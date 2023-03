CDMX en alerta ante inmunente sequía histórica, este año

Ciudad de México.- Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), describió como “histórica” la sequía que se vivirá este 2023 por la baja cantidad de llenado de las presas que componen al Sistema Cutzamala.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el experto apuntó que en los próximos tres meses llegará 24 por ciento menos agua, en comparación con la cantidad que se recibía previo al problema de sequía en México.

«Estamos entrando en esta época de sequía con muy poca agua guardada”, advirtió.

Capuano destacó que desde el inicio del actual sexenio se diseñaron estrategias para evitar una situación de desabasto de agua tan grande como la de Monterrey, Nuevo León.

Algunas de las medidas a implementar son la reparación de fugas y que el agua disponible se distribuya de manera equitativa.

«La manera de controlar esta situación es controlar la cantidad de agua que estamos consumiendo”, dijo.

El asesor de Sacmex señaló que cualquier uso de agua que no sea para consumo humano no es apropiado en este momento, es decir, se exhorta a no regar jardines ni a lavar carros y banquetas con manguera, así como arreglar fugas y racionalizar la utilizada en el baño y para lavar la ropa.

A las industrias también se les pide reducir el consumo.

«Todos nos tenemos que apretar el cinturón “, expuso.

El pasado 7 de marzo, autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México presentaron la “Estrategia de Atención ante la Temporada de Estiaje 2023” a fin de contrarrestar una sequía profunda en la zona metropolitana del centro del país y niveles de almacenamiento históricamente bajos en los próximos tres meses.

Dicho plan estima la rehabilitación de pozos, mejora de fuentes de abastecimiento, distribución equitativa, apoyo a través de pipas y una campaña para el ahorro en el consumo, con el propósito de garantizar el abasto de agua a la ciudadanía tras tres años de sequías consecutivos desde 2020.

Con información de López-Dóriga Digital