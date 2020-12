Carlos Jesús R. – Veracruz con más fosas clandestinas en el País.

POR SI ACASO…

*Crítica y llama vergonzosa la alianza PAN, PRI, PRD

*Pero justifica la de MoReNa con la “ramera” PVEM

ES CURIOSA la verdad absoluta del Presidente cuando se trata de los suyos, y la diatriba cuando los involucrados son los adversarios, un caso curioso en Andrés Manuel López Obrador que descalifica las alianzas entre partidos para el 2021, y hasta se atreve a “dar un consejo” al PAN, PRI y PRD que buscan ir unidos en algunos de los 15 Estados donde se disputarán Gubernaturas. En ese tenor dice que las alianzas entre esos institutos son “muy vergonzosas”, por lo que prevé que “les va a afectar” unirse contra el bloque de gobierno. «Yo creo que esa alianza en contra les va a afectar más. Yo ni debería de estar diciendo, pero un consejo no se le niega a nadie porque imagínese los que pensaban que los del PRI era una cosa y el PAN otra y el PRD otra, y ahora todos juntos, pues va a tener un efecto bumerang, un efecto contrario, les va a perjudicar mucho. La política no es de ciencia exacta, es de aproximación. No es que 2 y 2 son 4. No, no es así», indica, mientras que por otra parte, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena anuncia que la dirigencia de ese instituto que llevó a AMLO a la presidencia ya inició una serie de conversaciones con los líderes del Partido del Trabajo (PT); Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y lo que queda de Nueva Alianza para formar alianzas en la contienda electoral del 2021. O sea, unas alianzas son malas y hasta vergonzosas según el personal punto de vista del mandatario y otras, como las de su partido, son perfectas, lo que permite suponer que, en realidad, López Obrador comienza a ver con preocupación a la derecha, centro e izquierda, y aunque asegura que no se meterá en el proceso político del 2021, lo sigue haciendo, lo que rompe con su decálogo de no mentir.

EL GRAN consejero López Obrador que, por otra parte no acepta más verdad que la suya, refiere en principio que es normal que exista oposición en un sistema auténticamente democrático, además de que es verdaderamente legítimo, para enseguida insertar la guadaña en la espalda de sus adversarios: “Antes no era así, antes era una minoría que se ponía de acuerdo para medrar, para saquear y robarse lo que es del pueblo y lo que es de la nación, era una República simulada porque en realidad lo que imperaba era una oligarquía, era el dominio, el gobierno de una minoría rapaz. Entonces, ahora hay una auténtica democracia, hay libertades plenas, se garantiza el derecho a disentir y existe una oposición”. Cuenta que ahora que estuvo en Baja California le dio mucho gusto, “lo celebré porque no deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN; y todavía muchos pensaban que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando. Ahora que voy me informo que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica. Y además el que se terminen de quitar las caretas, las máscaras, se haga a un lado la simulación y ya de manera abierta se presenten como lo que son: representantes de una minoría que ahora se siente desplazada, porque eran los que mandaban, se sentían los dueños de México.

YA DESPUES de las puñaladas traperas , AMLO insiste en que “nosotros vamos a seguir respetando el derecho a disentir, no vamos a perseguir a nadie, no va a haber fabricación de delitos, como era antes, no va a haber censura a los medios, aunque estén todos los días en contra nuestra, el Reforma, El Universal. Llama la atención porque antes eran periódicos del régimen, totalmente alineados, el Reforma nació durante el gobierno de Salinas de Gortari, El Universal durante años se dedicó a aplaudir y a callar. También eso es una distinción, sí produce satisfacción, esto quiere decir que vamos avanzando en el propósito de transformar a México. Cuando empiecen a aplaudirnos los del Reforma, los de El Universal, otros más, muchos más, preocúpense, ahí sí que ¡ay, nanita!, quiere decir que ya se frenó el proceso de cambio, de transformación; pero mientras estén atacando quiere decir que vamos bien, considero que lo que es malo para ellos es bueno para nosotros”.

Y MIENTRAS por una parte el discurso de AMLO condena las alianzas entre el PAN, PRI y PRD, por la otra el

Líder nacional de Morena dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional acordó iniciar negociaciones con los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y partidos locales afines al proyecto de la Cuarta Transformación y a los principios de Morena, con la intención de establecer posibles alianzas para el proceso electoral local en los estados de Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León, las cuales tendrán que ser ratificadas por el Consejo Nacional. La alianza con el PT no resultaría nueva, pues en los comicios establecidos del 2018, esta fuerza partidaria acompañó en la campaña federal al vencedor; por el otro lado, el Verde ha cabildeado con distintos partidos políticos, mismos que al postrarse como los posibles líderes llamaron la atención del partido ecologista nacional. Esto porque en el 2000, el PVEM acompañó la candidatura de Vicente Fox, presidente de México del 2000 al 2006 abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), asimismo, en el 2012, acompañó a Enrique Peña Nieto, candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia. EN ESE contexto, solo lo que hace MoReNa y sus aliados está bien, lo demás es “vergonzoso”, lo que demuestra el egoísmo del titular del Poder Ejecutivo que desea mantener el poder al precio que sea, incluso recurriendo a la diatriba contra sus adversarios, cuando las mañaneras deberían ser usadas para informar las acciones positivas del Gobierno Federal –si es que hubiera alguna- y no para denostar usando la investidura presidencial que tanto dice defender. MoReNa puede aliarse con quien sea, incluso con el partido verde que ya fue ramera de PRI y del PAN en pasadas elecciones, ya que suele jugar con quien encabeza las preferencias para evitar perder un registro que ya habría extraviado hace mucho si se presentada solo a las contiendas. Lo peor son los ataques del Presidente a los medios de comunicación, ya que añora una prensa sumida, entreguista y que se le ponga de tapete para poder caminador sobre la tinta y la palabra libre, lo que demuestra una tendencia que solo se ve en los trasnochados regímenes dictatoriales que hablan de democracia pero, en verdad la detestan. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

