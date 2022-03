Carlos Jesús R. – Tenían razón eurodiputados y EU: periodistas en riesgo

TRAS LA VERDAD

Es indudable que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, hace uso de su investidura para obtener concesiones frente a la justicia federal y demás autoridades, aunque él justifique que en el caso de la denuncia penal que presentó en contra de su cuñada y sobrina, lo hizo en calidad de ciudadano ¿Usted puede creer el engaño? ¡Yo no! Conozco el sistema judicial por dentro y por fuera.

Nadie en su sano juicio puede creer la patraña del Fiscal General. En cualquier acción, sea pública o privada, Alejandro Gertz Manejo, no puede despojarse de la investidura de Fiscal General de la Federación. Por eso obtiene ventajas, trafica con su influencia de Fiscal.

Cuando Alejandro Gertz Manero, presentó denuncia penal en contra de su cuñada y su sobrina, por el supuesto homicidio de su hermano Federico, en el año de 2015, no prosperó la denuncia, perdió y se archivó.

Ya como Fiscal General de la República volvió a la carga, esta vez sí logró que prosperara la denuncia penal. Literalmente revivió el expediente que aparentemente había perdido. Alejandro Gertz, con la investidura de Fiscal, logró meter a la cárcel a su sobrina y que se gire orden de aprehensión por parte de las autoridades. Un trato diametralmente distinto antes de ser Fiscal, Gertz Manero sigue siendo el mismo, pero ahora es Fiscal. He ahí la enorme diferencia del tráfico de influencias de Alejandro Gertz.

En el inter, logró que su cuñada le expidiera un cheque por 3 millones 500 mil pesos que su cuñada había sacado de la cuenta bancaria de su difunto esposo, dinero que reclamó el hermano Alejandro. Las amenazas se dan cuando Gertz es Fiscal General y logra cobrar el cheque por la citada cantidad, al menos no lo ha negado. Si pierde el jucio tendría que regresar ese dinero a la viuda.

Grabaciones deleznables que fueron difundidas, dan cuenta del trafique de influencias que realiza el Fiscal General, en su calidad de “ofendido” en el expediente penal. De ello ha justificado de mil maneras que no trafica sus influencias para obtener ventajas en el juicio, cuando que él mismo reconoce tener bajo su control a 3 o 4 ministros de la SCJN.

El asunto judicial se ha complicado de tal manera que, de la esfera local en la Ciudad de México, en donde cuenta con el apoyo de las autoridades locales de Morena en materia judicial y de procuración de justicia, la SCJN, tuvo que atraer los juicios para resolver asuntos de derechos humanos, garantías individuales y conceder o negar el amparo de la justicia federal. Solo casos de excepción corren ese destino y el Fiscal lo logró.

Alejandro Gertz Manejo, quien se dice ciudadano común en el juicio penal, creyó que el pleno de la SCJN le daría la razón. Lo mismo pensó la parte agraviada por el Fiscal General. El lunes pasado resolvieron los ministros en votación dividida. Solo para doctos en el juicio de amparo. 5 votos en un sentido y 5 votos en otro sentido. Al final todos por desechar el proyecto. Ni la forma ni el fondo resolvieron los ministros, nada para nadie. La sobrina Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, continuará en la cárcel y sobre la cuñada Laura Morán Servín, que ronda los 90 años, pesa orden de aprehensión. La saña y tráfico de influencias del Fiscal a la vista.

El proyecto de ejecutoria que preparó el ministro Alberto Pérez Dayán, fue rechazado. Pensaron que podría haberse otorgado el “amparo liso y llano”, desde la misma Corte y no esperar a que el juez de distrito o el tribunal lo concedieran. Errores de procedimiento, violaciones de procedimiento, parecen ser la causa del rechazo por parte de los ministros. El presidente Arturo Zaldivar Lelo Delarrea, solícito intentó apoyar al Fiscal, no pudo más que enredar el asunto en términos leguleyos para confundir. Al final ordenó turnar a otro ministro para que presente proyecto que resuelva el fondo del asunto ¿Cuánto tardarán? No se sabe, en México la justicia no cumple con la Constitución de ser pronta y expedita. Más de 500 días en la cárcel y la situación jurídica no se resuelve. La detenida para la lentitud, pero para AMLO Zaldivar es honesto.

Una síntesis de lo acordado en el pleno de ministros el asunto que interesa a los mexicanos en tratándose de los abusos cometidos por el Fiscal General de la República, quien insiste en ser solamente Alejandro Gertz, ordenó otra sentencia. Así las cosas, el compendio de la larga discusión dice: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los recursos de revisión interpuestos por el Ministerio Público Federal y Alejandro Gertz Manero (Fiscal General, jefe del Ministerio Público Federal), así como el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Alejandra Cuevas, en contra de la sentencia que concedió el amparo a esta última para el efecto de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México corrigiera diversos vicios de forma y analizara nuevamente si existen elementos suficientes para sujetarla a proceso penal por la muerte del señor Federico Gertz Manero”.

La síntesis que publica la misma Corte, también señala que: “El proyecto presentado por el Ministro Ponente proponía confirmar la sentencia recurrida en sus términos y conceder el amparo únicamente por vicios de forma. No obstante, una mayoría de Ministras y Ministros determinó que, en atención a los principios de “justicia pronta, completa y exhaustiva” (las comillas son mias), la SCJN debe analizar el fondo del asunto –en concreto, si se acreditó o no el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la imputada— y no únicamente cuestiones formales, pues para eso se determinó atraer el amparo. En consecuencia, el asunto será turnado a una Ministra o Ministro de la mayoría, quien deberá presentar un nuevo proyecto en el que se analice el fondo del caso. De igual manera, al estar estrechamente relacionado y presentar la misma problemática, el Pleno decidió returnar el amparo en revisión relacionado con la orden de aprehensión en contra de la señora Laura Morán, para que también se presente un estudio de fondo sobre este asunto”. Tema para expertos en amparo.

Pero: “Al terminar la sesión, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar precisó que, si bien algunos integrantes del Pleno ya adelantaron su voto en el sentido de conceder el amparo a la quejosa de manera lisa y llana y ordenar su libertad, ello no significa que los que no lo han hecho sostengan una postura contraria; únicamente refleja la necesidad que se elabore una propuesta en la que se analicen con puntualidad los temas de fondo, los cuales no pudieron ser discutidos adecuadamente al no haber sido estudiados en el proyecto original”. El presidente Zaldivar induce a los ministros que podrían votar en favor de las acusadas y en contra del Fiscal General, les advierte ¿A poco no?

Datos extraordinarios para dar seguimiento. Amparos en revisión 541/2021 y 540/2021, en los que se analizaron las sentencias dictadas en los juicios de amparo promovidos por Alejandra Cuevas y Laura Morán.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

