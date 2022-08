Carlos Jesús R. – Sheinbaum como AMLO se pasa ley por el arco del triunfo

Por José Sobrevilla

Una de las características que tiene el colega de las mañaneras Amir Ibrahim es que cuando le otorga el presidente la palabra, seguro que incomodará a más de alguno con sus planteamientos. Ejemplo de ello fue en la mañanera del 1 de agosto (2022) cuando pidió al presidente erradicar la corrupción en el fútbol mexicano, y −dado los ejemplos y pruebas que ofreció− el Ejecutivo giró instrucciones a Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que investigaran cómo estaban las finanzas dentro del fútbol mexicano; y que esos resultados serían presentados, expuestos, en “Una mañanera muy especial” misma que encabezaría el propio corresponsal de www.elquintanaroo.mx, que es su propio medio y por el cual Amir se encuentra acreditado ante Comunicación Social de presidencia.

Esta intervención que se hizo viral en las redes sociales, le ha traído al periodista denunciante una serie de amenazas de muerte, de las cuales señala ya estar acostumbrado en toda su trayectoria periodística, y que esta vez le han hecho llegar mensajes donde le dicen que no garantizan que llegue vivo para cuando se de esa mañanera informativa del fútbol, el deporte más popular del país, y que anunció el presidente.

Conscientes de ello solicitamos a Amir Ibrahim que participara en este ejercicio que hemos diseñado para conocer a quienes preguntan al presidente y, agradecemos, que amablemente aceptara grabarla el pasado sábado 13 de agosto. Ahí nos comentó que él llegó al periodismo más que por vocación por protección, ya que un medio de comunicación lo llegó a acosar tanto que consideró que su única forma de enfrentarlo era estando dentro de un medio (desde la misma trinchera).

“Antes de ello -aseguró- estuve como cuatro años en los medios, pero dentro del área comercial”. Se trataba del ‘Diario Respuesta’, de Quintana Roo, donde trabajó cerca de dos años. “Posteriormente cursé la carrera de periodismo y comunicación en línea y, actualmente, ya estoy titulado y en espera del trámite de mi cédula profesional.”

− ¿En qué medio empezaste a hacer periodismo de campo?

Primero empecé con un pequeño semanario que se llamaba ‘QR’ y que estaba en Quintana Roo, después abrí mi portal www.elquintanaroo.mx, luego fui Coordinador General de ‘La Jornada Maya’, que era el puesto más alto que tenían; también fui director de ‘Quintana Roo Hoy’ del Grupo Cantón. Igualmente he participado en varios medios alternativos y en otros portales. Por ejemplo, ahorita escribo una columna en ‘SDP Noticias’, y en otros lugares. En ‘La jornada’ y Grupo Cantón siempre he publicado; también en varios medios alternativos. Ahorita participo en ‘Sin Censura con Vicente Serrano’, tenemos otro portal que se llama ‘Los reporteros MX’ que estamos haciendo Hans Salazar, Manuel Pedrero, Zeltzin Juárez y un servidor. Básicamente toda mi experiencia ha sido digital, y en prensa escrita, hasta hace muy poquito empecé con la cámara pero siempre fui de tinta.

− ¿Qué te motivó a incorporarte a las conferencias de prensa mañaneras?

De entrada, el hecho de que un presidente de la República ofrezca una conferencia diaria de dos horas, es la primera vez que se ve en el país, y representa una gran oportunidad para los comunicadores de cuestionarlo, y yo creo que, en ninguna época anterior, los reporteros de la fuente habían tenido esa oportunidad de cuestionar tantas veces y tanto tiempo a un mandatario; y eso es atractivo a la carrera, todo lo que pueda decir tanto él como los secretarios de Estado… es la oportunidad de vivir una experiencia única e irrepetible.

Claro que cuando empezaron las mañaneras, lo primero que hice fue indagar sobre cómo era el proceso de acreditación, y empecé a viajar desde Quintana Roo, primero una vez al mes, después una vez a la semana, ahora ya estoy mucho más seguido. El cierre del proceso de las mañaneras será seguramente maravilloso, una experiencia fenomenal poder cubrir desde el Palacio Nacional el cambio de poder.

Hemos vivido, desde las mañaneras, varios momentos periodísticos y todo desde una gran libertad de apertura a la información porque preguntarle a un presidente ‘está en chino’, pero hoy puedes acercarte y preguntarle de los temas que tú quieras y eso es una gran apertura a la libertad de expresión, y es un gran foro que no me lo podía perder.

− Recuerdas ¿cuál fue tu primera pregunta y de qué tema?

“Fue algo muy fuerte. ¿Deveras quieres que te lo cuente?” dijo y, sin imaginar de lo que se trataba, asentimos a conocer la anécdota. En ella nos reveló -en primer lugar- que no le gustan las cámaras ni el protagonismo, y que durante un año y medio no preguntó ni levantaba la mano. A veces, al calor de las mañaneras, sí le brotaban muchas preguntas pero que después el presidente las iba aclarando.

