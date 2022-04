Carlos Jesús R. – Van contra Alito; buscan doblarlo ante reforma electoral

Con la visita presidencial a Veracruz los suspirantes y aspirantes al gobierno del estado se movieron, en la fila están, por Morena, Rocío Nahle, aunque es zacatecana y tendrían que nacionalizarla de Chacaltianguis, mínimo, aunque a su favor un día presumió en la Radio XHJF y en el diario Crónica de Tierra Blanca, cuando andaba en campaña para el Senado, que su esposo era cuenqueño de nacimiento y corazón; el segundo en el poder Eric Patrocinio Cisneros, ese si cuenqueño de corazón, aspira y está en la lista. El otro que la quiere y la siente suya, es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Checo Gutiérrez Luna, unos espectaculares con su foto de la portada de la revista Lideres, y con el lema. ‘Siempre con el pueblo para transformar a México’, está también entre los que la desean. Luego siguen, más abajito, el alcalde jalapeño, Ricardo Ahued Bardahuil, que el pobre anda apretado y sufriendo con el cochinero que le dejó su antecesor que, por donde le rasca, encuentra corrupción, y sufre porque, aunque mucho le haga a esa ciudad, está muy atrasada y le cuesta un huevo y la mitad del otro remar contra corriente, otro es Manuel de la Huerta Ladrón de Guevara, el delegado de Bienestar, ese sería la chica. Pero del otro lado hay votantes y gente a la que le ven posibilidades muchas de derrumbar esta 4T, Juan Manuel Diez Francos, el cotizado y tres veces alcalde de Orizaba, que logró la transformación de una ciudad, en una 10T, no 4T. Todos los Yunes: Miguel Ángel, Pepe, Chikinando, y lógico, la esposa, Paty Lobeira de Yunes, para ser la primera mujer gobernadora. También se suman Juan Manuel Unanue de Boca del Rio y los que seguirán apareciendo de aquí a que lleguen las flores de esa primavera de elecciones.

ME GUSTA LA FRONTERA

Como cantaría Juan Gabriel, a mí me gusta mucho estar en la frontera. Los tres días que pasé en la frontera entre Reynosa y Mc Allen, los estados de Tamaulipas y Texas, donde el gobernador Greg Abbot, republicano y amigo de Trump nos metió un calambre y él mismo le envía autobuses llenos de migrantes a Washington a Joe Biden, para que allá los recoja y no en la frontera. Los panorámicos hablan, de regreso al aeropuerto de Reynosa, de nombre general Lucio Blanco, como el general Felipe Ángeles de Ciudad de México, me enteré que tienen elecciones el 5 de junio, hay varios candidatos, pero hay uno por Movimiento Ciudadano (MC), que debe ser pariente de Juan Manuel Diez, el de Orizaba, pues se llama Arturo Diez Gutiérrez Navarro, o provienen ambos de la Cantabria. PRI/PRD Y PAN van en alianza, Dante siempre sale con sus jaladas de no sumarse a una alianza, cree él solo que gana, como le ha resultado en Jalisco y Nuevo León y en la alcaldía de Monterrey. Por el otro lado, Morena y sus satélites, con un expriista La suerte está echada. La fila de los camiones espantaba. En el hotel tienen hospedados a soldados que cuidan la frontera. Platiqué con el mesero Rubén, que me fue diciendo los pormenores (voy a darte un pormenor, de lo que aquí está pasando), trabaja unos cuatro días de la semana y la hora se la pagan a 4.50 dólares, lleva unos 10 años en ese hotel como mesero.

Encontré también como chofer del bus del hotel, a un paisano que tiene familia en Nautla. Son los mexicanos que envían parte de sus sueldos en remesas a sus parientes a México y han hecho que este país no se caiga, gracias a eso. A ellos debemos agradecerles, me dijo que las propinas andan bajas, porque el hotel es mucho de ejecutivos y pocos turistas, y los ejecutivos no le dan agua ni al gallo de la pasión. Pero ahí van, es una frontera que mueve mucho turismo y mucha carga, ninguno de doble tráileres, esos solo en nuestro país tercermundista.

