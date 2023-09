Carlos Jesús Rodríguez – Con Marcelo, Frente ganaría presidencia y gubernatura

Mario Delgado, que es el patrón de Morena, mientras no decidan cambiarlo, publicó que el lunes 18 de septiembre emitirán la convocatoria para que se registren quienes puedan y quieran, con rumbo a las 9 gubernaturas (5 mujeres y 4 varones) que se jubilan y cambian de mando, entre ellas la de Veracruz, una joya de la corona, donde es la tercera más votación del país. Y el registro para los inquietos será el 25 y 26 de septiembre. Se ignora a quienes se les mueva su corazoncito, pero uno de ellos ya dijo voy, el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; el otro sin duda será el Cheko Gutiérrez Luna, que anduvo estos dos años muy movido, y la Rocío Nahle. Cuentan quienes saben de estas cosas, dos asuntos, el día 1 de septiembre, cuando Marcelo Ebrard vio que allí en Morena no encajaba, intentó buscar al presidente AMLO en Palacio Nacional, y le dijeron que no lo atendería. Qué canalizara todo con Mario Delgado, presidente de Morena. Al buen entendedor, pocas palabras. Sin embargo, Claudia Sheinbaum va cada semana a comer a Palacio, quizá llevando las listas de candidatos y candidatas para ser palomeadas, donde ella lleva las propuestas y es probable que designe a los 9.

AQUELLA OTRA ELECCION

Cuentan los historiadores que, cuando Adolfo Ruiz Cortines llamó a Adolfo López Mateos, a darle la buena nueva de que sería el candidato del PRI a la presidencia, el secretario del Trabajo se quedó impactado cuando el viejo zorro, le dijo: “Aquí está tu candidatura. Ya no me volverás a ver”. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Claudia Sheinbaum va a decidir las 9 gubernaturas, el presidente está cumpliendo su palabra, que entregaba el bastón de mando y se dedica a gobernar. Y la mujer candidata va a decidir, por eso Monreal salió por piernas. Ante el estado no se puede uno enfrentar, so pena de que salgas nalgueado y raspado. Para Veracruz de esos tres, la que luce como favorita es Rocío Nahle, aunque haya triplicado el costo financiero de Dos Bocas. Cuando Claudia quedó como ganadora, le envió un tuiter: “Vamos Claudia. Es tiempo de las mujeres”. Claudia, ni tarde ni perezosa, le respondió: “Así es, tiempo de mujeres transformadoras. Vamos Rocío Nahle”. Al buen entendedor. Hay que revisar las normas, si son las mismas que le aplicaron a Marcelo Ebrard, entonces ya ni se angustien, la línea viene desde donde está el faro que los ilumina. Y con el presidente no cuenten, aquellos que no queden ni se quejen, so pena que les aplique una de Ruiz Cortines y les diga que vayan a Morena a preguntar los porqués. O aquel famoso: “Perdimos, nos chingaron, Pollo”. Donde deben velar armas es en la oposición. Se están demorando en sacar al candidato o candidata, en la nacional ya está Xóchitl rifándosela contra Sheinbaum, pero aquí ya debieran hacer la junta Cumbre, los partidos de oposición, y sacar el o la mejor según alguna encuesta. ¿Qué esperan?

LA BELLA CASONA DE SUBERVIELLE

Muy temprano publiqué en mi caminar de cronista de a pie, una bella casona orizabeña. En la calle Colón frente a la Alameda. Un tiempo fue el dueño, la familia Subervie, dueña de la Cervecería Moctezuma, que se la compraron a un tío mío, llamado Guillermo Hasse (no era mi tío, pero me gusta presumir, como el aguacatero, que tampoco lo es, o si lo es él no sabe) Eso fue allá por1896, presente lo tengo yo. Allí tuvieron a un gran Maestro cervecero, Otto Neumayer, entre un francés y un alemán crearon las mejores cervezas del mundo, entre ellas Superior y XX, la Sol nació después, para ser la cerveza de albañiles y un día fue de élite, pues las encontrabas en las mejores mesas de París y del mundo. Al final la cervecera se vendió a los holandeses de Heineken, la Cuauhtémoc-Moctezuma por parte de Bailleres y se convirtió en holandesa, pero aquí sus antepasados dejaron huella. Escribo esto porque tomé una foto de la vieja casona donde vivió la familia Subervie, que un tiempo fue colegio y funeraria y ahora tiene una empresa de Cable, Izzi, cuyas tarifas son altas de 635 pesos y 310 pesos el básico, les hice una crítica de que tienen muy deteriorado ese edificio y deben pintarlo, con lo caro que cobran y los millones que se meten. Alguien allí escribió que el ayuntamiento de Orizaba debe enviarles una llamada de atención para que pinten, so pena de multarlos. Además, son recochinos, dejan colgados cables en todas las esquinas de los postes, y eso afea este Pueblo Mágico.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – ¿Por qué somos tan violentos?