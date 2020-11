Causa preocupación asesinato de empresario francés: Sheinbaum

Ciudad de México. – En la capital mexicana existe una banda la cual modifica la carrocería de sus coches para provocar choques y amedrentar a los automovilistas.

Los delincuentes exigen el pago de los daños provocados por el choque, incluso a punta de pistola.

A esta banda ya la Fiscalía capitalina los investiga y se les ha denominado los ‘Montachoques’ o del ‘Negro Billetes’.

Edy Chávez, es una de las más recientes víctimas de los Montachoques, quienes intentaron matarlo cuando se negó a pagar los daños de un choque que ellos mismos provocaron.

“A la hora de orillarme baja el conductor del Jetta, bajan sus acompañantes, dos hombres y una mujer; la persona me insiste en que me bajé del auto, le dije que no, que esperaríamos a los seguros y es cuando vuelve a subir a su auto, echan andar el auto y de pronto comienza a golpear mi coche de reversa”, señaló Edy Chávez.

Te puede interesar: Pide taxi vía app para asaltar al chofer en CDMX

“Al no bajarme, buscan piedras; uno de ellos golpea mi cristal, lo rompe y me bajan a golpes mientras la mujer del lado del copiloto abre la puerta y por ahí comienza a robarme mis pertenencias; me bajan a golpes y uno me golpea con una piedra en la cabeza”.