Casos pendientes en Veracruz dependen de la coordinación de Protección Civil: Manuel Huerta

Poza Rica, Veracruz.- De acuerdo del anuncio que diera a conocer el secretario de salud, Doctor Roberto Ramos Alor, 210 municipios entrarán en semáforo verde a partir de este 15 al 28 de Noviembre, pero con la invitación a no confiarnos y continuar con las medidas preventivas contra la pandemia del covid-19.

Indicando que afortunadamente los contagios han ido a la baja y con satisfacción, los hospitales han disminuido en la ocupación hospitalaria, esto es indicativo que los contagios de este terrible virus en Veracruz comienza a disminuir.

Foto: 210 municipios entrarán en semáforo verde a partir de este 15 al 28 de Noviembre.

Por lo que las autoridades del sector salud y municipal de esta ciudad petrolera hacen la invitación a no bajar la guardia, a no confiarnos, a continuar con el uso del cubrebocas, a no acudir a lugares con aglomeraciones de personas, utilizar el gel antibacterial, a lavarse las manos periódicamente con agua y jabón y sobre todos a respetar la sana distancia.

Porque solo así se podrá avanzar y llegar al momento de poder darnos un abrazo, darles un beso a nuestros abuelos, a nuestros familiares, pero juntos y con responsabilidad podremos hacer posible este objetivo, mientras tanto los ciudadanos avanzamos firmemente con la nueva normalidad y forma de vida. “No bajemos la guardia contra la pandemia del covid-19”.

Por Gabino Escamilla Hernández