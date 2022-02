Carlos Jesús R. – ¡Por fin! la prensa le hace vacío a los rijosos morenistas

POR SI ACASO…

*Todo tiene un límite y AMLO-Cuitláhuac lo sobrepasan

*Ejemplo debe cundir en los Estados; basta de agresiones

¡POR FIN! los periodistas que cubren el Senado de la República y la Cámara Federal de Diputados dieron ejemplo de pundonor, al menospreciar a los legisladores de MoReNa y sus aliados que siguen defendiendo a ciegas al Presidente Andrés Manuel López Obrador pese a los embates a comunicadores que son quienes difunden sus ocurrencias, algo que se debería replicar en los Estados, incluido el Gobierno de la ciudad de México y Veracruz, donde los panegiristas del Jefe de las Instituciones Federales se han convertido en “tapetes” del mandatario nacional con tal de no perder respaldo o alabanzas. Y es que ha sido tanta la agresión presidencial en un afán de defender a su hijo mayor contra lo indefendible, que AMLO no ha dudado en llamar delincuentes a los comunicadores, exhibiendo, incluso, presuntos ingresos que ahora busca que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se los certifique, aun cuando las leyes: General de Transparencia y General de Protección de Datos Personales no facultan al INAI para solicitar o difundir la información fiscal o relacionada con los ingresos de un particular, a menos que esos datos estuvieran relacionados con el ejercicio de recursos públicos. AMLO, en una carta dirigida a Blanca Lilia

Ibarra Cadena, comisionada Presidenta del organismo solicita que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, sus socios y familiares, y que si el instituto no tiene competencia para atender el asunto, le informen si él puede, como ciudadano, dar a conocer facturas y comprobantes de ingresos del personaje en cuestión (usando para ello, desde luego, información que la secretaria de hacienda o el SAT deberían mantener como confidencial).

POR ELLO los periodistas que cubren el Congreso de la Unión, por lo menos los librepensadores, hartos de que el Presidente utilice la tribuna pagada por el pueblo para defender a sus hijos y atacar a los medios, decidieron protestar y dar la espalda al presídium en ambas cámaras cuando los legisladores de MoReNa hacían uso de la palabra, una lección que debe quedar para la historia, pues le da un portazo en la cara a la llamada Cuarta Transformación que se siente dueña, incluso de la consciencia de los reporteros que acuden a cubrir lo que ahí se genera. Los reporteros en la Cámara de Diputados gritaban ¡Justicia! en una consigna en favor de los periodistas asesinados en México, protestando así contra el discurso mareador del Presidente en tanto se sigue matando a periodistas. Paralelamente demandaron poner fin al acoso y a las descalificaciones desde Palacio Nacional. En ese contexto, los reporteros parlamentarios dieron la espalda a la bancada de Morena -cuando el diputado Hamlet García hacía uso de la tribuna-, y con gritos demandaron ¡libertad de prensa! -por las descalificaciones desde Palacio Nacional contra comunicadores- y ¡justicia! para los periodistas asesinados, y antes en el

Senado de la República hicieron el vacío a una conferencia de senadores de Morena en protesta por las mismas razones.

EL INAI, ante la precipitación presidencial que no ha cesado un solo día de atacar a medios, ha dejado en claro que una de sus funciones es garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como promover la transparencia y apertura de las instituciones públicas. Bajo su competencia están las autoridades del ámbito federal, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos y los sindicatos, así como las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o actos de autoridad, aunque la ley no le faculta para solicitar o difundir la información fiscal o relacionada con los ingresos de un particular, a menos que esos datos estuvieran relacionados con el ejercicio de recursos públicos, algo que no sucede, actualmente ni con Carlos Loret de Mola ni con Carmen Aristegui.

POR ELLO, y como todo tiene un límite, ante los constantes ataques contra la prensa perpetrados por el presidente López Obrador y políticos vinculados a Morena, representantes de los medios de comunicación abandonaron por primera vez la conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, y dejaron literalmente hablando solo al senador César Cravioto, vocero de los morenistas. Y es que ya se le hizo obsesión al presidente y Morenistas cuestionar y atacar a periodistas que han criticado presuntos conflictos de interés del hijo mayor de AMLO, a tal grado que las agresiones perpetradas generaron la indignación por parte del gremio periodístico, pues en lo que

va del año han asesinado a seis comunicadores en México sin que al Presidente le interese abundar en el respeto y protección de los medios de comunicación, por el contrario, pareciera que da patente de corso a la delincuencia para que los agredan.

POR ESA razón, al vocero del Grupo Legislativo de Morena, César Cravioto no le quedó de otra que leer solo ante los representantes del Canal de Congreso y fotógrafos el pronunciamiento que firmaron los 53 senadores morenitas, incluido el coordinador Ricardo Monreal, en el que “respaldan incondicionalmente” al presidente Andrés Manuel López Obrador, al proyecto de la denominada Cuarta Transformación y a la reforma eléctrica. En el documento, los senadores morenistas consideran que “el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la Nación, a la Patria y al pueblo” (más mezcla maistro) y condenaron “los constantes ataques al presidente de la república encabezados por los conservadores que perdieron sus privilegios”. Basta, dijeron los comunicadores que, por supuesto, no son empleados de la Cuarta Transformación ni del presidente, por el contrario, le hacen el favor de difundirle gratuitamente sus ocurrencias.

Y NO estaría de más que la misma postura fuera adoptada por periodistas en todos los Estados donde son hostigados, como en el caso Veracruz, donde el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez quiere imitar en todo al Presidente, y en ese tenor, en un acto nada caballeroso enfrentó a una comunicadora cuyo único delito fue preguntar en torno a la derogación del delito de ultrajes a la autoridad que demandan barras y asociaciones de abogados, lo que fue más que suficientes para que el gobernante asumiera una actitud hostil y criticable que dejó mucho que desear en alguien que debería ser ejemplo de respeto no solo a la libertad de expresión sino al punto de vista de una mujer, y no enfrascarse en un acto donde poco faltó para que la agrediera físicamente. Por ello ojalá que en Veracruz se repitiera lo sucedido en ambas cámaras del Congreso de la Unión para que los engreídos morenistas entiendan que sin los medios nadie sabría de sus ocurrencias. Ojalá asi fuera. OPINA carjesus30@hotmail.com

