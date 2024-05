CCE citará a Grupo MAS por desabasto de agua

Veracruz, Ver.- Padres de Familia de la Telesecundaria «Mariano Abasolo» en Boca del Río, se manifestaron la mañana de este jueves en el zócalo de la ciudad de Veracruz, y señalaron que denunciaron ante la Fiscalía de Veracruz a una madre de familia que intenta agredir físicamente a algunos estudiantes.

Los quejosos señalaron a María de Los Ángeles López Correa, ex Tesorera del Comité Escolar de hacer mal uso de los fondos de la institución educativa, motivo por el cual decidieron cambiar la directiva de padres de familia, situación que le molestó en demasía a la señora y ha intentado tomar represalias en contra de los estudiantes.

«Ella era tesorera, de la cual hizo mal manejo de los fondos de la escuela, dejó a la escuela en ceros, cuando hicimos el cambio de Comité lo que queríamos era que la señora saliera porque ya no queríamos tener conflictos con ella, inclusive no se demandó porque ya no queríamos tener problemas con ella, pero la señora sigue insultando a nuestros hijos, amenazándolos, agrediéndolos, inclusive le ha tirado la camioneta encima a los niños, si estamos afuera, tomamos la medida de estar afuera de la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque tememos por la seguridad e integridad de nuestros hijos, varios padres de familia estamos afuera haciendo guardia porque ya no la aguantamos», declaró Adelaida Lara Rivera, presidenta de la Asociación de Padres de Familia.