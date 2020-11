Carlos Jesús R. – Siguen inundados Tabasco, Chiapas y Veracruz

Cuando todo transcurría miel sobre hojuelas. Cuando en Veracruz los gobernantes, tres de ellos, respiraban tranquilidad, pues sucede que les llegó una mala noticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, echaba para atrás aquella Enmienda que patrocinaron, donde al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se iba a someter a una revocación de mandato, y como las cosas estaban muy calientes, Morena y su grupo parlamentario echaron atrás en votación de mayoría, para que el patrón no sufriera ningún quebranto. Se recuerda al poderoso Eric Patrocinio, el Dos que a veces hace de Uno, recorriendo los municipios donde no lograban consenso. Así llegaba cruzando su Rubicón con alcaldes del PAN y del PRI, a quienes, a algunos les hacía manita de puerco y se doblegaban, a otros les prometía librar fondos detenidos de la Federación. A todos ellos agarró de tontos, sobran los ejemplos, fueron dócilitos a votar a favor del gobierno y quedaron como traidores, crápulas que vendieron su amor, como la aventurera de Agustín Lara. Amaneció ayer con el bando de la Suprema. Lo que queda del PRD, con su comandante en jefe, Sergio Cadena Martínez, se fueron hace un poco tiempo a la Suprema a objetar esa aparición, que no era de la virgen, era de Eric Patrocinio. Dieron sus argumentos de esa Reforma Electoral y 8 magistrados les dieron la razón. Gobierno y Legislatura fueron derrotados, como ha sido esa Legislatura derrotada en tiempos de Jorge Winckler, cuando el hoy cesado les ganó una votación, y avergonzados no sabían qué hacer. La medida se sumó a una rayita más en Palacio Nacional, donde ya no quieren voltear a Veracruz, con todo y que su patrón venga y eche porras a este gobernador que, cuando entra a las consultas un 70 por ciento de los veracruzanos no está de acuerdo en su forma de gobernar. A medio camino, como a AMLO, los veracruzanos van a votar para que el gobernador de Veracruz, en 2022, se vaya para siempre, o se quede. A los alcaldes que pensaban en la reelección en 2021, se van a la burguer, no hay reelección, seguirá siendo de 4 años y estos que terminan que se vayan a su casa, o a las diputaciones. Bien por la Suprema Corte. Para chicanadas, la ley a secas.

NO TE PREOCUPES, ROSARIO

Rosario Robles Berlanga, atormentada se quejaba con sus amigos de que Peña Nieto y acompañantes, la habían abandonado y dejado sola en la cárcel. No oía el canto de las sirenas pero, ante el señalarla como delincuencia organizada, su abogado la convenció de que es mejor que ‘cante’, que hable en ese sistema de testigo protegido o criterio de oportunidad, so pena de quedarse toda la vida en la cárcel. Qué acuse a los que estén arriba de ella, que sería Peña Nieto, Osorio Chong, Luis Videgaray, etcétera y más etcéteras. Trascendió que Peña Nieto, cuando pactó con AMLO en Palacio Nacional, aquella vez que le hizo un recorrido turístico como de National Geographics, el pacto de impunidad que le pidió el nenorro fue para su compadre querido, Gerardo Ruiz Esparza, el llamado esteta de la corrupción que, a los pocos días de aquellos infortunios, murió por un infarto que se lo llevó para no pasar las penas de esas obras de relumbrón y que tienen atorado al gobierno, el tren elevado de Toluca, el que dice el gobernador de Veracruz que es como los trenes que vuelan. Rosario cantará como mujer que canta en la opera. Lo que diga no se sabe si sirve o no, porque Lozoya ha cantando algo y nada ha pasado, por lo pronto gozara de la libertad, un año después de estar en la cárcel.

