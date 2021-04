Carlos Jesús R. – Van contra Benjamín pero omiten a Salgado y David

POR SI ACASO…

*INE-TEPJF no se equivocan; Macedonio: indeseable

*Don Julio volvería a morir si oyera a su soberbio hijo

¿QUE SIGUE ahora en el caso Félix “el buey” Salgado Macedonio, luego de que consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le cancelarán toda posibilidad de candidatura para disputar la Gubernatura en Guerrero, lo mismo que a Raúl Morón, en Michoacán? Por supuesto, no nos referimos al escándalo mediático que seguirá haciendo en el Estado que lo vio nacer, sino a su futuro. Que sigue: ¿retornará al Senado donde sería mal visto por Senadoras e, incluso, Senadores tras las denuncias de cinco mujeres por abuso sexual, estando vivo el caso del diputado Federal morenista de origen poblano, Benjamín Saúl Huerta Corona, quien está a punto de ser desaforado por la agresión sexual a varones menores de edad a los que drogaba para dar rienda suelta a sus instintos?. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en torno al tema –del diputado, aunque no se ha pronunciado respecto al de Salgado Macedonio o David Monreal, hermano del líder senatorial, Ricardo Monreal-, al señalar que no protege a delincuentes ni establece relaciones de complicidad con nadie. “Ya nos pronunciamos en su momento, desde luego reprobando todos estos abusos y tienen que ser castigados sea quien sea (ojo Macedonio-Monreal: sea quien sea) y las autoridades tienen que actuar con rectitud y apoyar y proteger a los denunciantes para que no haya prepotencia”. En ese contexto reconoce la importancia de que cada vez haya más denuncia pública, denuncia ciudadana, que no haya temor. “Nosotros no protegemos a delincuentes. El Presidente de México no establece relaciones de complicidad con nadie. El Presidente solo tiene un amo, el pueblo de México”, y ojalá sea cierto, porque en el tema Félix Salgado atribuyó los señalamientos de abuso sexual a politiquerías electoreras, a pesar de que las mujeres afectadas dieron la cara y exigieron justicia sin que a la fecha sean escuchadas, en tanto la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómplice del poder que la llevó a la cima, prefiere callar antes de que la calle López Obrador como ha pretendido hacerlo con el INE y el TEPJF por no acatar instrucciones del Ejecutivo.

EN EL caso del diputado Federal, Benjamín Saúl Huerta Corona, por lo menos se está haciendo la pantomima de que se están siguiendo todos los cauces legales para desaforarlo a fin de que surta efecto las carpetas de averiguación iniciadas en su contra, aun cuando a estas alturas ya nadie sabe dónde se encuentra el depredador de menores, y acaso se trate de otro más de los espectaculares escapes y logre evadir a la ley durante muchos años, hasta que se diluya el caso en la memoria de los afectados –aunque eso nunca ocurrirá-, y algún día reaparezca en otro lugar del mundo, pero respecto a Salgado Macedonio pareciera que muy a pesar de la demanda de feministas en Guerrero y en todo el País, y de la exigencia de legisladoras en la Cámara Alta para que no regrese al Congreso, este finalmente lo hará arropado, incluso, por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar quien ya dijo que los derechos partidistas y políticos del guerrerense están a salvo y puede regresar cuando quiera, soslayando las investigaciones en su contra.

Y ES que en MoReNa, desde lo más alto de ese partido –lo más alto es López Obrador- pareciera haber instrucciones de proteger a toda costa a Salgado Macedonio, tanto que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido no solo archivó la queja de Basilia Castañeda –una de las víctimas de violación- en contra de Félix Salgado, sino que de acuerdo al organismo, Basilia murió desde el año pasado, cuando ella, en realidad, se encuentra bajo protección de una organización ya que teme por su vida. Esa discordancia pareciera una sentencia de muerte para la mujer que ha dado la cara, pues a pesar de seguir viva la dan por muerta, como si anticiparan un deceso temprano, algo que haría temblar a cualquiera, más aun en un Estado como Guerrero, donde la vida no vale nada, y menos la de los pobres ante los poderosos caciques como el fallido aspirante a la Gubernatura.

COMO ERA de esperarse, el Presidente López Obrador explotó contra consejeros del INE y magistrados del TEPJF a los que acusa de antidemocráticos, todo por aplicar el espíritu de la ley tal como se encuentra estipulada. AMLO cuestiona que ambos cancelaran las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no reportar 19 mil 872 pesos y 11 mil 726 pesos, aunque ya le aclararon que “la sanción de cancelar el registro de las candidaturas no tiene que ver con el monto económico de gastos de precampaña registrados por la Unidad Técnica, sino por la falta que esto implica en términos de la rendición de cuentas”.

POR LO pronto, acaso por pretender inmiscuirse en asuntos del poder judicial al querer ampliar dos años más el mandato del consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, en las últimas horas magistrados electorales le han dado paló a todas las propuestas presidenciales, y aunque el tabasqueño califica como un “exceso, un acto de provocación y un golpe a la democracia” la cancelación definitiva de las candidaturas mencionadas y al reparto de plurinominales, lo cierto es que esa instancia no puede estar equivocada ni violentando la ley al ratificar un acuerdo del Instituto Nacional Electoral al que Mario Delgado Carrillo, junto con Felix Salgado Macedonio amenazaron desaparecer, como si las instituciones pudieran ser suprimidas a capricho, por más que el Presidente repita, en franco reto a las instituciones a las que ya una vez mando al diablo, que tanto el INE como el TEPJF fueron creados para que no haya democracia, aunque más bien debería aceptar que gracias a estas sus ocurrencias y caprichos no son avalados como el caso Salgado que antes de regresar al Senado debe responder ante la ley.

NO, NO fue una frase desafortunada de Julio Scherer Ibarra el haber sugerido “taparle la boca” a los reporteros para que no pusieran en riesgo al Presidente Andrés Manuel López Obrador de violar la veda electoral (ya que el Presidente no es ningún menor de edad o desconocedor de las reglas del juego y sabe cuándo debe responder y cuando no), y si fue una mala expresión, una falta de respeto a los medios, como acepta, también, el mandatario nacional, y un exceso del hijo del maestro de periodistas, del defensor de la libertad de expresión, como lo fue don Julio Scherer García, y su actitud solo fue un reflejo del carácter que el propio Ejecutivo Federal ha inculcado en sus colaboradores en contra de los periodistas que no lo halagan. Julio Scherer es tan solo una especie de clon autoritario, dictatorial y soberbio. Por ello su actuar en contra de lo que defendió su padre. Qué vergüenza, don Julio se moriría solo de escucharlo. OPINA carjesus30@hotmail.com

