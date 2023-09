Cárteles mexicanos deben reclutar a 350 personas a la semana para mantener su fuerza, señala estudio

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que le ordenara colocar previo al inicio de las conferencias mañaneras una advertencia legal que habla sobre los límites constitucionales de los temas que tiene permitido el mandatario.

El mandatario mexicano reviró al INE al ordenar que abajo de dicha advertencia también se colocará un mensaje de su autoría, donde pide a los conservadores que no vean las conferencias mañaneras si están en contra de la transformación del país.

“Antes de que empiece la conferencia se pone el letrero, y voy a agregar uno (…) Lo voy a poner yo, AMLO, abajo de esto, para que no lo vean. O sea que ya no puedo hablar de ningún político, ya no voy a poder hablar de Salinas, ni de Fox, ni del PRIAN. Pero al final si el Tribunal dice que sí, lo vamos a poner”, declaró.