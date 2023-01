Caza a los asesinos de «El Pino» y su familia: Gobernador

Xalapa, Ver.– Integrantes de los colectivos de búsqueda de desaparecidos Unidos por la Paz, Justicia y Dignidad , Madres en Búsqueda, Enlaces Familias Xalapa y Buscando a Nuestros Desaparecidos se manifestaron en el Congreso del Estado durante la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns para exigir al gobierno estatal que coordine mesas de trabajo, ya que desde el 2019 no se realizan.

Victoria Delgadillo Romero, de Familias Enlace Xalapa, dio a conocer que a pesar de que han enviado documentos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la Fiscal Verónica Hernández han sido ignorados, lo que presume falta de voluntad por parte de las autoridades estatales para resolver las búsquedas.

“Queremos que se activen las mesas de trabajo para que así se vea lo que no ha avanzado”, dijo al tiempo que expuso que “si ellos han estado y tienen reuniones juntos ¿cómo es posible que no puedan darles a las familias las reuniones y ya va para tres años que no nos han dado ninguna respuesta’”, cuestionó.