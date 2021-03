Carolina González – El pacto patriarcal entre el poder

La jubilación mata a más gente de lo que jamás hizo el trabajo duro. (Malcolm Forbes)

Por Mario Gallegos

¿Por qué el título de este artículo? Pues me gustaría que tomen en cuenta que en México 72.5 millones de ciudadanos no tiene una pensión de ningún tipo, y los que la tienen (por el IMSS unos 3.7 millones) la gran mayoría anda entre $7,681.00 pesos y $7,793.00 pesos, solo unos 205 mil jubilados del IMSS ganan más de 10 salarios mínimos ($43,076.80 pesos mensuales), así que cual paladines de la justicia, nuestros políticos se lanzaron con todo y sin miedo al éxito a ayudar a este sector de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad ¿Cómo lo hicieron? A través de las pensiones, pero “sorry los engañan” las pensiones no funcionan, y no es de ahora, nunca han funcionado realmente.

Aprovechando dicha circunstancia el actual presidente de México, comenzó un programa de compra de voluntades muy eficiente, siendo gobernador de la Ciudad de México, y fue un programa muy popular que le gano muchos simpatizantes, a partir de la entrega de pensiones a los ancianos, hoy día conocidos como adultos mayores ¿quiere decir que hay adultos menores? (dejemos el lenguaje por el momento).

Incluso en 2007 se establece por parte del gobierno federal una ayuda a los adultos mayores que se llamó “70 y más”, luego “65 y más” y actualmente se llama “68 y más” a ver ¿quién da más? En fin como se llame, el objetivo es “garantizar” una vejez digna a los ciudadanos que han llegado a la 3ª edad.

Así los Adultos Mayores se han convertido básicamente en un botín electoral para quien esté dispuesto a sacrificar presupuesto, porque desafortunadamente el pago de esas pensiones debe salir del presupuesto de egresos de la federación y como esa cobija no alcanza para todo ni para todos, pues cuando un sector la jala, destapa a otro, y se debe elegir entre educación, seguridad, salud o algún otro para poder ayudar a los adultos mayores “prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”.

Alto! Estoy queriendo decir que no hay que darles su pensión a los Adultos Mayores? No, en absoluto, como seres humanos debemos mostrar solidaridad hacia los miembros de nuestra sociedad más desvalidos, es parte de lo que propició nuestro triunfo como especie, cuidar de los nuestros funcionó antes y seguirá funcionando, lo que si digo, es que se requiere dinero, y ese no abunda, y somos los contribuyentes los que pagamos por todo, no es el presidente, ni el senado, ni los diputados, los contribuyentes somos los que pagamos, y es hora de que se comience a resaltar la importancia de nosotros en la vida pública nacional, no solo los votantes (las personas morales pagan impuestos pero no votan).

Antes de continuar les contaré que el primer antecedente que se encuentra en la historia de las pensiones es el Jubilare de los romanos (de ahí la Jubilación) que significa “gritar de alegría”; este se le daba a los soldados romanos de las Legiones, después de servir 25 años a Roma, de guerra en guerra (a los romanos eso de la guerra se les daba muy bien)

El Jubilare consistía en darles una parcela de tierra para que la trabajaran o una cantidad de dinero equivalente a 12 años de salario, cabe decir que el servicio militar voluntario comenzaba a los 20 años, así que al jubilarse el ciudadano tenía unos 45 años, pero habían pasado 25 años entre matanzas y pleitos, era natural que gritarán de alegría.

Algo que quiero que noten, es que en realidad Roma no se hacía cargo de ellos, sino que les proveía de un capital para que hicieran conforme a su parecer y no les volvía a dar un centavo más, o les daba tierra que debían usar para generar los recursos para mantenerse de ahí en adelante, la idea era que no fueran una carga financiera para el imperio, lo segundo a meditar sería el hecho de que de todos esos tipos que comenzaban a los 20 años:

¿Cuántos llegaban vivos a los 45 años? Digo eran soldados en una época en donde el imperio Romano estaba en constantes guerras de conquistas o para defender lo conquistado ¿Se parece en algo a lo que hoy día son los sistemas de seguridad social modernos? Por supuesto que no, los sistemas de seguridad social de hoy les prometen a los trabajadores, que no se van a tener que ocupar de ellos mismos, ni volverán a trabajar.

Ahora veremos por qué no funcionan las pensiones, y como dijo don Teofilito “ni funcionaran”.

Las pensiones las comienza don Otto Von Bismarck, allá por 1889 en Alemania, fue el primer sistema de seguridad social para la vejez, y antes de que empiecen a ovacionar al señor, no lo hizo por buena gente, sino para calmar a los alemanes que ya andaban muy alebrestados con eso del socialismo, y antes de que se le pusieran las cosas color de hormiga arriera, pues decidió crear este seguro para la vejez, que junto con otras prestaciones, es el antecedente de los sistemas de seguridad social modernos, todo esto basado en el concepto del plusvalor de Marx (Das Kapital, 1867).

