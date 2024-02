Cazones se agota el tiempo para recoger la credencial para votar

Cazones .-El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que se agota el tiempo para recoger su credencial de elector, para que pueda ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones del dos de julio.

Ante tal situación el módulo del INE instalado en la cabecera municipal de este municipio, indictaron que aún quedan un gran número de credenciales por recogerlas. Por lo que este lunes un gran número de ciudadanos hicieron larga fila para recoger su plástico y poder hacer valer su derecho en las próximas elecciones.

Por lo que el encargado de este módulo indicó que se estarán entregando las credenciales que fueron solicitados en el 2023, así mismo expresó que de no recogerlas, no podrán ejercer ese derecho que los Mexicano tenemos. De no recogerlas serán resguardadas y entregadas hasta un día después de jornada electoral.

