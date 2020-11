Celebra cumpleaños de Emilio Osorio

CDMX.- La exactriz juvenil Allisson Lozz, de 28 años de edad, reveló que en un plazo de dos años podría quedar ciega

Luego a haber regresado al ojo publico por su exitosa carrera como vendedora de cosméticos por catálogo, Allisson les comunicó a sus seguidores que desde muy joven ha tenido problemas de visión.

“Mis ojitos ya no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 ya no voy a ver nada, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según. Espero que la tecnología avance”

A pesar de que se atendió a tiempo, los cirujanos la descartaron como candidata a cirugía, pues, de acuerdo con lo que ella mencionó, su retina es demasiado delgada.

Me dijeron: ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía”, dijo Allisson en un video.

Como ella misma lo dijo, se mantiene optimista en su pronóstico y espera que en dos años haya algún tratamiento para que pueda conservar la vista.



Allisson no mencionó qué enfermedad tiene y ya no se desgasta más en

responder a quien la cuestiona sobre su regreso a la televisión, como te contamos

en esta nota. Ahora lleva una vida tranquila, alejada de los reflectores y es toda

una micro empresaria.

