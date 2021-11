CDMX acumulará ocho semanas en semáforo verde

Ciudad de México.- El escultor mexicano, Jorge Marín, fomentó la cultura y el crecimiento de los seres humanos a través de su exposición, la cual fue inaugurada con el nombre “Diacronías” en el parque “La Mexicana” de esta ciudad capitalina.

“Sin arte no hay cultura y no hay crecimiento para nosotros” sostuvo el escultor en entrevista, quien es considerado como uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México.

Durante el evento, Jorge Marín detalló que su trabajo con “Diacronías” lleva más de 10 años recorriendo el mundo en busca de diferentes públicos que conforman la capital mexicana. Reforma fue uno de los lugares en las cuales estuvo presente la exposición. “Me gusta que simbólicamente cerramos en un área que ve hacia el futuro”, agregó.

“El arte es un elemento de la canasta básica, sin arte no hay cultura y no hay crecimiento para nosotros, nuestro trabajo es acercar el arte a las personas, a muchos que no la entienden y que la ven como rareza”, detalló Jorge Marín.