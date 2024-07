Certificación de Primeros Auxilios para Mujeres del Municipio

Cazones.- El pasado mes de abril, se llevó a cabo la Olimpiada Regional de Biología, un evento que reúne a los estudiantes más talentosos y dedicados de la región. En esta ocasión, la alumna Emirey Domínguez Tirado del Telebachillerato de Rancho Nuevo, destacó entre los participantes al obtener el primer lugar en la competencia. Este notable logro le aseguró un lugar en el preselectivo estatal, demostrando su profundo conocimiento y pasión por la biología.

Emirey, conocida por su compromiso y dedicación académica, demostró una vez más su capacidad para sobresalir en situaciones desafiantes. Su victoria en la etapa regional es un reflejo de su arduo trabajo y preparación exhaustiva, atributos que la han convertido en una referente entre sus compañeros y profesores del Telebachillerato de Rancho Nuevo.El pasado fin de semana, se celebró el preselectivo estatal de la Olimpiada de Biología, donde Emirey compitió nuevamente contra los mejores estudiantes del estado. Aunque el resultado no fue el esperado, y no logró avanzar a la siguiente fase, su participación en sí misma es un testimonio de su talento y perseverancia. La comunidad educativa felicita a Emirey Domínguez Tirado por su extraordinario desempeño y por haber llegado tan lejos en una competencia de tan alto nivel. Su trayectoria en la Olimpiada de Biología es un motivo de orgullo para la institución y un ejemplo inspirador para otros estudiantes.El esfuerzo y la dedicación que Emirey ha mostrado a lo largo de su participación en la Olimpiada son dignos de admiración, cada etapa superada en esta competencia representa horas de estudio y preparación, y su éxito en la fase regional es una muestra clara de su potencial académico.En resumen, Emirey Domínguez Tirado es una ganadora indiscutible por su destacada actuación en la Olimpiada Regional de Biología. Aunque el preselectivo estatal no resultó en una victoria, su desempeño y espíritu competitivo son celebrados y reconocidos por toda la comunidad escolar. Felicitaciones totales a la destacada alumna por su impresionante logro y por ser un ejemplo de excelencia académica.

