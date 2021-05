Carlos Jesús R. – Sin condiciones para retorno a las aulas en Veracruz

Se reunió con el grupo de columnistas de los 10

El reto que se vive en Xalapa es espectacular

Una ciudad que tiene 30 por ciento de pobreza

Por Miguel Ángel Cristiani González

Platicamos de nuevo con el candidato de MORENA a la presidencia municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, ahora con el grupo de periodistas de los 10, con quienes detalló los temas de interés en su campaña electoral, entre los que destacan la pobreza acumulada en la capital del estado, la movilidad urbana, la necesidad de obras metropolitanas, la seguridad, la transparencia y lo que prácticamente será su estilo personal de gobernar.

Ricardo Ahued estuvo acompañado por su suplente y amigo Alberto Islas, quien habrá de ser el Contralor Municipal, también estuvo Cecilia Coronel, que habrá de ser la Síndica; lo viene acompañado en toda su campaña la joven Dorheny Cayetano, quien es Consejera Nacional del partido MORENA, Helen Sarmiento Regidora, en la posición 2 y su jefa de Prensa Lili Bravo.

De entrada, Ricardo Ahued advierte y reconoce que el reto que se viene para Xalapa es espectacular, hoy que recorro la ciudad, es una Xalapa extraordinariamente diferente al que gobernamos hace tiempo y el reto es enorme.

En la parte administrativa, en el tema de CEMAS, la exigencia de la obra pública, tenemos una ciudad con 30 por ciento de pobreza acumulada, de las capitales de las de mayor porcentaje de todo el país, porque en los últimos años fuimos receptores de migrantes de todos los municipios y del estado, buscando educación, empleo, vivienda, y creció de una manera exorbitante.

“Hay que luchar porque verdaderamente demos un paso a la parte metropolitana, sabemos que hay a veces dificultades, pero lo vamos a procurar que así sea, ya todo lo que hagamos en Xalapa tiene que tener resonancia con los municipios vecinos de Tlalnelhuayocan, con Emiliano Zapata, con Banderilla, con toda la zona conurbada, en temas de movilidad, en temas económicos, en temas de seguridad -que es un tema muy difícil- en tema de infraestructura, que abarca a esos municipios, para resolver los temas de movilidad, y las obras de gran calado, como una ciudad que tenga ya, las avenidas que despresuren la circulación de 220 mil vehículos, 13 mil taxis y la cuestión económica y de servicios, es una carga que tenemos que resolver.

Estoy seguro que con discursos no se hacen las obras, se hacen con recursos, por eso vamos a tener un banco de proyectos de un sistema metropolitano de proyectos necesarios, consensados con el gobierno que habremos de dirigir, con colegios de profesionales y socializados para que puedan ser aprobados por las bolsas federales y estatales.

Como estaba reunido Ricardo Ahued con el grupo de columnistas, le preguntamos ¿Cuál será su política en materia de Comunicación Social?, a lo que nos comentó:

“Primero, va a ser de total afecto y respeto, y les pido que así lo vean, ahí está consagrado en la Constitución, la libertad de prensa y el derecho a la información, y la vamos a cultivar, porque tenemos que ser completamente serios, en la transmisión de lo que nosotros tenemos que enviar como mensaje serio.

Desde luego nunca pedir, sino al contrario, que no sea un gobierno de complacencias, sino de señalamientos que me sirvan para mantener un gobierno abierto, que mi gente acepte la crítica, yo la voy a aceptar, siempre he respetado, a veces habremos de tener alguna digamos aclaración o ampliar la información, pero lo haré con respeto.

Nunca he tenido yo un conflicto con alguien de los medios, me han dicho por ahí y yo lo he aguantado, porque lo veo como un respeto a los medios. Decían que yo tenía gasolineras en Puebla, que tenía empresas de huachicol, ya nada más dije, a este amigo, le dieron una mala información. Nada más, pero no pasa de ahí.

Así lo haré, con respeto y si alguien me permite cuando tenga alguna aclaración, no lo voy a hacer pública, si quieres información, te la paso y así es el diálogo con ustedes, yo creo que a ninguno nunca le he comentado sobre algo, al contrario, me han avisado y he respetado siempre lo que escriban, será de completo respeto en esta administración. Tengan toda la seguridad.

Al dar respuesta sobre lo que los xalapeños le están pidiendo en sus recorridos, Ricardo Ahued contestó:

El 75 % lo que están pidiendo es comer, empleo, seguridad, medicamento.

Estoy viendo mucha hambre, es un problema, donde vamos a tener que atender el problema social, desde lo más profundo de las entrañas. Por eso voy a destacar algo que ustedes probablemente ya conocen, los centros comunitarios que tenemos en la ciudad son 16, eran cuatro, es una extraordinaria idea, para tener cobertura de salud, medicina preventiva bucal, violencia familiar, temas de obesidad, obra pública, seguridad y que llevemos un gobierno ciudadano a tu colonia. Eso lo queremos hacer también.

“Como van a ser grandes los retos, para decirle a la gente si somos ratas o no, les voy a pedir a ustedes que los señalen o no, porque es importante que ustedes como los más leídos, es muy importante corroborar si se están haciendo bien las cosas en un gobierno transparente o no.

¿Cómo vamos a hacer efectiva la transparencia? Muy sencillo, vamos a tener verdaderos comités de adquisiciones, y los vamos a hacer efectivos, para que tengan realidad, en donde van a participar cámaras y ciudadanos, con los regidores y autoridades correspondientes de contraloría y tesorería, para que los comités den fe de que se esté manejando el recurso con formas aplicables para la transparencia y poder hacer la mayor cantidad de obra en la historia de Xalapa.”

Esta es opinión personal del columnista