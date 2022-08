Celebra Comisión de Gobernación audiencias conciliatorias con ediles

El Congreso del Estado no encubre a nadie ni admite un solo acto de corrupción, advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

Redacción Noreste

Xalapa, Veracruz

El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, cumple su responsabilidad de fiscalizar los recursos públicos y su correcta aplicación y no tolera actos de corrupción, sino que la combate con la aplicación vertical de la ley, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

En un video difundido vía redes sociales, el legislador enfatizó que todo acto que involucre a servidores públicos o representantes populares en favor de alguna autoridad municipal a cambio de dinero es ilegal, que esta Soberanía no tolerará un solo caso y aclaró: “Nosotros no tenemos ni asesores ni nadie que ande yendo a pedir dinero a los municipios”.

Además, “si algún diputado se acerca a algún alcalde para pedir algún ‘moche’, alguna cuota para limpiar cuentas, está totalmente prohibido, que nosotros no recibimos ni un peso de nadie. Si alguna persona llega a nombre de algún servidor, de algún diputado a pedir dinero, algún recurso, alguna mochada para limpiar cuentas, desde aquí les digo que nosotros no vamos a permitir eso”.

En cuanto a la evaluación de las cuentas públicas y al trabajo coordinado que dicha Comisión realiza con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), a cargo de la auditora general Delia González Cobos, y con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav), dijo que las resoluciones “tienen que ser las más justas para los exalcaldes y exfuncionarios para rendirle cuentas al pueblo”.

En ese sentido, el Presidente de la Jucopo se comprometió a hacer efectivas las facultades y competencias del Poder Legislativo “porque para eso nos pusieron, para vigilar los recursos de los municipios y que sean bien utilizados”, lo cual, señaló, exige pulcritud y transparencia de todas las instancias responsables. “No queremos que ningún funcionario del Orfis esté limpiando cuentas o esté recibiendo dinero, porque no vamos a cubrir ni vamos a tapar a nadie”, advirtió.

Gómez Cazarín fue contundente al señalar: “Primero justicia y el uso adecuado de los recursos de los veracruzanos. No queremos que se repita la historia y quien la tenga que pagar la va a pagar. El que nada debe nada teme. Cuentas claras amistades largas. Por un Veracruz justo y limpio”.

La Comisión está integrada por las y los diputados Luis Arturo Santiago Martínez, presidente; Luis Fernando Cervantes Cruz, secretario; Lourdes Juárez Lara, Roberto Francisco San Román Solana, Luis Antonio Luna Rosales, Bingen Rementería Molina, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Fernando Arteaga Aponte, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, Magaly Armenta Oliveros, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Ramón Díaz Ávila, Paul Martínez Marie, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Othón Hernández Candanedo, vocales.