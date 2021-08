Cazones continúa con la limpieza de caminos en comunidades

Xalapa, Ver.- El martes 24 de agosto, el presidente Manuel López Obrador en compañía del gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a través de una conferencia, que se llevó a cabo en las instalaciones del Ejercito Mexicano, informaron que se realizaría un censo para que los apoyos los entreguen casa por casa la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, para evitar acciones de promoción de cualquier funcionario. Además el Presidente sostuvo que «no hay límite presupuestal para apoyar a la gente afectada».

Foto: López Obrador aseguró que se seguirán continuando los apoyos a los veracruzanos.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que hubo 62 municipios con afectaciones por el huracán Grace, de los cuales 24 requieren atención urgente, como el restablecimiento de la red eléctrica y agua para consumo humano.

El Mandatario aprovecho la situación para retomar el tema de Ricardo Anaya, expresó que espera que la FGR reconozca la causa del citatorio a Ricardo Anaya para que no quede en especulación.

El Presidente también señaló que los tiempos ya no son los de antes, ahora el poder judicial es autónomo, no son empleados del poder ejecutivo y entonces ya no hacen lo que indica el presidente, sino que se procede dentro de lo que establece la ley.

En esta reunión López Obrador sostuvo el apoyo hacia todos los veracruzanos y exhorto a la población a mantener la calma y confiar en que las autoridades les entreguen los apoyos correspondientes así como el restablecimiento de los servicios básicos.