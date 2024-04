Celebrarán el Día del Niño en Papantla con un encuentro de Lucha Libre

Papantla, Ver.- Con motivo de celebrar el Día del Niño, los presidentes de colonias estan invitando a los pequeñines a que disfruten de una tarde de sana diversión con un gran espectáculo de lucha libre.

Dicho espectáculo de lucha libre se va a llevar a cabo el próximo 26 de abril a las 06:00 de la tarde en el campo Olimpia, la entrada es gratis, por lo que se esta invitando a los reyes del hogar para que asistan con sus familiares y disfruten de este gran espectáculo.

Cabe mencionar que en este evento, se va a presentar la lucha estelar Lobito I vs Tony Cirio Jr, Lobito II vs Shanan Jr, segunda lucha Piloto Infernal vs Toriux, Águila Mecánica vs Muerte Nocturna.

Para la lucha final se van a enfrentar en el cuadrangular Delfín Jr vs Carvernicola I y Delfín Imperial vs Cavernícola II.

Los presidentes de colonia organizaron esta actividad, con el fin de festejar a los niños y niñas de Papantla, dentro de los festejos que se van a estar realizando por motivo del 30 de abril Dia del Niño.

Por Delhy Galicia