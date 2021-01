Muy bajas temperaturas, niebla y lluvia este jueves en CDMX

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral (INE) ya que busca cancelar la conferencia matutina en Palacio Nacional, previo a las elecciones del 6 de junio, durante los dos meses.

Ayer, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que la transmisión íntegra de ‘las mañaneras’ habrá de suspenderse en las campañas electorales.

Ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las transmisión de las conferencias durante dos meses, como ya está de moda la censura a nivel mundial ya nos quieren silenciar?”, refirió.

Cordova Vianello dijo que por ley está prohibido todo tipo de propaganda gubernamental durante las elecciones y los funcionarios públicos no deberán expresarse respecto a este tema.

Precisó que López Obrador o cualquier otro funcionario público tendrá la obligación de ser imparcial.

Y no tardó la respuesta del presidente López Obrador al INE, quien advirtió ayer que la transmisión íntegra de las ‘mañaneras’ habrá de suspenderse en campañas.



El presidente acusó "censura" e "intolerancia" ante lo dicho por Lorenzo Córdova.



López Obrador consideró esta medida cautelar como intolerante, además de que buscan quitarle su libertad de expresión y acusó a Córdova Vianello de “hacerse de la vista gorda” ante presuntos fraudes electorales.

Es una actitud de mucha intolerancia cómo nos van a quitar el derecho de expresión, ¿cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?”, declaró.

López Obrador amagó con acudir ante instancias judiciales ante esta medida cautelar “es un atentado a la libertad, esto no puedo prosperar desde el punto de vista legal”, e hizo una convocatoria a los mexicanos.

Aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México no pueda hablar el presidente, que no pueda opinar. Que no se preocupa el director del INE, no somos iguales (…) no haremos nada que afecte la democracia”, aclaró.

Y el presidente López Obrador fue más allá. Afirmó que podría acudir a instancias legales para transmitir íntegramente las 'mañaneras' en época electoral.



Y así se expresó de Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE.



“No nos puede quitar el derecho de informarle al pueblo, ¿qué quiere?, ¿que nos crucemos de brazos, atados de pies y manos con toda la campaña en contra de la mayoría de los medios de información?”, adujo.

Hace unos días, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a pronunciarse sobre la tutela inhibitoria que la Comisión de Quejas y Denuncias dictó en torno a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior tras la denuncia del PRD contra el presidente López Obrador por externar sus preferencias electorales en la conferencia del 23 de diciembre.

