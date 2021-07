Carlos Jesús R. – Sin turismo, vacunas y libertades, Cuba se rebela

POR SI ACASO…

*Gobierno empobreció a cubanos para someterlos

*Régimen comunista encarcela a los “incitadores”

SE HABIAN tardado en rebelarse los cubanos contra un régimen opresor, represor y dictatorial que durante 60 años los ha sometido a la pobreza para trocarlos en dependientes del Gobierno de esa Isla (como pretende el actual Presidente mexicano al evitar la creación de empleos, perseguir a los ricos o generadores de riqueza y repartirle al pueblo migajas), porque podrá haber educación, salud y alimentación en Cuba –esta última condicionada-, pero se carece de lo esencial: libertad, que es la facultad y el derecho innato y legal de las personas a elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro (y en Cuba lo están a las decisiones del Gobierno comunista), ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Y es que la libertad como desaparición de la opresión significa no querer subyugar ni ser subyugado, e implica el fin de un estado de servidumbre, que es la condición de los cubanos. El logro de la libertad depende de una combinación de la resistencia del individuo (o grupo) y su entorno. En Cuba las leyes artificiales limitan la libertad, por ejemplo, nadie es libre, pues la ética filosófica señala que la libertad es inherente al humano, es un dato fundamental originario de la existencia humana, fundamentado en la autoconciencia y la responsabilidad moral. Por tanto, el individuo humano no puede remitir su propia libertad/responsabilidad a ningún otro y, por eso mismo, la libertad, en su sentido antropológico, es algo que no es posible eliminar ni contradecir, y quien lo hace se torna dictador.

CUBA, DESDE el triunfo de la Revolución encabezada por Fidel Castro Ruz, en 1959, tras la huida de Fulgencio Batista después de más de tres años de lucha armada encabezada por el Movimiento 26 de Julio y el Directorio revolucionario de los Castro Ruz, se autodefinió como un Estado socialista de derecho y justicia social, con un sistema político de partido único gobernado por el Comunista Cubano cuyo papel se encuentra amparado por la constitución. Pero el sistema de gobierno ha sido calificado de dictadura,​ principalmente por el lapso extendido y carácter autoritario del Partido que Gobierna, el cual durante tres décadas años ha encarcelado o sometido a la pena de muerte a presuntos rebeldes, incluidos héroes de la Revolución como Arnaldo Ochoa, a quienes acusaron de crímenes de lesa humanidad para que los Castro se erigieran en una dinastía o casta divina, casi monárquica donde solo ellos decidían el destino de la Isla tanto en lo económico, social y de libertades.

ESTAR EN Cuba es sentir de cerca la falta de libertad, aun cuando el hospedaje sea en hoteles como El Nacional, donde se han hospedado centenares de celebridades de las artes, las ciencias y la política como Winston Churchill, primer ministro británico, los artistas Frank Sinatra, Ava Gardner, Johnny Weismuller, María Félix, Jorge Negrete, Marlon Brandon, Robert Redford, Michael Keaton, Danny Glober, Robert de Niro; directores de cine como Steven Spielberg, Oliver Stone, Francis Ford Coppola, Roman Polanski; científicos como el descubridor de la penicilina Alexander Flemming, e incluso mafiosos de los años treintas que acudieron a la conferencia organizada por Charles “Lucky” Luciano quien se hospedó en la habitación 211 del Hotel Nacional, habitación en la que se conserva parte del mobiliario en la sala, la cama estilo imperio, el teléfono y la puerta que permitía que Luciano conversara con el huésped de la habitación continúa: Frank Sinatra. Otra figura relevante fue Mayer Lansky, la mano derecha de “Lucky”, y los capos. Arnold Rothstein, , John “The Fox” Torrio, Meyer Lansky, Frank Costello y Alphonse “Scarface” Capone, aunque las películas que se exhiben siguen siendo de Cantinflas, Pedro Infante y Tintan.

PESE A ser un lugar lleno de historia, el embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos impuesto a la Isla sobre la venta de armas por primera vez el 14 de Marzo de 1958, durante el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, y la segunda ocasión en Octubre de 1960, como respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses en la Isla por parte del nuevo gobierno revolucionario tras la derrota del dictador Batista y la toma del poder del otro dictador Fidel Castro y su familia, dieron al traste con cualquier viso de desarrollo; en Cuba los edificios están a punto de caer por el paso del tiempo y la ausencia de mantenimiento; los autos son de los años cincuenta con piezas improvisadas y se privilegian los cocotaxis. Y aunque inicialmente el bloqueo excluía alimentos y medicinas, en febrero de 1962 las medidas se endurecieron y las restricciones llegaron a ser casi totales. Y es que en 1959, hasta antes del triunfo de la Revolución, el 73 por ciento de las exportaciones se hacían con los Estados Unidos y el 70 por ciento de las importaciones procedían de ese territorio.​ Ante la instrucción del Gobierno estadounidense, muchas compañías estadounidenses o filiales de las mismas, declinaron vender bienes o servicios a Cuba por temor a ser sancionadas por el gobierno norteamericano.

CUBA EN realidad es una isla, pero de marginación, pobreza, represión y de ausencia de libertades, y el pueblo había aguantado estoicamente su destino, porque si de algo se preocuparon los Castro Ruz fue de fomentar la pobreza para tener a los gobernados en un puño, dependientes casi al 100 por ciento del Gobierno, y aunque el turismo cambio el destino de miles de cubanos que comenzaron a recibir propinas en CUC, un peso convertible e equiparable a un Euro, lo que les permitía acceder a restaurantes y hoteles que antaño eran solo para turistas, lo cierto es que con Donald Trump las visitas se vinieron a pique y que decir con el surgimiento de la Pandemia de CoVid que comenzaron a acrecentarse las necesidades de vacunas y otros medicamentos, además de que fueron condicionadas las remeses que algunos cubanos envían desde Estados Unidos a sus familiares.

POR ELLO, la Isla se rebela, y el soberbio e irreflexivo presidente, Miguel Díaz-Canel, llama a defender la revolución y de paso su permanencia en el poder, al tiempo que exige a Estados Unidos levantar el bloqueo, algo que no hará el Gobierno norteamericano mientras prevalezca el absurdo comunismo de la Isla, que no es otra cosa que el sometimiento de un pueblo para mantener a una casta en el poder, pues ni por asomo el régimen comunista de la Isla se asemeja al de China, nación oriental que desde la introducción de las reformas económicas de 1978 ha sido la economía de más rápido crecimiento del mundo, alcanzando en 2014 la primacía mundial en términos de PIB medido en paridad de poder adquisitivo y manteniéndose como la segunda potencia por PIB nominal. China es, además, el mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia industrial; dispone del ejército más numeroso del mundo, posee armas nucleares y cuenta con el segundo presupuesto militar después de Estados Unidos, además de que es miembro de la ONU desde 1971. Vamos, China es considerada por numerosos analistas como una superpotencia emergente, algo que la cerrazón y dictadura de Cuba no ha permitido para ese País. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com

