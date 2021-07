Casa apunto de caerse en la colonia Agustín Lara

Poza Rica, Ver.- Aún cuando el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijera que así llueva, truene o relampagueé, no hay las condiciones para un regreso a clases el próximo 30 de agosto del presente año, así lo manifiestan padres de familia en esta ciudad petrolera.

“Cuando todos sabemos que en estos momentos los contagios del Covid-19 han ido en aumento, basta saber que todos los días en los hospitales se encuentran abarrotados de personas, que acuden para ser atendidos ya que presentan algún síntoma de este terrible virus”.

Así lo expresaron varios padres de familia, tras la pregunta, ¿Mandaría usted a sus hijos a clases presenciales?, la mayoría coincidió.

“ No hay condiciones para el retorno a clases presenciales, los maestros y maestras están vacunados, pero los niños no lo están, y no debemos exponerlos al contagio, y que suceda lo que está ocurriendo en otros estados de la república, donde ya hay muchos niños contagiados”.