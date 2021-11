CDMX: Por variante ómicron refuerzan vigilancia en aeropuerto

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula se llevará a cabo el presente sábado 27 de noviembre de 2021 a partir de las 05:00 hasta las 22:00 horas en lo que respecta a la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, todos los autos con terminación de placas par, con holograma 1, así como todos los hologramas 2 no tendrán permitido circular este sábado.

Foto: AS México

De la misma forma, indicó que los autos con holograma 0 y 00, además de los autos eléctricos e híbridos están excentos de dicha reglamentación, por lo que pueden circular sin problemas. Esta regulación comenzará a partir de las 05:00 horas y concluirá a las 22:00 horas.

Verificación del auto

El Programa de Verificación Vehicular de igual forma se mantiene funcionando de manera regular, por lo que los autos con engomado verde y azul deberán de atender su cita correspondiente al segundo semestre.

Calendario de verificación 2020

Engomado Verde | 1 o 2 | Octubre y noviembre.

Engomado Azul | 9 o 0 | Noviembre y diciembre.

Municipios del Estado de México que entran en este Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Estos son los vehículos exentos del programa Hoy No Circula:

Taxistas

Motocicletas

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado)

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 27 de noviembre en la Megalópolis?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico indica un nivel de calidad de aire BUENO (49 puntos), por lo que no se realizará el Doble Hoy No Circula. El sistema operará según las condiciones previamente establecidas.

Foto: Milenio

¿Cuándo y quién ordena activar el Doble Hoy No Circula en la Megalópolis?

El programa Hoy No Circula es gestionado por la Sedema en la Ciudad de México y por la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado de México. Además, la Comisión Ambiental de la Megalópolis es el órgano que determina los días en que las restricciones vehiculares se suspenden o se agravan, dependiendo a una contingencia ambiental.

Con información de Marca

