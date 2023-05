Carlos Jesús Rodríguez – Hermanos y primos de AMLO beneficiados y protegidos

POR SI ACASO…

EL AFAMADO adagio: “Hágase -o aplíquese- la justicia en los bueyes de mi compadre” es, sin duda, la norma más recurrida en esta mal llamada “Cuarta Transformación” que a decir verdad, no deja de ser una auténtica simulación que solo ven positivamente quienes reciben dinero producto de impuestos, cancelación de fideicomisos incluidos el Insabi y venta de hidrocarburos, entre otros, vía programas sociales, becas u otros beneficios, y acaso por ello callan lo inocultable, porque tienen miedo de perder esos recursos que, por otra parte, habría que reconocer, nadie les daba. Y es que en todas partes nos enseñan que debemos cumplir las normas o reglamentos que rigen a la sociedad y, por supuesto, los primeros que deben dar el ejemplo son quienes ejercen poder o Gobierno o están ligados a este, maestros, funcionarios, empresarios y un sinfín de etcéteras, sin embargo, aunque lo deseable sería cumplir, no deseamos hacerlo en lo nuestro sino que sólo se cumpla en los demás. Y el tema viene a colación por los escándalos que han envueltos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde familiares cercanos o seguidores como Félix Salgado Macedonio o Ignacio Ovalle Fernández, este último ex director de Segalmex entre tantos otros, la han librado por obra y gracia de la protección que les brinda el todopoderoso señor de palacio, y ahí está el caso de Pío Lorenzo López Obrador, quien fue captado en video cuando recibía fajos de billetes de manos de David León Romero, exdirector de protección civil, y nada ha sucedido porque tiene la protección de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) de la Fiscalía General de la República (FGR) por órdenes del todopoderoso. Y es que cuando le mostraron la evidencia al titular del Ejecutivo Federal, este rechazó que el dinero que le entregaron a su hermano fuera para él, aduciendo que “según la información sobre este nuevo video, pues fue un trato personal entre David León y mi hermano; sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto. Así de sencillo”, y acto seguido, recurriendo a un discurso trillado por todos conocido, insistió que ese tipo de señalamientos tenía la intención de perjudicarlo, sin embargo, salió ileso.

PERO NO es el único caso que involucra a hermanos, hijos y familiares del Presidente López Obrador con lujosas viviendas, contratos donde se advierte tráfico de influencia, conflictos de intereses y amiguismo entre otras polémicas que ponen en entredicho el discurso anticorrupción que utiliza el titular del Ejecutivo para tratar de convencer que todo va bien, e incluso cuando las evidencias son arrolladoras y certeras, responde a los medios “¿Y?”, como queriendo decir: y a ustedes que les importa, pero sí importa porque AMLO es el titular del Ejecutivo Federal y su familia está íntimamente ligada al poder y lo que manejan son recursos de la nación, esto es, de todos los mexicanos y no solo de aquellos a los que el mandatario arroja migajas, descuidando la creación o impulso del empleo –ya que el sector privado, salvo los afines- están abandonados a su suerte, y en ese tenor la inseguridad se ha tornado un torbellino que todo lo arrasa con asaltos violentos, robos, asesinatos, secuestros, extorsiones, cobros de piso, a lo que el tabasqueño responde: “¿Y?”, pese a que ha repetido en varias ocasiones que “desde el principio, desde que tomé posesión en la Cámara, hablé de mis familiares; solo me hacía cargo de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad, pero del resto no. Que cada quien se haga cargo de sus asuntos y asuma sus responsabilidades. Nosotros no vamos a fallar en nada”, repitió el 12 de julio de 2021, y ahora que le presentan testimonios dice que sus hijos no son corruptos, cuando lo correcto sería debería ordenar una investigación a la Fiscalía General de la República que hace lo que le ordena, o al INAI que busca desaparecer.

LOS CASOS más recientes corresponden a Andy (Andrés López Beltrán) y sus amigos quienes se beneficiaron por más de 100 millones de pesos al obtener contratos con la Comisión Nacional del Agua y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo con una investigación de Latinus. El medio digital reveló que una red de empresas donde son socios y directivos los cercanos a López Beltrán ha obtenido contratos del gobierno federal, y el jueves, cuando le preguntaron al Presidente negó que su hijo se haya beneficiado de esos contratos. “Deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos”, insistió.

NO SE puede olvidar que su hijo mayor, José Ramón estuvo inmerso en la polémica luego de que se revelara que habitó en una casa de Houston, Texas, propiedad de un alto directivo de una empresa contratista de Pemex. El presidente defendió a su primogénito: “ahora que salió lo de mi hijo José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente, mis hijos no tienen participación en el gobierno». Ese capítulo de su gobierno desató una de las crisis de comunicación más duraderas de su administración. “Que le toquen a sus cuatro hijos, eso es lo único que realmente le puede doler”, explicó en una entrevista al Portal Expansión Política, Rodolfo Moncada, director de Comunicación e Imagen en DC Estrategia. Pero la semana que termina Mexicanos Contra la Corrupción reveló que el hijo del presidente habitó otra casa, propiedad de Guillermina Aurea Álvarez Cadena, asistente de Carmen Lira Saade, directora de La Jornada. Al respecto, el presidente denunció «acoso» debido a que reporteros acudieron al inmueble a ver a su hijo.

OTRO CASO fue el de Felipa Obrador (prima hermana del Presidente), luego de revelarse que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de su parienta obtuvo contratos con Pemex por 365 millones de pesos. El presidente justificó la entrega de esos contratos debido a que la empresa se asoció con otras, por lo que no se detectó el vínculo (vaya salida cuando se trata de proteger a los suyos, o sea, basta que un pariente se asocie con una empresa y que esta haga negocios con el gobierno para que el primero sea librado de toda responsabilidad). Y AMLO insistió: “Pero luego como mi prima tiene una empresa y venía contratando con Pemex tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como las responsables, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas la de mi prima, entonces en Pemex no se dieron cuenta” (mueve a risa: “en Pemex no se dieron cuenta”).

OTRO HERMANO de presidente, en este caso, Martín López Obrador también fue captado recibiendo dinero en efectivo de manos del exfuncionario del gobierno de Chiapas y ex coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, lo que sumó al otro escándalo de su administración como lo fue el capítulo protagonizado por su hermano Pío López, luego de que se difundieran videos en los que se le veía recibiendo dinero de manos del mismo exfuncionario. En respuesta (porque siempre tiene una salida, infantil si se quiere pero al fin salida), el presidente negó que se tratara de actos de corrupción y dijo que esos recursos correspondían al pago de aportaciones a su movimiento. “Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente que era la que apoyaba”, dijo en agosto de 2020. Como fuera, el combate a la corrupción, nepotismo y amiguismo fueron algunas de las promesas de López Obrador al asumir como el presidente 65 de la historia de México, sin embargo en su gobierno, como se ha observado, hijos, hermanos, primos y colaboradores cercanos han incurrido en actos que han generado polémica por caer en irregularidades. Y ahí está el asunto de Ramiro López Obrador quien fue beneficiado por un crédito por 1 millón 771 mil pesos, otorgado por Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero para fortalecer sus negocios ganaderos en Chiapas y Tabasco. “Pepín”, como es conocido el hermano del mandatario, obtuvo el crédito cuando se desempeñó como subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos del gobierno de Tabasco. En fin, usted juzgue si es transformación o simulación. OPINE [email protected]

Esta es opinión personal del columnista

