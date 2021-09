Carlos Jesús R. – Tras marcha pro aborto viene otra a favor de la vida

POR SI ACASO…

*Será el domingo en ciudad de México y 46 ciudades

*AMLO culpa a conservadores pero protege a Batres

EL MARTES con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro -que se conmemora cada 28 de Septiembre-, la Ciudad de México volvió a ser epicentro de violencia y vandalismo por parte de mujeres que exigen que en todo el País se deje de criminalizar a las féminas que abortan, y que se libere a quienes actualmente se encuentran en prisión por haber cometido ese delito, cuando todavía lo era. La marcha pro-aborto fue espectacular pero, nuevamente se salió de control y la ruptura de cristales en inmuebles, anuncios luminosos en paradas, pintas en edificios públicos y agresiones a policías, incluso, mujeres, no se hicieron esperar, a tal grado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador buscó culpables y, como siempre, los encontró en los conservadores, pues argumentó que hay “mala espina” en la “autenticidad” del movimiento que realizó protestas frente a Palacio Nacional, y al desconfiar y suponer que son acciones dirigidas por sus adversarios, el Presidente advierte que la fiscalía de la Ciudad de México debe investigar “pero con cuidado”, a fin de no dar elementos para que las personas agresoras se presenten como mártires. “Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. ¿Cómo?”, se pregunta, ya que está convencido de ser uno de los Presidentes más queridos en la historia de México y por ello no le cae el 20 de que protesten en su contra, algo así como le preguntaba don Porfirio Díaz a Carmelita Romero Rubio en las postrimerías de su mandato: ¿Carmelita, y el pueblo porque ya no me quiere como antes?.

AHORA QUE, viéndolo con detenimiento, no fueron los conservadores los que permitieron la protesta en toda su magnitud hasta salirse de control e incurrir en actos de vandalismo con personas lesionadas, sino tu propia gente, en este caso el Senador con licencia y actual secretario de gobierno de la ciudad de México, Martí Batres, quien dice que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum garantizó el libre acceso a la manifestación así como la llegada al Zócalo, y en la libre manifestación se colaron las mujeres radicales, las llamadas anarquistas que como termitas, todo lo destruyen a su paso. Y si bien Batres destaca que la mayoría de manifestantes fueron pacíficas, de las 1 mil 800 mujeres que participaron al menos 200 cometieron actos vandálicos y agresiones, pero nada se hizo para detenerlas o contenerlas, porque una cosa es la protesta y otra la violencia ejercida, pero como Sheinbaum ya anda en busca de la Presidencia de la República en el 2024 prefiere cruzarse de brazos, aunque los afectados sean comerciantes, negocios distintos, edificios públicos o monumentos históricos. Cada cual que se rasque con sus propias uñas ante los daños provocados por el alcahuetismo de las autoridades que tienen en mente un interés, y que en aras de este lo permiten todo.

PERO NO será la única manifestación de mujeres que este año habrá de realizarse en el País. Viene otra y bastante numerosa no solo en la ciudad de México sino en varias Entidades de la Nación, y la próxima ha sido denominada: México: Inminente marcha por la mujer y la defensa de la vida, y hasta este miércoles habían confirmado 46 sedes de la República donde habrá también marchas locales además de la capital del País. Será el próximo 3 de Octubre con la participación de más de 1 mil organizaciones de la sociedad civil y de todos los Estados que marcharán, a diferencia de la del martes, pacíficamente para proponer un gran acuerdo nacional que permita la protección de la mujer y la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Se trata de una marcha de carácter “aconfesional, apartidista y ajena a cualquier ideología” según confirman organizadores.

EL ACUERDO social que propone la organización “Mujer y vida” busca unir a los actores políticos, académicos, religiosos y sociales, para que se atiendan por igual las necesidades de las mujeres y la protección de sus hijos en todas las etapas de gestación, y en ese tenor, la marcha nacional “a favor de la mujer y de la vida” convocada por la organización Mujeryvida.org se llevará a cabo en la Ciudad de México a partir de las 11 de la mañana, hora local. El recorrido está planeado desde el auditorio Nacional hasta llegar al Ángel de la independencia donde se realizarán diversos pronunciamientos. También se llevarán a cabo otras marchas locales en más de 460 ciudades del país, ese mismo día, y con el mismo objetivo, y ojalá las anarquistas no intervengan y las autoridades estén atentas para no permitirlo, ya que de hacerlo podría correr la sangre y otra vez AMLO culparía a los conservadores.

DADO QUE se trata de una marcha nacional, de carácter pacífico a la que acudirán muchas familias, no se restringirá el ingreso de niños, si bien se recomienda que se tomen las medidas necesarias para evitar los contagios de Covid19, sugieren organizadores como Alison González, vocera del movimiento, quien recordó que marcharán para decir que “es falso pensar que hay que elegir entre la mujer y el hijo, “nuestro mensaje es a favor de la mujer y de la vida, esa es nuestra propuesta. Es la marcha de todos, porque la mujer y la vida están más allá de los credos religiosos, los partidos políticos, las figuras públicas y las organizaciones sociales. Estamos muy contentas porque hemos visto un gran entusiasmo de todos, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, de unirse a la marcha”.

MUJERYVIDA.ORG ES la institución que convoca a la nueva marcha, y se encuentra respaldada por más de 1 mil organizaciones. Es, asimismo, una iniciativa de la sociedad civil que tiene presencia nacional, en la que participan todas las personas convencidas del respeto a la vida de cada ser humano por igual antes y después de nacer. En ese contexto, Irma Barrientos, activista a favor de la mujer y la vida en el valle de Chalco y el oriente del Estado de México, explica que el movimiento no terminará el domingo 3 de octubre, con las marchas: “A partir de esa fecha iniciaremos un diálogo nacional del que emanarán propuestas para implementar políticas públicas concretas de apoyo a la mujer y a la vida, tales como apoyo y protección a la mujer embarazada, seguros, atención médica, trabajo, etc., manteniendo la protección plena para la vida humana en gestación”. Nos rehusamos a pensar que terminar con una vida humana va a resolver los problemas sociales, queremos opciones de vida y libertad para la mujer mexicana”, sostiene. A ver qué pasa….OPINA carjesus30@hotmail.com

