían disputar en las urnas las posiciones que desean y no autorregularse una curul sin una propuesta sustantiva que aliente a la sociedad a sufragar por el “tricolor”, como hace José Francisco Yunes Zorrilla, quien pudo ser inscrito en la lista plurinominal de aspirantes a diputados Federales, pero prefirió jugársela en el campo de batalla, conquistando el voto a base de propuestas, recorriendo comunidades, rancherías, municipios y hasta los más recóndito del distrito que le corresponde, atrayendo simpatías a diferencia de la cauda de oportunistas que esperan que el PRI los recompense, acaso por el mal trabajo que han realizado. De hecho, el dirigente Estatal, Marlon Ramírez Marín debió ser removido antes del proceso, por seguir representando los intereses del ex Gobernador procesado y sentenciado en el reclusorio Norte de la ciudad de México, Javier Duarte de Ochoa, convirtiéndose en uno de sus alfiles, pero otros intereses provocaron que se aprovechara del vacío de poder y lo llevaran a la cima del Revolucionario Institucional desde donde sigue cometiendo desmanes, despachándose con la cuchara grande.

Y ASI, mientras Pepe Yunes sigue siendo congruente entre el decir y el hacer realizando una intensa campaña en el distrito con cabecera en Coatepec con muchas posibilidades de arrasar, y seria de los pocos que lo hagan, la lista de los arribistas ha sido diseñada de la siguiente manera en aras de asegurar una diputación local. A la cabeza de encuentra el dirigente Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, seguido en la segunda posición por Anilú Ingram Vallines (que pareciera que no tiene llenadera y a quien ahora debe lealtad). En esa misma lista, en la tercera posición fue anotado el eterno legislador Héctor Yunes Landa, ex Senador que soñó alguna vez ser Gobernador y que no quita el dedo del renglón para el 2024, pues para su ego lo importante es seguir dentro del presupuesto. Luego anotan con igual impunidad y desdoro a la secretaria general del PRI Estatal, Arianna Ángeles Aguirre, quien ha perdido todas las elecciones en las que ha participado, como en 2010 cuando fungió como candidata del PRI a la Alcaldía de Tlalnelhuayocan, cumpliendo finalmente su sueño en el periodo 2014-2017, aunque en 2018 también quiso ser diputada local por el Distrito XII de Coatepec, Xico, Teocelo, Cosautlán, Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes, Banderilla, Acajete, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan, fracasando en esos comicios.

YA EN misma lista, en los llamados nacidos para perder se encuentran Anel Alejandro Barradas, Yolanda Lagunes, Tomás Tejeda Martínez, Irene Aragón, Ariel Alejando Domínguez, María Amada Sánchez, Adrián Martín Pineda, Claudia Ramón Perea (que nunca debió aceptar esa vergonzosa posición dado el trabajo real que tiene en el sur del Estado); César Rojas, Diana Monserrat Castillo, Roberto Álvarez Salgado, el afamado “Mandinguita” que no debería prestarse a semejante burla; Karla Mora Vega, Guillermo Rubio Limón, Nelly Becerra, Rafael Viveros Alarcón y Carolina Perfecto. Los cuatro primeros son los que tienen posibilidades de figurar como seguros legisladores, pero el resto es usado como carne de cañón tan solo para rellenar una lista necesaria, y en donde pudieron inscribir a quienes les viniera en gana. Marlón jamás ha ganado una elección, y lo más cercano que a tenido a eso fue la regiduría segunda en el puerto de Veracruz en el periodo 2018-2019, ya que de ahí en fuera, entre 2013 y 2015 fungió como un gris subsecretario de Gobierno. Y antes, entre 2010 y 2013 fue secretario de fiscalización del Congreso del Estado, aunque su sueño era ser diputado y, finalmente, lo logrará al regalarse una diputación local plurinominal, porque de otra forma difícilmente habría llegado.

UN CASO particular corresponde a Héctor Yunes Landa, quien fue tundido hace unos días en redes sociales tras celebrar la creación del partido “Todos por Veracruz”, el instituto político local que se asegura le pertenece, pero que le regentea José de Jesús Vázquez González, el hermano menor del desaparecido Cirilo Vázquez Lagunes y del ex alcalde de San Juan Evangelista, Abel Vázquez González. Y es que Yunes Landa, quien ahora dice que nació, se formó y morirá en el PRI, sostuvo: ““Yo cada vez estoy más seguro, más convencido que fue un acierto formar Todos por Veracruz” pero, no solo eso; asegura que gracias al nuevo partido él y sus allegados seguirán estando vigente de cara a las elecciones del 2024, donde se elegirá al nuevo gobernador de Veracruz. “Porque es una manera de contención y es una manera de mantenernos vigentes y en el más alto nivel competitivo para el 24”, se escucha su voz en un audio difundido, y con lo cual demuestra que no ceja en su intento de reemplazar a Cuitláhuac García Jiménez, con quien ha aparecido en varias fotografías, lo que ha despertado rechazo y animadversión hacia el choleño.

EN FIN, el oportunismo al interior del PRI no termina, y que bueno que aun queden personajes como Pepe Yunes Zorrilla que fiel a su origen se mantiene en el campo de batalla, sin esperar los regalos del grupúsculos que se apoderaron de ese instituto, repartiéndose las principales posiciones plurinominales como si se tratara del reparto de utilidades de una empresa privada a los socios, en tanto los trabajadores, los que hacen la chamba reciben solo migajas, lo que seguramente repercutirá en el voto para ese partido. A ver que pasa…

DICE EL Presidente Andrés Manuel López Obrador que es falso que el gobierno Federal haya negado la vacunación anticovid a médicos privados, e incluso sostiene que: “hay mucha manipulación de que no quisimos o no hemos querido vacunar a médicos del sector privado, no es cierto, eso no es cierto, eso es falso, eso es politiquería. Como hay proceso electoral, campañas, se aprovechan para distorsionar las cosas”. Sin duda, la versión de mandatario nacional se suma a la cauda de mentiras que pronuncia a diario el tabasqueño, porque de otra manera, si fuera cierto lo que dice, porque a diario hay manifestaciones de médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud de hospitales privados que siguen demandando ser vacunados, ya que, aunque no atienden CoVod19, son parte de la primera línea de riesgo al atender pacientes por diversos males que desconocen si están o no afectados. Señor Presidente, médicos son todos, sean privados o del sector público, y todos están en riesgo de contraer la enfermedad por la cercanía que mantienen con pacientes en todos los rubros. OPINA carjesus30@hotmail.com

