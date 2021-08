Carlos Jesús R. – Por lacayismo a AMLO se pondrá en riesgo a alumnos

POR SI ACASO…

*Regreso a clases con 50 municipios rojos y 148 naranja

*Internan a alcalde A, Dulce y diputado electo Ricardez

ES CURIOSO como por servilismo a ultranza que les garantice el afecto presidencial, algunos “políticos” le siguen la corriente al jefe de las Instituciones Federales en cada una de las ocurrencias que guían su Gobierno, y el caso más emblemático de envilecimiento o indignidad lo asume, sin duda, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien el pasado 27 de Julio, tres días después del autoritario “Llueva, truene o relampaguee habrá clases presenciales en Agosto”, pronunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Boca del Río, advirtió que, en efecto, será a finales de este mes cuando los alumnos regresen a las clases en Veracruz, independientemente del semáforo CoVid, pero como las cosas siempre le salen mal a un inexperto e improvisado gobernante que solo repite como muñeco de ventrílocuo lo que le ordena su manejador, ahora ha entrado en pánico al ver las cifras de contagios por la pandemia en el Estado, sobre todo en oficinas públicas como la Fiscalía General del Estado –donde murió hace unos días una joven fiscal afectada por contagio-, policías Estatales y otras instancias, incluido Palacio de Gobierno, y en ese tenor ha dado instrucciones de reducir el número de asistencia a oficinas públicas y que se continúe trabajando desde casa. Hay miedo en García Jiménez de contraer la enfermedad pero, sin embargo, sin tapujos busca exponer a maestros, alumnos y padres de familia con un regreso a las aulas sin que las escuelas hayan sido acondicionadas con agua entubada, baños y otros implementos necesarios como la sana distancia, pues hay salones donde hasta 40 y 50 alumnos reciben instrucción cual si fueran sardinas amontonadas en una lata.

APENAS EL martes 27 de Julio, García Jiménez se vanagloriaba de que en Veracruz se aplicó la vacuna a las personas de mayor riesgo (cuando todos y a cualquier edad somos de alto riesgo), por lo que esperan retomar actividades durante el próximo mes, entre ellas el regreso a clases presenciales. “No solamente educativas, todas las actividades, aunque estemos en rojo podemos mantener todas las actividades”, dijo un ufano mandatario Estatal a quien le interesa más quedar bien con el Presidente López Obrador aunque al pueblo se lo lleve el diablo. Porque lea usted: al corte del 30 de Julio de 2021, la Secretaría de Salud Estatal reportaba 79 mil 298 contagios con 802 nueva afectaciones. Mientras que en la incidencia de contagios activos se consideraban positivos 5 mil 244 y sospechosos 1 mil 225, pero para el 2 de Agosto –ya que la página de la dependencia no es actualizada desde entonces como si algo escondieran- eran 80 mil 940 casos con 643 contagios en 24 horas, lo que evidencia como se viene desarrollando en la Entidad ese mal que sigue cobrando vida.

EN SUMA, la Federación mantiene a Veracruz en color naranja (riesgo alto) en Semáforo de Riesgo Epidémico, aplicable hasta el domingo 08 de este mes, pero a nivel Estatal, del 02 al 15 de agosto, queda como sigue: Rojo (riesgo máximo) 50 municipios (que son una cuarta parte del territorio Estatal donde el inconsciente pero servil Gobernador quiere que los niños regresen a clases presenciales para complacer los caprichos del Presidente). En Naranja (riesgo alto) 148 municipios (casi tres cuartas partes de la población con alto grado de contagios) y Amarillo (riesgo medio) 13 municipios, y en Verde (riesgo bajo) solo un municipio. Pero Cuitláhuac García insiste en que es relevante que los alumnos regresen a las clases presenciales (y acaso tenga razón, pero en otras condiciones y no en las que presentan los colegios y el nivel de vacunación), según él, para que puedan socializar los alumnos: “es necesario que la educación de los niños no esté vinculada solo a dispositivos electrónicos. La formación de un ser humano en un ámbito social se tiene que dar en la convivencia con los demás”, reitera en descargo y asume: “No puedes formar autómatas instruidos por un aparato electrónico, eso es falso, aberrante y negativo”, y uno preguntaría si él, el Gobernador del Estado recibió educación automatizada, ya que en ocasiones o casi siempre, actúa como autómata del Presidente.

Y ES que el gobernante no quiere quedar mal con López Obrador, cuando en la presentación de los programas para el Bienestar en Boca del Río expuso que se ha padecido mucho en la pandemia, pero con los programas sociales y las remesas, el pueblo y gobierno han conseguido que no haya crisis de consumo, y en ese tenor reitero que “llueva, truene o relampaguee” las clases presenciales van a iniciar a finales de agosto, lo que ha causado malestar entre las sociedades de padres de familia cuya Federación le respondió que en los hijos menores mandan los papás y no el presidente, acallando las ínfulas de dictador del tabasqueño que no se midió, y contrario a otras ocurrencias no puso a consideración la voluntad de los tutores mediante una consulta.

LO CIERTO es que ciertos municipios de Veracruz registran un incremento muy importante en contagios y ocupación hospitalaria, y aunque las autoridades de salud niegan que alguna unidad médica haya sido rebasada en su capacidad, bastaría con que se dieran una vuelta por las instalaciones del IMSS que se ubica en lomas del Estadio para percatarse como urgencias ha sido sacado bajo carpas para que ese nosocomio sea usado por enfermos de CoVid19, y si hablamos de muertes, están se producen a diario pero las cifras son ocultadas en un afán de demostrar que es incierto, ya que la tercera ola de la pandemia está pegando muy fuerte a la Entidad por la razones que fueren. Por ello, sin duda, el llamado a la población es a actuar responsablemente y acatar las medidas ya conocidas, apegándose al Semáforo de cada municipio.

Y SOLO como referencia. En Veracruz se encuentra hospitalizado el diputado local electo de Coatzacoalcos Rural y alcalde con licencia de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricárdez debido al CoVid19, y como dato curioso basta señalar que el 29 de Julio, el ahora contagiado se reunió en Palacio de Gobierno, en Xalapa, con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con quien publicó una foto en la cual ninguno de los dos porta cubrebocas. Y si bien el legislador electo de Morena ya había recibido una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus pocos días antes de las elecciones del 6 de junio, aun así ahora se encuentra encamado víctima de la enfermedad. En el Estado han fallecido varios alcaldes por la Pandemia; en Agosto del año pasado trascendió la muerte de la estimada munícipe Victoria Rasgado Pérez, periodista en receso, y el 15 de Noviembre de ese año se confirmó la muerte de su suplente en funciones de propietaria, María del Carmen Prieto Mortera. Así las cosas en el Estado donde se antepone el servilismo al Presidente que la responsabilidad de servir a la población. Pobre Veracruz. OPINA carjesus30@hotmail.com

