Hoy No Circula CDMX sábado 27 de febrero de 2021

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que hasta el momento no se ha identificado en la capital alguna variante de Covid-19, aunque se realiza un análisis en las muestras, pues ya están en el país.

“Bueno, se ha identificado en el país, el Indre, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos muestrea y sobre todo ha estado orientado a estas variantes sudafricana, brasileña e inglesa, la han identificado circulando en el país, específicamente en el estado de Jalisco.

“En la Ciudad de México no han identificado de las muestras que se analizan, no han identificado, no se analizan todas las muestras para esto porque requiere un procedimiento especializado que lo hace el Indre, pero del muestreo que se hace no se han identificado en la Ciudad de México estas variantes”, comentó.