En fin para no adentrarnos mucho en filosofía económica, les diré que funcionó, bastante bien, desde entonces, a los individuos del mundo, los apaciguan en sus sueños de libertad e independencia financiera, con el cuento de que si trabajan duro unos 30 o 40 años, tendrán un dinerito asegurado en su vejez, que mes con mes les llegará y ya no se tendrán que preocupar, jajajajajajaja, por favor, me duele el estómago de reírme, pregúntenle a cualquier pensionado cómo le va en estos días con lo de su pensión y si viven tranquilos:

Desde el pleito que anda en estos días de que si les van a calcular las pensiones en Veces Salarios Mínimos o en UMA´s (Unidad de Medida y Actualización que solo refleja la inflación promedio del año), hasta rumores de que no les va a llegar el pago y atrasos de pocos días en el pago de sus pensiones; pero cuando ya no tienes fuerza para trabajar o estás muy enfermo, 2 días es como 2 meses.

Sin embargo los jóvenes siguen trabajando hoy día muy duro para de viejos tener sus pensiones, lo que no entiendo es ¿cómo siguen creyendo ese cuento si están viendo cómo les va a sus padres o abuelos? Es de no creerse el grado de autoengaño al que llega el ser humano, con tal de no aceptar la cruel realidad y tener alguien más que se haga responsable de ellos, porque ser libre asusta a cualquiera, quien es libre debe ser responsable de sus actos presentes y futuros.

En el mundo existen dos tipos de sistemas de seguridad social para las pensiones: las de Beneficio definido y las de contribución definida,

Las de beneficio definido en México son las de la ley 73 del IMSS o las que da en cualquiera de sus niveles el gobierno (federal, estatal y municipal), es una especie de arreglo social donde los trabajadores activos mantienen con sus cuotas a los trabajadores jubilados, suena bien ¿no creen?

Y las de contribución definida, en nuestro país es el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR o AFORES), cada persona aporta a una cuenta de ahorro que es de su exclusiva propiedad, y que durante todo el tiempo que la persona labora, se pondrá a trabajar y a la hora de la jubilación, la podrán usar para comprar un seguro de pensión que le pagará una mensualidad, mientras estén vivos, y si se muere y queda algo, se la puede heredar a su familia, también suena bien ¿o no?

Pues suenan bien para aquellas personas que carecen de educación financiera o de plano no quieren abrir los ojos.

La cuestión, es que de algún modo se debe ahorrar bastante dinero para poder mantener en todos sus gastos, o al menos los mínimos, a un ser humano que ha alcanzado una edad, que por cuestiones biológicas, tiene un cuerpo bastante deteriorado y tiene necesidades especiales y específicas, y por lo mismo requiere de atención médica especializada y medicamentos de forma recurrente, por lo que su manutención es bastante cara.

Ahora una pensión, financieramente hablando, se compone de dos elementos básicos: Tiempo y dinero.

De hecho debes dividir el dinero disponible entre el tiempo que se crea va a vivir el sujeto pensionado, suena cruel, pero así es, hay unos señores muy listos y preparados que se llaman actuarios, ellos se encargan de calcular las probabilidades estadísticas de la tasa de supervivencia de las distintas poblaciones de nuestro país,

Y en base a estos cálculos se deben preparar las reservas de los seguros para las pensiones, así es, una pensión funciona igual que un seguro de vida de esos que nuestros conocidos tratan de endilgarnos a cada rato, se va reservando una cantidad de dinero, algo así como un ahorro pero con la intención de que genere rendimientos para incrementar el capital para que alcance para pagarle al trabajador cuando ya no sea productivo (así dice la ley), lo anterior es básicamente una pensión.

Veamos las de beneficio definido:

Cuando estas comenzaron en la época de Don Otto, la esperanza de vida era muy poca, en México en 1970 era de 61.36 años, y si te ibas a jubilar a los 65 años, pues el plan financiero estaba bastante bien, serían pocos y los trabajadores activos podían mantener a un pensionado porque serían varios para uno solo, y tampoco era que fuera a durar mucho tiempo vivo el pensionado, una maravilla pues, así que el sistema en ese momento podía con la carga financiera.

Pero en 2020 esa esperanza de vida es de 75.23 años, jubilándose a los 65, hay que provisionar reservas financieras para mantener a esa persona al menos por 10 años más, otro problema que se nos presenta es que la tasa de natalidad ha ido disminuyendo gradualmente desde los 80´s.

Una población con vida más larga y menos jóvenes para mantener a los jubilados, no es una fórmula que se presuma va a ser exitosa en términos de pago de pensiones.

¿O sí?

Pero además eso de los 65 años es para los trabajadores de la Iniciativa Privada, porque los del gobierno se jubilan a los 55 años, a esos hay que pagarles una pensión por al menos 20 años.

