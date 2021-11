Carta Abierta, Valia Roji Pereda

MAGISTRADA ISABEL INÉS ROMERO CRUZ

PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ.

La suscrita VALIA ROJI PEREDA, acudo por este conducto de forma desesperada, rogandole una audiencia urgente, con la única finalidad de exponerle, las atrocidades cometidas por el señor Juez Lulio Gualupe Valenzuela Domínguez en confabulación con el ya conocido abogado Rodolfo Reus Medina -y conocido, pero en su forma delictiva de conducirse- en contubernio de Igor Fidel Roji López, presidente municipal de la ciudad de Orizaba.

Pues el pasado 10 de noviembre, a mi esposo a pesar que en plena audiencia presentó problemas de salud, no se le brindó el servicio médico, ya que los auxiliares que llegaron, informaron que, para que un médico llegara debían tener autorización de sus Jefes, siendo éstos los de Protección Civil – quienes dependen del Alcalde Igor Roji López- por tanto informaron, estas personas que no son médicos, que mi esposo se encontraba bién que solo estaba nervioso, y a pesar que la suscrita llamé a un servicio médico particular (pues yo me encontré en todo momento en las instalaciones de afuera donde se efectuaba la audiencia), no se le permitió la entrada para su revisión.

Por lo que el Juez, con lo que le fue informado -por conducto de la encargada de sala- de los no medicos, decidió continuar la audiencia.

Al concluir la audiencia, y al haber impuesto la prisión preventiva justificada a mi esposo -y a otros dos co imputados, que le señalaron los mismos hechos, le impuso como medida la firma periodica, pues jurídicamente era lo conucente, pero ilegalmente a mi esposo le puso la más agresiva, solo por ser empresario- fue trasladado a la Toma, solicitandole de nueva cuenta, antes de que se trasladara que se revisara por un médico, y ya fuera de audiencia, se negó de nueva cuenta.

Consecuencia de todo lo anterior, mi esposo fue trasladado de urgencia del reclusorio al hospital general de la ciudad de Córdoba,la tarde del día 11, y dada la gravedad que presentó y la necesidad de su atención y el equipamiento de ese hospital a lo que se suma ser hospital COVID, las autoridades penitenciarias lo trasladaron al hospital particular que tuviera la tecnologia inmediata para su atención, pues su vida corria peligro, misma que se puso en peligro

por las decisiones tomadas y que ya he expuesto.

Señora Magistrada, debo exponerle, que esta situación que tiene en peligro a mi esposo, es consecuencia de decisiones no solo indebidas sino a complacencia de una autoridad municipal, que no solo por ser alcalde, sino por que tiene interés directo, ya que el en su momento formó parte de las empresas que se dicen afectadas, y trata de cubrir el desfalco que el dejó, y a costa de ello, realiza todo lo que esta en sus manos, como en el mes de diciembre pasado, mi abogada 2 denunció ser victima de desaparición forzada por hechos relacionados.

Todos estos hechos que han comenzado no solo el día 10 de este mes, si no de tiempo atrás, en ese proceso como en diversas carpetas que se encuentran durmiendo, la suscrita como mi abogada hemos sido victimas de violencia de genero, tanto por las autoridades como por los propios abogados, las fiscales, las contrapartes.

Por todo ello -reitero- ruego, una audiencia, y pueda entender el dolor que estoy pasando en este momento como esposa, madre y la impotencia que a pesar de encontrarnos en estos años, aún se siente impotencia ser mujer. Porque la parte que acusa a mi esposo, son 2 sociedades, de las que yo soy dueña del 50%, esto parece no tener sentido.

VALIA ROJI PEREDA.