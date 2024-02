CERRARÁ NAHLE PRECAMPAÑA EN ALVARADO

Veracruz.- El próximo sábado en el municipio de Alvarado, la precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García, cerrará precampaña sumando más de 100 municipios recorridos de un total de 212.Como abanderada morenista en anteriores contiendas -a la diputación federal, senado de la República, y acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador-, Rocío Nahle ha caminado los 212 municipios de la entidad veracruzana donde ha convivido con los simpatizantes y militantes en la calles y plazas públicas, origen de Movimiento Regeneración Nacional.

Por ende, recorrer una vez más el estado no es nuevo, es enriquecedor y conveniente para los sueños y anhelos que tiene para Veracruz, puntualizó. La última gira de esta fase del proceso comenzará este martes 06 de febrero en el municipio de Mecatlán a las 11:30 a.m. en el auditorio municipal; Coyutla, 2:30 p.m., en el Parque Reforma; el miércoles 07 se presentará en Jalacingo a las 11:30 a.m. en la calle 5 de mayo entre Úrsulo Galván y Morelos y por la tarde en Miahuatlán a las 4: 30 p.m. en la calle Cuauhtémoc como referencia frente a la iglesia local. El jueves 08 de febrero estará en Tlalnelhuayocan a las 11:30 a.m. en la calle Rafael Ramírez, frente a la explanada municipal y en Cosautlán a las 4:00 p.m. en el Salón Social.El viernes 09 de febrero irá a Huatusco a las 11:30 a.m. en el Parque Ignacio Zaragoza y en Atoyac a las 4:00 p.m. en la Plazuela de la Tercera Edad.Finalmente el sábado 10 de febrero visitará Ixmatlahuacan a las 11:30 a.m. en la Calle Porfirio Díaz, frente al parque municipal.Y en punto de las 5:00 p.m. encabezará el cierre de esta precampaña que ha sido bastante productiva, apuntó. “Esta semana es la última semana de precampaña y el día 10, sábado, estaremos cerrando la precampaña de acuerdo al calendario electoral a las 5 de la tarde en Alvarado, Veracruz ahí me voy a reunir con todos los simpatizantes y será un gusto saludarlos”, invitó. Este recorrido, agregó, ha sido muy gratificante porque ha podido escuchar a todos y todas, sobre todo, integrar y nutrir el Plan Estatal de Desarrollo 2024- 2030.“Muy optimista, con mucha energía, con mucha vibra pero sobre todo con el apoyo de los jóvenes y el apoyo de todos vamos a poder acelerar la transformación que ya está en marcha”, manifestó.

Redacción Noreste