Cazarín ofrece a Adán Augusto aprobar este lunes, reforma de la Guardia Nacional

Xalapa, Ver.– La titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos lamentó que se descalifique públicamente a dicho organismo, pues dijo que los técnicos han hecho un trabajo profesional y escrupuloso.

Lo anterior luego de que el diputado Juan Javier Gómez Cazarín advirtió que el Congreso del Estado no estaba conforme con la Cuenta Pública 2021 que de nueva cuenta tuvo que revisarse.

«No sé qué le hayan dicho, no sé porqué razón o a qué se refiere él exactamente de que no atendimos algunas cosas, pero si pudiéramos de manera conjunta ir analizando los puntos en los que ellos dicen que ellos dicen que hubo errores, se daría cuenta de que no hay tales porque durante todos estos meses el personal del ORFIS estuvo atendiendo las tareas. Hay una metodología que se sigue en los trabajos, el que se descalifique así un trabajo de 9 meses, de 300 personas al menos, pues sí nos preocupa porque entonces quier decir que estamos trabajando equivocadamente, cuando no es cierto. Hemos estado atendiendo perfectamente».