Celia Lora comparte video ¡En la ducha!

México.- De nueva cuenta la muerte repentina del ex Garibaldi, Xavier Ortiz se encuentra en el ojo del huracán, y es que, acaban de dar los resultados del examen toxicológico que se le realizó al cuerpo y el cual arrojará información sobre si padecía alguna enfermedad terminal, lo cual derribaría la teoría de que la causa de su muerte haya estado relacionada con su condición médica.

En una entrevista hecha por el programa De Primera Mano, la ex pareja de Ortiz, Carissa de León, recientemente declaró que recibió la noticia de que el actor le habría dejado una cuenta bancaria en los Estados Unidos con el fin de que se pudiera usar el dinero en caso de que algo sucediera. Así lo dijo Carissa durante la entrevista:

«El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien. (En) todas las investigaciones que se hicieron respecto a esos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión»

Sin embargo, esto choca con diversos argumentos y algunas evidencias del propio teléfono de Ortiz, en donde detallaba que su relación con Carissa no estaba en muy buenos términos, especialmente luego de pasar por un conflictivo divorcio que llevó a que se confrontaran por el tiempo en el que sería posible para el ex Garibaldi ver a su pequeño hijo de ocho años.

Ante esto, Carissa de León confirmó que el pequeño Xavier se encuentra bien de salud y que está llevando una terapia para poder llevar el duelo de una forma tranquila, y es que a pesar de su corta edad, ya realiza preguntas acerca del paradero de su padre. Además, ambos han estado teniendo sueños relacionados con Xavier Ortiz, los cuales Carissa no ha sabido dar un significado.

Fue precisamente la hermana de Xavier Ortiz, Olga Ortiz Ramírez, quien dio algunos detalles acerca de su estado de ánimo pocos días antes de su suicidio y reveló que había sufrido mucho por las condiciones económicas derivadas de la falta de trabajo y al encierro que causó la contingencia del Covid-19, por lo que se vio obligado a vender su casa y quedarse en la residencia de la familia, por lo que contaba con algo de dinero antes de fallecer. Así lo dijo Olga:

«Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero… estamos tan sorprendidos».

El actor venía de pasar por momentos complicados que incluían su pasado en Garibaldi, luego de que se diera a confrontación con su ex compañero Charly López, al cual Ortiz acusó de haberle robado el concepto de crear un grupo musical que derivara de los orígenes de la banda. Sin embargo, según las declaraciones de Xavier, Charly López se aprovechó de la idea para registrar otro grupo con un nombre similar y lo mantuvo en secreto.

El grupo GBLI nacería de esta idea, pero a pesar de todo, el mismo Charly López terminaría teniendo conflictos legales en los que arriesgaría el nombre y la propiedad del proyecto debido a una serie de deudas que tiene con una empresa encargada de hacer espectáculos para el público femenino, según reportó la revista TV Notas.

Según el reportaje, López habría adquirido una deuda de más de 500 mil pesos que no habría saldado a la empresa Inovalog, la cual habría optado por irse a juicio contra el actor, y según afirmaron fuentes dentro de esa misma compañía, no han podido dar con el paradero de Charly para poder llevar a cabo el juicio en su contra, pero al no poder saldar la deuda, se estaría analizando la posibilidad de expropiarle los derechos del grupo hasta que se pague el proceso.

