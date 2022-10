Carlos Jesús R. – Veracruz, matazones, corrupción, impunidad y tapaderas

POR SI ACASO…

*Cuatro cadáveres en un pozo y dos policías ¿asesinados?

*Balean comercios, asaltan bancos y “levantan” a personas

NO CABE duda que estos de la Cuarta Transformación se tapan con la misma cobija de la impunidad. Y es que mientras el rijoso Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se desvivía el pasado lunes en alabanzas para el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez por haberle devuelto la tranquilidad a Veracruz, en varias partes del estado se cometían barbaries criminales soslayadas en el discurso zalamero, como en Medellín de Bravo donde fueron encontrados cuatro cuerpos sin vida, dos mujeres y dos varones al fondo de un pozo artesiano ubicado en un terreno montoso que se ubica a orillas del camino que conduce al poblado El Moralillo, en las cercanías del fraccionamiento Arboledas San Miguel. Son cuatro cadáveres que tras haber sido ejecutados en otro sitio fueron arrojados al fondo de la oquedad, lo que sin duda, constituye otra bestialidad de las muchas que se cometen en el solar jarocho, pero que la complicidad de las autoridades se niega a reconocer, aun cuando repiten como pericos trillados que no son tapadera de nadie, y continúan echando culpas a un pasado que ya les pertenece porque forma parte del presente. Los cuerpos ya comenzaban a entrar en proceso de descomposición, y de acuerdo a los pobladores que denunciaron el suceso, se percataron porque comenzaban a emanar olores nauseabundos. Se desconoce la identidad de los ahora occisos, pero en la zona de Medellín de Bravo han ocurrido sucesos brutales, como el marino que mató a su ex pareja a tiros el 14 de este mes porque se negó a regresar con él y, posteriormente, se dio un tiro en la cabeza, y tres días después, en la localidad de Ixcoalco, también, municipio de Medellín, una mujer de nombre María Isabel G. M. mejor conocida como ‘Daniela’, fue asesinada presuntamente a manos de su propio novio, el cual fue detenido momentos después a pocos kilómetros del lugar. El crimen fue cometido al interior de una humilde casa de ladrillos, techo de lámina y una sábana improvisada como puerta.

PERO NO fueron los únicos hechos suscitados el lunes durante la visita del pendenciero Secretario de Gobernación, ya que en Martínez de la Torre, al interior de un motel de paso fueron encontrados muertos dos elementos de la Policía Estatal, un hombre y una mujer, que presuntamente se encontraban en activo y en horario laboral. Los hechos ocurrieron en una habitación del auto hotel Secretos ubicado en la carretera federal Martínez de la Torre-San Rafael, a la altura de la colonia Palo Blanco del primer municipio, y el hallazgo ocurrió alrededor de las 19:30 de la noche cuando personal del lugar encontró inconscientes a los dos policías en una habitación, por lo que dieron avisó a las autoridades. En el lugar también se encontró un automóvil particular presuntamente encendido, y en torno a los hechos se maneja el misterio: que si llegaron al motel y olvidaron apagar el auto y murieron envenenados por el monóxido de carbono; que si los asesinaron y los fueron a sembrar a la habitación del lugar o que si ellos decidieron suicidarse. Lo cierto es que Z. L., de 39 años, y G. D. M., de 23, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con destacamento en la Región V de esa ciudad se encuentran muertos, y tal vez nunca se sepa realmente que ocurrió, aunque lo menos que se esperaría es que sus propios compañeros hayan terminado con la vida de ambos, como pretendían con un elemento de Fuerza Civil que se refugió en un hotel de Las Trancas de Xalapa, desde donde denunció la intentona para evitar que se consumase el atentado.

Y DECIAMOS que tal vez nunca se sepa que fue lo que ocurrió en ambos casos, porque según el Índice Global de Impunidad México 2022 elaborado por la Universidad de las Américas, Puebla, el Estado de México, Baja California y Veracruz son las tres entidades con los niveles más altos de impunidad. El estudio señala que “México es un país con altos niveles de impunidad, ya que 18 de los 32 Estados que lo conforman registran niveles altos o muy altos de arbitrariedades nunca aclaradas”, y en ese tenor refiere que el Estado de México, Baja California y Veracruz son las tres entidades con los niveles más altos de impunidad dentro del país, y el Estado de México destaca como la entidad con la peor calificación, con 74.55 puntos en una escala de 0 a 100, en donde más cerca de 100 indica mayor desidia. Y aunque esos Estados presentan las peores calificaciones, más de la mitad del País (18 estados de 32) tienen niveles de impunidad alta o muy alta. A lo largo de los diferentes reportes, la Universidad de las Américas ha destacado que, tanto el gobierno federal como las autoridades estatales, deben invertir en mejorar las capacidades y funcionamiento de sus instituciones, en especial la procuración e impartición de justicia”, algo que no se ha hecho en este gobierno.

COMO FUERA, y mientras el tabasqueño López Hernández que aspira a ser Presidente de México, se desvivía en halagos para el Gobernador García Jiménez, de quien, incluso dijo, que le pedía consejos en materia de seguridad cuando era Gobernador de Tabasco, lo que sonó a sorna, en el norte del Estado un cajero de Banamex habría sido robado en Poza Rica, en la sucursal ubicada en calle 6 Oriente y 4 Norte en el centro de esa ciudad, mientras que en Coatzacoalcos, otra prueba más de que las mentiras tienen piernas cortas es que mientras el secretario de Gobernación Hernández, presumía en Xalapa que le pedía consejos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre cómo le hizo para mejorar la seguridad en Coatzacoalcos, e incluso aseguró en la máxima tribuna del estado que hoy Veracruz es ejemplo de seguridad, casi a la misma hora, poco después de las 12:30 del se registró un robo armado a las oficinas de Telecomm Telégrafos, ubicadas en las esquinas de las avenidas Carranza y Zamora, en pleno centro de Coatzacoalcos. Dos sujetos armados sustrajeron el dinero de las cajas y despojaron de sus teléfonos y efectivo a tres personas que esperaban ser atendidas. El asalto duró apenas unos minutos, y una vez perpetrado el acto delictivo los sujetos huyeron impunemente del lugar sin que nadie se los impidiera. Pero por si algo faltara, en Cosoleacaque fue baleada la casa de un comerciante y prestamista, lo mismo que su auto. El atentado se consumó en el domicilio ubicado en calle Limones y Tamarindo del fraccionamiento Los Limones, mientras que Cuatro delincuentes balearon la fachada de un hotel ubicado en el Bulevar Instituto Tecnológico de la colonia Las Fuentes de Minatitlán.

Y YA para cerrar como se las gasta este gobierno en materia de impunidad y complicidades subrepticias, el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador acusado de delitos electorales, Pio Lorenzo López Obrador, fue exonerado de toda responsabilidad por recibir dinero en efectivo que, según dijo el propio mandatario y el carnal incómodo, eran para el movimiento. En fin, este es el País de matazones, corrupción y tapaderas que los morenos tratan de disimular desde la cúpula. OPINA carjesus30@hotmail.com

