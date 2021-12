Carlos Jesús Rodríguez –Cuitláhuac criminalizó a jóvenes inocentes por soberbia

Por Carlos Jesús Rodríguez

HAY SUJETOS que nacen para ser malvados debido a deformaciones en la infancia o desequilibrios en su identidad que les van engendrando una sed irracional e insaciable de venganza, revanchismo o desquite contra la sociedad y el mundo, ya sea por haber nacido pobres, aunque la suerte les haya favorecido posteriormente y ahora sean potentados o con poder, o por sentirse rechazos por cierta fealdad física y espiritual que desde siempre transpiraron. Son estos los que antes de asumir el poder –en caso de ser elegidos o designados para algún puesto político- deberían ser sometidos a estudios psicológicos y hasta psiquiátricos para que no causen tanto daño a sus semejantes en ese afán de demostrar que son ellos quienes mandan, aun por encima de leyes u ordenamientos legales, solo porque solo sus chicharrones truenan, y aunque se dicen impulsores del cambio, en realidad son una caterva de engreídos corruptos que siguen con las mismas prácticas del ayer o peor aún. Basta ver como infinidad de taxistas que operan desde Manlio Fabio Altamirano hasta Paso de Ovejas y más allá, por solo citar algunos, se quejan de que les incrementaron al triple la “cuota de piso” por trabajar, pero no la delincuencia organizada sino Transporte Público, tránsito y hasta la policía Federal o Guardia Nacional, según la versión de los afectados que no denuncian por temor ser levantado, detenidos o afectados con la cancelación de concesiones como los amenazan.

PERO EL tema no viene a colación por lo anterior, sino por la insensata decisión de un juez de dejar en prisión a los seis jóvenes detenidos en Septiembre pasado en la Plaza El Tejar de Xalapa acusados de ultrajes a la autoridad, pese a que un Juez Federal les concedió un amparo, caso que incluso fue atendido por el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila que exigió a la autoridad judicial llevar un proceso justo en contra de los acusados. Y es que a través de un oficio, el juez de control que lleva el caso, con sede en Pacho Viejo, recibió la notificación por escrito donde se establece que debe dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia del 11 de septiembre de 2021, que consta en el proceso penal 270/2021, pero como llegaron las vacaciones el juzgador se fue de asueto y el juez de guardia simple y llanamente se excusó de acatar el amparo dizque para no violentar el debido proceso, por lo que la defensa anunció que promovería un incidente de inejecución de sentencia. Y eso se hizo, seguramente, con el visto bueno de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, toda vez que la semana pasada se soltó el pelo y se le fue encima al senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila por haber criticado el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, afirmando que el legislador solo anda «buscando reflectores», lo que le valió criticas diversas sobre todo de abogados que se han pronunciado contra el delito reformado para hacerlo más punitivo, y al mismo tiempo darle armas a una policía impreparada, soberbia y prepotente que solo por traer uniforme, pistola o metralleta arremeten contra quien sea, solo porque les sacaron la lengua, aunque se hincan ante la delincuencia organizada.

ROMERO CRUZ, tras la desafortunada declaración contra uno de los presidenciables, se dijo después impedida para hablar sobre el delito de ultrajes a la autoridad, pese a las críticas recibidas de políticos de la oposición e incluso de Morena. Por ello, cuando fue abordada de nuevo prefirió ya no hacer comentarios a los medios de comunicación. “Yo no puedo hacer declaración alguna respecto al delito”, muy a pesar de que hace una semana arguyó con todas sus letras: “Yo no puedo mencionarles nada al respecto en este momento; lo cierto es que hay políticos que a veces buscan reflectores”, refiriéndose al coordinador del Grupo Legislativo de Morena en el Senado, quien hizo público el caso de seis jóvenes detenidos por elementos policiacos y luego acusados de que agredieron a los uniformados con armas punzocortantes en hechos ocurridos en septiembre de este año en Xalapa, hace más de 3 meses, cuando en los videos no se observa ninguna agresión o delito cometido.

TAL VEZ al juez que se fue de vacaciones le molestó que Monreal Ávila también visitara a los jóvenes recluidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde acusó de cómplices a los jueces y de “servir a los poderosos”, tras celebrarse una audiencia donde esperaba que se diera libertad a los detenidos, lo que no ocurrió en ese momento, por lo que exhortó al Poder Judicial veracruzano dejar de respaldar abusos. Y finalmente el milagro ocurrió: los jóvenes obtuvieron un amparo que les concede la libertad, pues los videos aportados por la defensa solo se exhibe la mendacidad de los policías que los arrestan y de los jueces que los habían condenado, pero a pesar de lo anterior, iban a dejarlos en la cárcel hasta después de vacaciones ya que el juez titular se fue de asueto y el suplente no se atrevía a liberarlos pese al amparo por temor al Gobernador, aunque finalmente otro juez decidió asumir su responsabilidad y les abrió las puerta del reclusorio donde cumplieron más de tres meses encarcelados injustamente solo porque quienes mandan se sienten reyezuelos trasnochados.

Y ES que no se culpa a los jueces y, mucho menos al dummy o vent figure como se llama al títere del ventrílocuo, en este caso la Presidenta del Judicial del Estado que hace lo que le ordenan, si tienen como jefe a un gobernante que violenta el debido proceso de las personas en prisión a su antojo, como lo es el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien con ligereza dijo que si el Senador Ricardo Monreal quiere defender delincuentes, “pues allá él”, refiriéndose a los seis jóvenes que injustamente mantuvieron en prisión tres meses por una mentira policiaca como hay muchas, escudados en el presunto delito de ultrajes a la autoridad. Cuitláhuac que desconoce el derecho, y que está de gobernador gracia al arrastre de AMLO, es un hombre sin oficio político e ignorante de las leyes y por ello refiere: “No soy Poder Legislativo, no soy Poder Legislativo, no soy Poder Judicial, nosotros estamos del lado de las víctimas, buscamos que se aplique la justicia, si alguien en vez de estar atento a los problemas legislativos del Senado quiere ser defensor de delincuentes pues allá él”.

SOLO PARA demostrar cómo es que los morenos aprueban a ojos cerrados cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo, el ex diputado de MoReNa, Rubén Ríos Uribe, quien votó a favor de reformar el delito de ultrajes a la autoridad, ahora que ya no tiene el apoyo del poder, califica como una “exageración” la reforma que permite castigar hasta con siete años ese delito, pese a haber sido coparticipe. En ese tenor, a través de sus redes sociales, se sumó al senador de su partido, Ricardo Monreal al criticar la medida como ilegal, pese a que el mismo la consintió cuando era parte del grupúsculo predilecto, y por ello ahora dice que “prisión preventiva en ultrajes a la autoridad es una exageración que viola los parámetros de discrecionalidad que la ley concede a los jueces, en clara contravención al espíritu de la norma y a los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal; por eso hoy el poder judicial Federal le dio la razón al Senador Ricardo Monreal, porque es inconstitucional”, y uno se pregunta: ¿y entonces para qué diablos la votó a favor?. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es una opinión personal del columnista