Los de Pemex se podían jubilar a los 30 años de servicio, no importando que edad tuvieran; un tío mío, comenzó a trabajar en Pemex a los 18 años, se jubiló a los 48 años, vivió hasta las 87 años, y dejó una viuda de 35 años a la que Pemex sigue pagándole la pensión, es maravilloso para la viuda de mi tío ¿pero para las finanzas del Estado?

En la gráfica anterior, elaborada por la CONSAR el 15 de noviembre de 2016 dentro de la presentación que hicieron para la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, podemos ver el pésimo resultado financiero para el país, provocado por el sistema de pensiones de beneficio definido en México, todas las pensiones de los mexicanos requieren de un subsidio, que se paga con los impuestos, no con las reservas, que ese era el chiste.

En el caso de los trabajadores de 3 Salarios Mínimos el subsidio a su pensión (dinero de los impuestos) es del 86.91%, para el de 10 SM es de 88.95% y para el de 25 SM el subsidio es del 89.72%, si bien es verdad que estos trabajadores, aportaron toda su vida laboral y además pagaron impuestos, sus aportaciones de seguridad social y su pago de impuestos palidece ante el brutal subsidio, porque ese dinero sale de los impuestos de todos, mermando el poder del gobierno para darle al resto de la población otra clase de beneficios sociales, y cada día se va a jubilar más gente, incrementando la carga fiscal para los contribuyentes.

Empiezan a entender ¿por qué las pensiones no funcionan?

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, destinó 1.2 billones de pesos para el pago de pensiones, algo así como el 20% del total del presupuesto del país, y cada año se incrementa esta carga, las pensiones son un gran problema para el país y a nadie le importa, al contrario, están incrementando las obligaciones del Estado en materia de pensiones.

¿Creen que las de Contribución Definida lo hacen mejor? Veamos:

En 1997 nacieron las afores, ahora si el Estado mexicano, estaba buscando que los mexicanos asumieran su responsabilidad ciudadana y fiscal con respecto a su vejez, peroooo…resulta ser que copiaron al sistema chileno de pensiones, que a su vez había copiado los planes de pensiones 401k (Four O One Key) de USA, y el problema con eso, a su vez, es que los 401k, estaban diseñados inicialmente para trabajadores con ingresos brutos anuales de $120,000.00 USD (Ciento Veinte Mil USD) en 1980, lo que era una fortuna.

Estos planes tienen beneficios fiscales tanto para el empleador como para el empleado, el empleado podía meterle a su cochinito del 401k hasta el 25% de su salario anual, y el empleador ponerle hasta otros 30 mil USD, con unas tasas de rendimiento en los 80´s alrededor del 15%, pues el futuro pintaba todo dulce y suave para esa gente, hoy día con tasas de rendimiento del 4% anual y eso en México, porque en USA están en 0.172% o sea después de la inflación, son tasas negativas, tanto los gringos como los mexicanos están jodidos hoy día.

Y por si lo que les conté no es suficiente, resulta que las aportaciones combinadas de los patrones mexicanos y los empleados, al final de 40 años de contribuciones, solo van a alcanzar para cubrir más o menos el 30% del sueldo promedio de esos 40 años

O sea si tu sueldo promedio fue de $10,000.00 pesos, pues tu pensión vendrá siendo de unos $3,000.00 pesos de 2021, por motivos electorales, se les olvidó a nuestros políticos a cargo decirles a los trabajadores, que aunque en sus cuentas de AFORE hay un apartado que dice aportaciones voluntarias, lo de voluntarias se refiere a que no hay un mínimo ni un máximo para aportar, pero HAY QUE APORTAR, porque si no vas a tener una vejez muy jodida.

¿Te queda claro porque me atrevo a decir que las pensiones son el sueño de opio de las masas trabajadoras? No tienen sentido financiero, son solo programas cargados de unicornios de color rosa fiusha, algodones de azúcar, lágrimas de emoción y buenas intenciones, pero 0 (cero) viabilidad financiera, un verdadero desastre, una desgracia, un futuro apocalíptico para millones de trabajadores mexicanos, que digo mexicanos, de todo el mundo.

Nadie se va a hacer cargo de ti, tú y yo como ciudadanos libres, debemos asumir la responsabilidad de formar un patrimonio para nuestra vejez, uno que controlemos nosotros, porque entre los irresponsables del pasado y los sueños guajiros de un presidente que dice que quiere transformar nuestro país, pero no nos dice que lo quiere transformar en un país de ancianos pobres y dependientes de un gobierno que solo es capaz de destruir riqueza, porque es una realidad, que el dinero se le está acabando a esta Transformación de Cuarta y pronto retomarán el tema de las AFORES, y tus ahorritos de la AFORE van a desaparecer, es inevitable, no hay contrapesos, y pues creo que más vale una llamada a tiempo, y ya lo hice, está en ti prepararte de verdad para tu vejez, incrementa tu educación financiera.

Mario Gallegos (Mario el de los otros datos) @MarioGallegosH

Esta es opinión personal del columnista