“Mi mamá fue una gran seguidora -admiradora- del presidente, y siempre me dijo que cuando me diera la palabra «le diera las gracias por las pensiones a los adultos mayores». Sin embargo, el 20 de febrero de 2019 mi madre falleció en Cozumel, donde vivía; fue un momento muy complicado para la familia. Antes me había pedido que cuando muriera la trajera a enterrar con su mamá y su hermano acá en la Ciudad de México. Entonces la velamos en Quintana Roo, Cozumel, y después, el 21, acá en la capital, la enterramos el 22 y, si no me equivoco, el 24 de febrero estuve en la mañanera y el presidente me dio la palabra…

Básicamente hablé de un tema de corrupción en Puerto Morelos, pero también le dije −al presidente− que mi mamá acababa de fallecer y que, se la debía y que por eso había levantado la mano, y que en nombre de ella le daba las gracias por la pensión para los adultos mayores. Parecerá poco profesional en el aspecto periodístico, pero era como saldar una deuda con mi mamá”.

Cuando me lo pedía, yo le decía a mi mamá… ¡No manches, como crees! Y me decía «anda hijo, díselo. Yo lo veo todos los días»; yo le respondía… ‘sí, pero no me gustan las cámaras’ y en ese momento se viralizaba todo muy rápido, temas como Lord Molécula, Carlos Pozos, Sandy Aguilera, Hans Salazar y todos los que participaban frecuentemente, ‘yo le decía que no quería eso…’

− ¿Sobre las amenazas que has recibido?

− Es un tema que vengo viviendo desde tiempo atrás. A través de mis investigaciones he podido documentar varios casos de corrupción, y en una ocasión documenté la de un multimillonario de Quintana Roo que también se quería lanzar como candidato a la presidencia de la República. Un día me empezó a amenazar fuertísimo, me mandó poner, a mi y a otro periodista, mantas en toda la ciudad, según esto del “crimen organizado”. Lo denuncié a las autoridades y fue un proceso muy fuerte, de cuatro años, y finalmente generé la primera sentencia condenatoria firme en todos los procesos judiciales, amparos, revisión, etcétera, contra delitos a la libertad de expresión en el país.

− Háblanos sobre el Cártel del Gol…

En un momento -dijo- logré documentar… me llegó un paquete de contratos, plumas espía, años de conversaciones de Whatsapp, blackberrys de aquellos tiempos, correos electrónicos, depósitos… «El Fantasma» Suárez, periodista deportivo, me decía cuando vio mi información, que yo tenía ‘el Santo Grial’ del fútbol mexicano.

Nos aclara Amir Ibrahim que en el fútbol mexicano todos los contratos han sido privados, no hay regulación gubernamental. Todo lo que sucede en este deporte es decidido en una junta de los dieciséis dueños del club, “que ahorita son menos de 16 porque existe la multipropiedad». Ellos son los que ponen las reglas de lo que va a pasar y cómo pasa. Toda esta autorregulación se da a pesar de tener estadios llenos, concesiones de estadios, de tener dinero público y los eventos que más audiencia tienen en la televisión, y ni se diga de los partidos de la selección mexicana.

“Me tardé un año en hacer la investigación que llamé “El cartel del gol” donde documento cómo una red de promotores que son representantes de directores técnicos que logran colocar en equipos de primera división y que después cuando este promotor llega al equipo, los refuerzos que tiene (el equipo), son jugadores que provienen también de la misma promotoría y representación de los mismos promotores.

Entonces pongo una red de promotores porque uno representaba cuatro directores técnicos, y ese a su vez compraba los jugadores de este promotor, pero a su vez había otro (promotor) que tenía otro director técnico en otro equipo, y así iban triangulando la venta con ganancias multimillonarias porque iban a comprar los jugadores al extranjero en 300 mil dólares, por ejemplo, y los venían a vender a México en 3 o 4 millones de dólares.

Las ganancias de los sobreprecios daban para «mocharse» con los directivos y les quedaban grandes cantidades de dinero que, además, tengo documentado, evadían impuestos, porque se hacía a través de prestanombres, outsourcing, o empresas en el extranjero. Esta es la primera vez en la historia del fútbol que se logra documentar con contratos, correos, audios, todo, el modus operandi de los promotores en complicidad con los directores técnicos, directores de clubes para este gran negocio….

Por darte un dato: en el 2010 le condonaron a FEMSA 1 mil 84 millones de pesos del Club Rayados. Nada más es un dato de una sola vez… Ahorita una de las cosas que quiero presentar es cuánto dinero desde 2009 o 2006, a la fecha se les ha condonado a los Clubes Deportivos, a los puros de ‘Primera A’. ¡Imagínate el monto! Aparte de las condonaciones viene la evasión y también el tráfico de influencias.

Todo esto se habrá de exhibir en la “Mañanera especial” que ofreció el presidente para los próximos días. “Ya lo estamos preparando, en láminas, sintetizado, muy bien hecho: el impacto a lo social, a la hacienda y al erario público, a la corrupción que tiene la Federación y la Liga MX, y cómo todo esto daña a los mexicanos en su tejido social porque el ffútbol es el deporte número uno.

Esta es opinión personal del columnista